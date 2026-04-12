Riola Sardo: Sacha Coenen (KTM) gewinnt den ersten Lauf vor Längenfelder

Motocross-WM MXGP • Neu
Riola Sardo: Lucas Coenen (KTM) dominiert den ersten MXGP-Lauf vor Herlings
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo vor WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) und Liam Everts (Husqvarna).
Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien, erster Lauf der Klasse MX2: Polesetter Sacha Coenen (KTM) aus Belgien zog den Holeshot, blieb fehlerfrei und gab seine Führungsposition bis zum Ende nicht aus der Hand. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) startete auf Platz 2, blieb auch über die gesamte Renndistanz in Sichtweite des Belgiers, konnte die Lücke aber nicht schließen. Der Deutsche vermied unnötige Risiken und nahm die 22 Punkte für den zweiten Platz mit Blick auf das große Bild mit.
Auf der zerfahrenen und tiefen Sandstrecke gab es zahlreiche Stürze: Triumph-Werksfahrer Guillem Farres stürzte schon in der ersten Runde und musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Auch Liam Everts (Husqvarna), Ferruccio Zanchi (Ducati) und Noel Zanocz (KTM) stürzten. Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin musste das Rennen schon in der ersten Runde aufgeben. Der mit einer Fußverletzung angeschlagene Everts fiel von Rang 3 auf Platz 4 zurück, konnte sich aber später wieder an Janis Reisulis (Yamaha) vorbeikämpfen. Der Belgier wurde am Ende Dritter.
Sacha Coenen gewann mit einem Vorsprung von 12,9 Sekunden vor Längenfelder. Mit seinem ersten Saisonerfolg in einem Wertungslauf verkürzte er seinen Rückstand zum deutschen WM-Leader von 24 auf 21 Punkte. Joshua Voelker (KTM) aus Deutschland holte auf Platz 17 seine ersten 4 WM-Punkte. Auch die niederländische Doppelweltmeisterin Lotte van Drunen erreichte auf Rang 18 erneut die Punkteränge.
Sacha Coenen (B), KTM
Simon Längenfelder (D), KTM
Liam Everts (B), Husqvarna
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha
Julius Mikula (CZ), KTM
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph
Guillem Farres (E), Triumph
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki
Cas Valk (NL), TM
Valerio Lata (I), Honda
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha
Scott Smulders (NL), Husqvarna
Maxime Grau (F), Honda
Pelle Gundersen (N), Husqvarna
Noel Zanocz (H), KTM
Andrea Rossi (I), KTM
Joshua Voelker (D), KTM
Lotte van Drunen (NL), Yamaha
Rodolfo Bicalho (BR), KTM
Ferruccio Zanchi (I), Ducati
Mathis Valin (F), Kawasaki
Simon Längenfelder (D), KTM, 180
Sacha Coenen (B), KTM, 159, (-21)
Liam Everts (B), Husqvarna, 148, (-32)
Guillem Farres (E), Triumph, 142, (-38)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 142, (-38)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 131, (-49)
Valerio Lata (I), Honda, 104, (-76)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 103, (-77)
Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 98, (-82)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 73, (-107)
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