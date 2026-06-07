Sacha Coenen (KTM) siegt überlegen, Drama für Simon Längenfelder

Motocross-WM MXGP • Neu
Lucas Coenen (KTM) schrieb in Kegums Geschichte, Ausfall von Jeff Herlings
Mit zwei ungefährdeten Laufsiegen gewann Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen die 8. Etappe der MX2 Motocross-WM im lettischen Kegums. Simon Längenfelder musste den 2. Lauf nach Sturz beenden.
Zweiter Lauf der MX2-Klasse in Kegums, Grand-Prix of Latvia, 8. Etappe der Motocross-WM. Der belgische Polesetter Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog erneut den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an.
Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und ging im Bereich von Platz 12 ins Rennen. Nachdem er sich b is auf Platz 10 vorgekämpft hatte, wollte er Liam Everts überholen. Dabei sprang er über einen Table zu weit, landete hart, kam von der Strecke ab und tauchte mit dem Vorderrad den einen Streckenbegrenzungshügel ein. Der Deutsche überschlug sich und landete rücklings auf der Gabel seines Motorrades. Nach dem Sturz hielt sich Simon den Rücken. Er versuchte, das Rennen fortzusetzen, musste aber die Box ansteuern und das Rennen an der Box beenden. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Titelverteidiger keine schwere Verletzung zugezogen hat.
Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden. Lokalmatador Karlis Reisulis rangierte bis zur letzten Runde auf Platz 2, beging aber einen Fehler und machte den Weg für Camden Mc Lellan frei, der heute seinen 21. Geburtstag feiert. Mit einem 3-2-Ergebnis stand er auf dem zweiten Podiumsrang. Mathis Valin (Kawasaki) beendete den Tag mit einem 2-6-Ergebnis auf Rang 3.
Sacha Coenen beendete den Lettland-Grand-Prix mit Siegen in allen 3 Rennen mit der Idealpunktzahl von 60 und setzte sich nach dem Ausfall von Simon Längenfelder im zweiten Lauf weiter ab. Nach 8 von 19 Etappen führt Sacha Coenen die MX2-WM mit einem Vorsprung von 37 Punkten vor Titelverteidiger Simon Längenfelder an.
Die WM-Protagonisten haben jetzt ein Wochenende frei. In zwei Wochen geht es in Montevarchi (Italien) mit dem 9. Grand-Prix der Saison 2026 weiter.
Sacha Coenen (B), KTM, 1-1
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 3-2
Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-6
Guillem Farres (E), Triumph, 4-4
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 6-3
Liam Everts (B), Husqvarna, 7-7
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 8-10
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10-9
Jens Walvoort (NL), KTM, 9-12
Maxime Grau (F), Honda, 11-11
Valerio Lata (I), Honda, 19-5
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 16-8
Simon Längenfelder (D), KTM, 5-19
Noel Zanocz (HUN), KTM, 12-13
Hugo Forsgren (SWE), Honda, 14-14
Sacha Coenen (B), KTM, 380 Punkte
Simon Längenfelder (D), KTM, 343 (-37)
Guillem Farres (E), Triumph, 340 (-40)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 326 (-54)
Liam Everts (B), Husqvarna, 314 (-66)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 308 (-72)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 280 (-100)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 223 (-157)
Valerio Lata (I), Honda, 216 (-164)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 161 (-219)
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