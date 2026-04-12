Riola Sardo: Sacha Coenen (KTM) gewinnt den ersten Lauf vor Längenfelder

Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien, erster Lauf der Klasse MX2: Polesetter Sacha Coenen (KTM) aus Belgien zog den Holeshot, blieb fehlerfrei und gab seine Führungsposition bis zum Ende nicht aus der Hand. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) startete auf Platz 2, blieb auch über die gesamte Renndistanz in Sichtweite des Belgiers, konnte die Lücke aber nicht schließen. Der Deutsche vermied unnötige Risiken und nahm die 22 Punkte für den zweiten Platz mit Blick auf das große Bild mit.

Werbung

Werbung

Zahlreiche Stürze im tiefen Sand

Auf der zerfahrenen und tiefen Sandstrecke gab es zahlreiche Stürze: Triumph-Werksfahrer Guillem Farres stürzte schon in der ersten Runde und musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Auch Liam Everts (Husqvarna), Ferruccio Zanchi (Ducati) und Noel Zanocz (KTM) stürzten. Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin musste das Rennen schon in der ersten Runde aufgeben. Der mit einer Fußverletzung angeschlagene Everts fiel von Rang 3 auf Platz 4 zurück, konnte sich aber später wieder an Janis Reisulis (Yamaha) vorbeikämpfen. Der Belgier wurde am Ende Dritter.

Sacha Coenen mit erstem Laufsieg der Saison

Sacha Coenen gewann mit einem Vorsprung von 12,9 Sekunden vor Längenfelder. Mit seinem ersten Saisonerfolg in einem Wertungslauf verkürzte er seinen Rückstand zum deutschen WM-Leader von 24 auf 21 Punkte. Joshua Voelker (KTM) aus Deutschland holte auf Platz 17 seine ersten 4 WM-Punkte. Auch die niederländische Doppelweltmeisterin Lotte van Drunen erreichte auf Rang 18 erneut die Punkteränge.

Ergebnis MX2, Lauf 1 Riola Sardo:

Sacha Coenen (B), KTM Simon Längenfelder (D), KTM Liam Everts (B), Husqvarna Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha Julius Mikula (CZ), KTM Camden Mc Lellan (RSA), Triumph Guillem Farres (E), Triumph Kay Karssemakers (NL), Kawasaki Cas Valk (NL), TM Valerio Lata (I), Honda Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha Scott Smulders (NL), Husqvarna Maxime Grau (F), Honda Pelle Gundersen (N), Husqvarna Noel Zanocz (H), KTM Andrea Rossi (I), KTM Joshua Voelker (D), KTM Lotte van Drunen (NL), Yamaha Rodolfo Bicalho (BR), KTM Ferruccio Zanchi (I), Ducati Mathis Valin (F), Kawasaki

Werbung

Werbung

WM-Tabelle:

Simon Längenfelder (D), KTM, 180 Sacha Coenen (B), KTM, 159, (-21) Liam Everts (B), Husqvarna, 148, (-32) Guillem Farres (E), Triumph, 142, (-38) Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 142, (-38) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 131, (-49) Valerio Lata (I), Honda, 104, (-76) Mathis Valin (F), Kawasaki, 103, (-77) Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 98, (-82) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 73, (-107)