Sacha Coenen (KTM) gewinnt Quali-Race, Pech für Simon Längenfelder (KTM)

KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Argentina in Bariloche. Simon Längenfelder (KTM) stürzte in der ersten Kurve und demolierte sich das Bike.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Argentinien
Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Argentinien
Foto: MXGP-TV
Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Argentinien
© MXGP-TV

Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Argentina in Bariloche: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen startete von der Pole-Position ins erste Qualifikationsrennen der Saison 2026. Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) qualifizierte sich mit 0,7 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Der Weltmeister startete direkt neben Coenen, doch schon auf den ersten Metern touchierten sich die beiden Kontrahenten.

Simon Längenfelder: Mit demoliertem Vorderrad an die Box

In der ersten Kurve nach dem Start kam es zur Kollision zwischen Simon Längenfelder und Kay Karssemakers, sodass beide Fahrer stürzten. Die Fußraste von Karssemakers Kawasaki riss einige Speichen aus Längenfelders Vorderrad. Simon musste die Box ansteuern, um das Rad zu wechseln. Damit war er chancenlos.

Führungsrunden für Janis Reisulis

MX2-Rookie Janis Reisulis (Yamaha) übernahm die frühe Führung. Nach 2 Runden war Sacha Coenen in Schlagdistanz, setzte sich gegen den Youngster auf den Außenlinien durch und gewann das erste Quali-Race des Jahres 2026. Janis Reisulis fiel im weiteren Verlauf auf den 6. Platz zurück.

Simon Längenfelder rundet sich zurück

Simon Längenfelder rangierte in aussichtsloser Position auf Platz 23 und wurde in den letzten 3 Runden vom führenden Sacha Coenen überrundet, doch das ließ der Titelverteidiger nicht auf sich sitzen, kämpfte sich auf den Außenlinien wieder an Coenen vorbei und rundete sich damit zurück. Punkte gab es für dieses Manöver natürlich nicht, aber einen psychologischen Vorteil für den Renntag.

Coenen siegt vor Farres und Valin

Sacha Coenen gewann das Rennen. Der Belgier geht damit von der Pole Position in die Wertungsläufe am Sonntag vor Guillem Farres, Mathis Valin und Liam Everts. Simon Längenfelder hat auf Platz 22 am Sonntag keinen guten Startplatz.

MX2-Qualifikationsrennen Argentinien:

  1. Sacha Coenen (B), KTM

  2. Guillem Farres (E), Triumph

  3. Mathis Valin (F), Kawasaki

  4. Liam Everts (B), Husqvarna

  5. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

  6. Janis Reisulis (LT), Yamaha

  7. Valerio Lata (I), Honda

  8. Julius Mikula (CZ), KTM

  9. Cas Valk (NL), TM

  10. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

Alle Motocross-WM MX2 Events
  • MX2-Start

    Live

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  • MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
