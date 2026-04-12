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Riola Sardo: Sacha Coenen (KTM) gewinnt den ersten Lauf vor Längenfelder

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo vor WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) und Liam Everts (Husqvarna).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf in Riola Sardo
Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf in Riola Sardo
Foto: Align Media
Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf in Riola Sardo
© Align Media

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Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien, erster Lauf der Klasse MX2: Polesetter Sacha Coenen (KTM) aus Belgien zog den Holeshot, blieb fehlerfrei und gab seine Führungsposition bis zum Ende nicht aus der Hand. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) startete auf Platz 2, blieb auch über die gesamte Renndistanz in Sichtweite des Belgiers, konnte die Lücke aber nicht schließen. Der Deutsche vermied unnötige Risiken und nahm die 22 Punkte für den zweiten Platz mit Blick auf das große Bild mit.

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Zahlreiche Stürze im tiefen Sand

Auf der zerfahrenen und tiefen Sandstrecke gab es zahlreiche Stürze: Triumph-Werksfahrer Guillem Farres stürzte schon in der ersten Runde und musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Auch Liam Everts (Husqvarna), Ferruccio Zanchi (Ducati) und Noel Zanocz (KTM) stürzten. Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin musste das Rennen schon in der ersten Runde aufgeben. Der mit einer Fußverletzung angeschlagene Everts fiel von Rang 3 auf Platz 4 zurück, konnte sich aber später wieder an Janis Reisulis (Yamaha) vorbeikämpfen. Der Belgier wurde am Ende Dritter.

Sacha Coenen mit erstem Laufsieg der Saison

Sacha Coenen gewann mit einem Vorsprung von 12,9 Sekunden vor Längenfelder. Mit seinem ersten Saisonerfolg in einem Wertungslauf verkürzte er seinen Rückstand zum deutschen WM-Leader von 24 auf 21 Punkte. Joshua Voelker (KTM) aus Deutschland holte auf Platz 17 seine ersten 4 WM-Punkte. Auch die niederländische Doppelweltmeisterin Lotte van Drunen erreichte auf Rang 18 erneut die Punkteränge.

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Ergebnis MX2, Lauf 1 Riola Sardo:

  1. Sacha Coenen (B), KTM

  2. Simon Längenfelder (D), KTM

  3. Liam Everts (B), Husqvarna

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha

  5. Julius Mikula (CZ), KTM

  6. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph

  7. Guillem Farres (E), Triumph

  8. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

  9. Cas Valk (NL), TM

  10. Valerio Lata (I), Honda

  11. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha

  12. Scott Smulders (NL), Husqvarna

  13. Maxime Grau (F), Honda

  14. Pelle Gundersen (N), Husqvarna

  15. Noel Zanocz (H), KTM

  16. Andrea Rossi (I), KTM

  17. Joshua Voelker (D), KTM

  18. Lotte van Drunen (NL), Yamaha

  19. Rodolfo Bicalho (BR), KTM

  20. Ferruccio Zanchi (I), Ducati

  21. Mathis Valin (F), Kawasaki

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WM-Tabelle:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 180

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 159, (-21)

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 148, (-32)

  4. Guillem Farres (E), Triumph, 142, (-38)

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 142, (-38)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 131, (-49)

  7. Valerio Lata (I), Honda, 104, (-76)

  8. Mathis Valin (F), Kawasaki, 103, (-77)

  9. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 98, (-82)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 73, (-107)

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Guillem Farres

142

5

Placeholder - Racer

Camden McLellan

142

6

Janis Reisulis

Janis Reisulis

131

7

Placeholder - Racer

Valerio Lata

104

8

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103

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