Sacha Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1, Längenfelder auf Platz 5

Erstes MX2-Rennen, Grand Prix of Latvia in Kegums bei strahlendem Sonnenschein: Polesetter Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog den Holeshot und setzte sich von Anfang an vom Feld ab. Trotz eines Beinahe-Sturzes in der zweiten Rennhälfte gewann Sacha mit einem Vorsprung von 23,3 Sekunden vor dem Rest des Feldes.

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Simon Längenfelder: Viele Zweikämpfe und Platz 5

Titelverteidiger Simon Längenfelder startete hinter Coenen und Jens Walvoort auf Platz 3, setzte sich in der 3. Runde gegen den Niederländer durch und rangierte 6 Runden lang hinter Coenen auf Platz 2. In Runde 7 ging Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan am Deutschen vorbei. In Runde 12 war Mathis Valin (Kawasaki) am Hinterrad des Deutschen und überholte ihn ebenfalls. Mc Lellan stürzte bei der Landung nach dem großen Bergauf-Dreifachsprung, sodass Valin und Längenfelder wieder am Südafrikaner vorbeigehen konnten.

Heftiger Crash von Valerio Lata

Der Dreifach-Triple wurde auch Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi zum Verhängnis. Er sprang auf Platz 10 liegend zu kurz und flog über den Lenker ab. Angeschlagen setzte er das Rennen fort und beendete das Rennen auf Platz 16. Da nur 20 Fahrer am Start standen, rettete er damit noch 5 WM-Punkte. Auch HRC-Werksfahrer Valerio Lata stürzte und fiel mit blockiertem Vorderrad aus.

Probleme von Längenfelder in der letzten Runde

Simon Längenfelder verteidigte in den letzten Runden mit enorm viel Einsatz seine dritte Position, doch am Ende konnte er den Angriffen von Mc Lellan nicht standhalten. Nachdem der Südafrikaner am Deutschen vorbei war, beging er einen kleinen Fehler und wurde so zur leichten Beute von Guillem Farres (Triumph), sodass Simon etwas unglücklich auf Rang 5 zurückfiel.

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Lage an der Tabellenspitze

Mit Sacha Coenen auf Platz 1 und Simon Längenfelder auf Rang 5 vergrößerte sich der Rückstand von Längenfelder zu WM-Leader Coenen von 5 auf 14 Punkte.

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MX2, Lauf 1, Kegums:

Sacha Coenen (B), KTM, 35:04.768 Mathis Valin (F), Kawasaki, +23.324 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +25.321 Guillem Farres (E), Triumph, +27.137 Simon Längenfelder (D), KTM, +29.842 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +31.608 Liam Everts (B), Husqvarna, +33.146 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +48.526 Jens Walvoort (NL), KTM, +56.432 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +57.565

WM-Stand nach Lauf 1: