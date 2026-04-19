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Sacha Coenen (KTM): MX2-Sieger beim Grand Prix of Trentino

Mit einem Start-Ziel-Sieg und trotz eines Sturzes gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Grand Prix of Trentino. Simon Längenfelder verteidigte seine WM-Führung.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen gewann den Grand Prix of Trentino
Sacha Coenen gewann den Grand Prix of Trentino
Foto: Align Media
Sacha Coenen gewann den Grand Prix of Trentino
© Align Media

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Zweiter Lauf der MX2-Klasse, Grand Prix of Trentino: Vor dem Rennen erklärte der deutsche WM-Leader Simon Längenfelder (KTM), dass er schon das ganze Wochenende über mit seiner Abstimmung hadert. «Ich fühlte mich nicht komfortabel auf der Strecke und konnte so im ersten Lauf auch nicht angreifen», erklärte der deutsche Weltmeister. «Für den zweiten Lauf sind wir wieder zu meinem Basis-Setup zurückgekehrt und ich hoffe, dass das besser funktionieren wird.»

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Sacha Coenen nicht zu stoppen

Polesetter Sacha Coenen (KTM), der auch den ersten Lauf gewonnen hatte, zog auch in diesem Rennen den Holeshot vor Maxime Grau (Honda) und dem tschechischen Osicka-KTM-Pilot Julius Mikula, der im Trentino eine eindrucksvolle Performance zeigte. Es folgten Liam Everts (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM). Everts stürzte in einer Wellensektion und musste danach eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Julius Mikula fuhr das Rennen seines Lebens und rangierte bis zur Hälfte des Rennens hinter Sacha Coenen auf dem zweiten Platz.

Liam Everts stürzte in Pietramurata in der ersten Runde des zweiten Laufs
Liam Everts stürzte in Pietramurata in der ersten Runde des zweiten Laufs
Foto: MXGP-TV
Liam Everts stürzte in Pietramurata in der ersten Runde des zweiten Laufs
© MXGP-TV

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Simon Längenfelder auf Platz 3

Simon Längenfelder kämpfte sich in den ersten Runden an Maxime Grau vorbei und erreichte den 3. Platz. Von hinten rückte Guillem Farres (Triumph) nach. Der Spanier überholte den Deutschen in der 6. Runde und attackierte danach Mikula, den er in Runde 9 kassierte. In Runde 11 konnte Längenfelder ebenfalls Mikula auf Platz 3 überholen und kam auf dieser Position ins Ziel.

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Schrecksekunde für den Sieger

In der zweiten Rennhälfte stürzte Sacha Coenen in Führung liegend in einer Rechtskehre, doch sein Vorsprung war groß genug, dass er seine Führungsposition nicht einbüßte. Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf am Ende mit einem Vorsprung von 6 Sekunden vor Guillem Farres und Simon Längenfelder. Julius Mikula holte auf Platz 4 das beste Ergebnis seiner WM-Karriere.

Sacha Coenen stürzte in Führung liegend
Sacha Coenen stürzte in Führung liegend
Foto: MXGP-TV
Sacha Coenen stürzte in Führung liegend
© MXGP-TV

Längenfelders Vorsprung nur noch 3 Punkte

Sacha Coenen gewann in Pietramurata alle 3 Rennen und holte damit die Maximalzahl von 60 Punkten. Damit machte er in der WM-Tabelle deutlich Boden gut. Der Belgier reiste mit einem Rückstand von 24 Punkten gegenüber WM-Leader Simon Längenfelder an, den er mit seinem heutigen Sieg auf 3 Punkte verkürzen konnte.

12 WM-Punkte für Valentin Kees

Der deutsche Wildcard-Pilot Valentin Kees beendete den zweiten Lauf auf Platz 14 und sicherte sich damit weitere 7 WM-Punkte. Insgesamt sicherte er sich im Trentino 12 Punkte und rangiert damit auf Platz 23 der WM-Tabelle.

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Die WM geht jetzt in eine fünfwöchige Pause. Am 23.-24. Mai geht es in Lacapelle-Marival mit WM-Runde 6 weiter.

Ergebnis MX2, Grand Prix of Trentino:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 1-1

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 3-2

  3. Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-7

  4. Julius Mikula (CZ), KTM, 6-4

  5. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 5-5

  6. Simon Längenfelder (D), KTM, 10-3

  7. Liam Everts (B), Husqvarna, 4-9

  8. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 9-8

  9. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 12-6

  10. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 8-11

  11. Valerio Lata (I), Honda, 11-10

  12. Cas Valk (NL), TM, 13-12

  13. Maxime Grau (F), Honda, 7-28

  14. Valentin Kees (D), KTM, 16-14

  15. Noel Zanocz (H), KTM, 14-16

  16. Pelle Gundersen (N), Husqvarna, 18-15

  17. David Braceras (E), Triumph, 29-13

  18. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 15-0

  19. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 28-17

  20. Andrea Rossi (I), KTM, 20-18

WM-Stand nach 5 von 19 Events:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 244

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 241, (-3)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 204, (-40)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 202, (-42)

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 185, (-59)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 170, (-74)

  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 159, (-85)

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 150, (-94)

  9. Valerio Lata (I), Honda, 133, (-111)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 114, (-130)

  11. Julius Mikula (CZ), KTM, 113, (-131)

  12. Cas Valk (NL), TM, 87, (-157)

  13. Jens Walvoort (NL), KTM, 60, (-184)

  14. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 57, (-187)

  15. Noel Zanocz (H), KTM, 56, (-188)

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