Motocross-WM MX2
Sacha Coenen (KTM) nach Schlüsselbeinbruch erfolgreich operiert
MX2-WM-Leader Sacha Coenen wurde nach seinem Schlüsselbeinbruch im zweiten Lauf von Southwick am Montag in den USA operiert und plant einen Start am kommenden Wochenende in Foxhill.
Offiziell wurde der
Platte soll Schlüsselbein stabilisieren
Bei der Operation wurde eine Metallplatte zur Fixierung und Stabilisierung der Bruchstücke eingeschraubt. Vor dem Rennen in Foxhill muss sich Sacha am Freitag allerdings einer obligatorischen ärztlichen Untersuchung unterziehen. Er muss vom FIM-Rennarzt für fit erklärt werden, um zum Wettkampf antreten zu können.
Präzedenzfall Simon Längenfelder
Reichen 5 Tage, um wieder ein Motocross-Rennen zu bestreiten? Der Präzedenzfall ist die Geschichte von Simon Längenfelder. Weitere Beispiele sind in
Lage von Lucas Coenen in der MXGP
MXGP-WM-Leader Lucas Coenen stürzte ebenfalls im ersten Lauf der 450er Klasse in Southwick und konnte zum zweiten Lauf nicht antreten. Er wird voraussichtlich am kommenden Wochenende wie geplant antreten können.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach