Sacha Coenen (KTM) nach Schlüsselbeinbruch erfolgreich operiert

Offiziell wurde der Bruch des Schlüsselbeins , den sich Sacha Coenen im zweiten Lauf von Southwick zugezogen hat, nicht bestätigt. Die Bestätigung erfolgte nun indirekt: Sacha wurde am Montag in den USA am Schlüsselbein operiert. Der Belgier hofft, beim MXGP of Great Britain am kommenden Wochenende in Foxhill antreten zu können.

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Platte soll Schlüsselbein stabilisieren

Bei der Operation wurde eine Metallplatte zur Fixierung und Stabilisierung der Bruchstücke eingeschraubt. Vor dem Rennen in Foxhill muss sich Sacha am Freitag allerdings einer obligatorischen ärztlichen Untersuchung unterziehen. Er muss vom FIM-Rennarzt für fit erklärt werden, um zum Wettkampf antreten zu können.

Präzedenzfall Simon Längenfelder

Reichen 5 Tage, um wieder ein Motocross-Rennen zu bestreiten? Der Präzedenzfall ist die Geschichte von Simon Längenfelder. Weitere Beispiele sind in diesem Artikel zusammengetragen. Der Deutsche brach sich am 5. Mai 2024 in Agueda das Schlüsselbein, wurde operiert und startete nur eine Woche später in Lugo. Dort erreichte er die Top-10. Sacha Coenen kommt als Führender der MX2-WM nach Foxhill und hat einen Vorsprung von 14 Punkten vor Guillem Farres (Triumph).

Lage von Lucas Coenen in der MXGP

MXGP-WM-Leader Lucas Coenen stürzte ebenfalls im ersten Lauf der 450er Klasse in Southwick und konnte zum zweiten Lauf nicht antreten. Er wird voraussichtlich am kommenden Wochenende wie geplant antreten können.

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