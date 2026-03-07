Sacha Coenen (KTM) gewinnt Quali-Race, Pech für Simon Längenfelder (KTM)

Motocross-WM MXGP • Neu
Tom Vialle (Honda): Start-Ziel-Sieg beim MXGP-Debüt in Argentinien
KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Argentina in Bariloche. Simon Längenfelder (KTM) stürzte in der ersten Kurve und demolierte sich das Bike.
Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Argentina in Bariloche: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen startete von der Pole-Position ins erste Qualifikationsrennen der Saison 2026. Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) qualifizierte sich mit 0,7 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Der Weltmeister startete direkt neben Coenen, doch schon auf den ersten Metern touchierten sich die beiden Kontrahenten.
In der ersten Kurve nach dem Start kam es zur Kollision zwischen Simon Längenfelder und Kay Karssemakers, sodass beide Fahrer stürzten. Die Fußraste von Karssemakers Kawasaki riss einige Speichen aus Längenfelders Vorderrad. Simon musste die Box ansteuern, um das Rad zu wechseln. Damit war er chancenlos.
MX2-Rookie Janis Reisulis (Yamaha) übernahm die frühe Führung. Nach 2 Runden war Sacha Coenen in Schlagdistanz, setzte sich gegen den Youngster auf den Außenlinien durch und gewann das erste Quali-Race des Jahres 2026. Janis Reisulis fiel im weiteren Verlauf auf den 6. Platz zurück.
Simon Längenfelder rangierte in aussichtsloser Position auf Platz 23 und wurde in den letzten 3 Runden vom führenden Sacha Coenen überrundet, doch das ließ der Titelverteidiger nicht auf sich sitzen, kämpfte sich auf den Außenlinien wieder an Coenen vorbei und rundete sich damit zurück. Punkte gab es für dieses Manöver natürlich nicht, aber einen psychologischen Vorteil für den Renntag.
Sacha Coenen gewann das Rennen. Der Belgier geht damit von der Pole Position in die Wertungsläufe am Sonntag vor Guillem Farres, Mathis Valin und Liam Everts. Simon Längenfelder hat auf Platz 22 am Sonntag keinen guten Startplatz.
Sacha Coenen (B), KTM
Guillem Farres (E), Triumph
Mathis Valin (F), Kawasaki
Liam Everts (B), Husqvarna
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph
Janis Reisulis (LT), Yamaha
Valerio Lata (I), Honda
Julius Mikula (CZ), KTM
Cas Valk (NL), TM
Karlis Reisulis (LT), Yamaha
