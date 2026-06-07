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Sacha Coenen (KTM) siegt überlegen, Drama für Simon Längenfelder

Mit zwei ungefährdeten Laufsiegen gewann Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen die 8. Etappe der MX2 Motocross-WM im lettischen Kegums. Simon Längenfelder musste den 2. Lauf nach Sturz beenden.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen gewann den Grand Prix of Latvia in Kegums
Sacha Coenen gewann den Grand Prix of Latvia in Kegums
Foto: Align Media
Sacha Coenen gewann den Grand Prix of Latvia in Kegums
© Align Media

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Zweiter Lauf der MX2-Klasse in Kegums, Grand-Prix of Latvia, 8. Etappe der Motocross-WM. Der belgische Polesetter Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog erneut den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an.

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Simon Längenfelder kämpft und stürzt spektakulär

Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und ging im Bereich von Platz 12 ins Rennen. Nachdem er sich b is auf Platz 10 vorgekämpft hatte, wollte er Liam Everts überholen. Dabei sprang er über einen Table zu weit, landete hart, kam von der Strecke ab und tauchte mit dem Vorderrad den einen Streckenbegrenzungshügel ein. Der Deutsche überschlug sich und landete rücklings auf der Gabel seines Motorrades. Nach dem Sturz hielt sich Simon den Rücken. Er versuchte, das Rennen fortzusetzen, musste aber die Box ansteuern und das Rennen an der Box beenden. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Titelverteidiger keine schwere Verletzung zugezogen hat.

Simon Längenfelder kam nach einem Sprung von der Strecke ab
Simon Längenfelder kam nach einem Sprung von der Strecke ab
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder kam nach einem Sprung von der Strecke ab
© MXGP-TV

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Simon Längenfelder schlug rücklings auf die Gabel seines Bikes auf
Simon Längenfelder schlug rücklings auf die Gabel seines Bikes auf
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder schlug rücklings auf die Gabel seines Bikes auf
© MXGP-TV

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Simon Längenfelder nach seinem Crash in Kegums
Simon Längenfelder nach seinem Crash in Kegums
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder nach seinem Crash in Kegums
© MXGP-TV

Karlis Reisulis in der letzten Runde abgefangen

Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden. Lokalmatador Karlis Reisulis rangierte bis zur letzten Runde auf Platz 2, beging aber einen Fehler und machte den Weg für Camden Mc Lellan frei, der heute seinen 21. Geburtstag feiert. Mit einem 3-2-Ergebnis stand er auf dem zweiten Podiumsrang. Mathis Valin (Kawasaki) beendete den Tag mit einem 2-6-Ergebnis auf Rang 3.

Lage an der WM-Spitze

Sacha Coenen beendete den Lettland-Grand-Prix mit Siegen in allen 3 Rennen mit der Idealpunktzahl von 60 und setzte sich nach dem Ausfall von Simon Längenfelder im zweiten Lauf weiter ab. Nach 8 von 19 Etappen führt Sacha Coenen die MX2-WM mit einem Vorsprung von 37 Punkten vor Titelverteidiger Simon Längenfelder an.

MX2-Podium in Kegums
MX2-Podium in Kegums
Foto: MXGP-TV
MX2-Podium in Kegums
© MXGP-TV

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Nächster Stopp Montevarchi

Die WM-Protagonisten haben jetzt ein Wochenende frei. In zwei Wochen geht es in Montevarchi (Italien) mit dem 9. Grand-Prix der Saison 2026 weiter.

Ergebnis MX2 Kegums:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 1-1

  2. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 3-2

  3. Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-6

  4. Guillem Farres (E), Triumph, 4-4

  5. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 6-3

  6. Liam Everts (B), Husqvarna, 7-7

  7. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 8-10

  8. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10-9

  9. Jens Walvoort (NL), KTM, 9-12

  10. Maxime Grau (F), Honda, 11-11

  11. Valerio Lata (I), Honda, 19-5

  12. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 16-8

  13. Simon Längenfelder (D), KTM, 5-19

  14. Noel Zanocz (HUN), KTM, 12-13

  15. Hugo Forsgren (SWE), Honda, 14-14

MX2-WM-Stand nach Etappe 8 von 19:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 380 Punkte

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 343 (-37)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 340 (-40)

  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 326 (-54)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 314 (-66)

  6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 308 (-72)

  7. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 280 (-100)

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 223 (-157)

  9. Valerio Lata (I), Honda, 216 (-164)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 161 (-219)

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

17

35:10,618

1:58,642

25

02

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

17

+6,484

2:00,653

22

03

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

17

+8,987

1:59,788

20

04

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

17

+15,292

2:00,573

18

05

Placeholder - Racer

Valerio Lata

Placeholder - Racer

Valerio Lata

18

17

+15,761

2:00,063

16

06

Placeholder - Racer

Mathis Valin

Placeholder - Racer

Mathis Valin

317

17

+16,471

2:00,564

15

07

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+43,354

2:01,880

14

08

Placeholder - Racer

Ferruccio Zanchi

Placeholder - Racer

Ferruccio Zanchi

73

17

+54,660

2:01,076

13

09

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

33

17

+1:09,447

2:03,081

12

10

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+1:14,865

2:01,912

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