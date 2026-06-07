Sacha Coenen (KTM) siegt überlegen, Drama für Simon Längenfelder

Zweiter Lauf der MX2-Klasse in Kegums, Grand-Prix of Latvia, 8. Etappe der Motocross-WM. Der belgische Polesetter Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog erneut den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an.

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Simon Längenfelder kämpft und stürzt spektakulär

Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und ging im Bereich von Platz 12 ins Rennen. Nachdem er sich b is auf Platz 10 vorgekämpft hatte, wollte er Liam Everts überholen. Dabei sprang er über einen Table zu weit, landete hart, kam von der Strecke ab und tauchte mit dem Vorderrad den einen Streckenbegrenzungshügel ein. Der Deutsche überschlug sich und landete rücklings auf der Gabel seines Motorrades. Nach dem Sturz hielt sich Simon den Rücken. Er versuchte, das Rennen fortzusetzen, musste aber die Box ansteuern und das Rennen an der Box beenden. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Titelverteidiger keine schwere Verletzung zugezogen hat.

Simon Längenfelder kam nach einem Sprung von der Strecke ab Foto: MXGP-TV Simon Längenfelder kam nach einem Sprung von der Strecke ab © MXGP-TV

Simon Längenfelder schlug rücklings auf die Gabel seines Bikes auf Foto: MXGP-TV Simon Längenfelder schlug rücklings auf die Gabel seines Bikes auf © MXGP-TV

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Simon Längenfelder nach seinem Crash in Kegums Foto: MXGP-TV Simon Längenfelder nach seinem Crash in Kegums © MXGP-TV

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Karlis Reisulis in der letzten Runde abgefangen

Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden. Lokalmatador Karlis Reisulis rangierte bis zur letzten Runde auf Platz 2, beging aber einen Fehler und machte den Weg für Camden Mc Lellan frei, der heute seinen 21. Geburtstag feiert. Mit einem 3-2-Ergebnis stand er auf dem zweiten Podiumsrang. Mathis Valin (Kawasaki) beendete den Tag mit einem 2-6-Ergebnis auf Rang 3.

Lage an der WM-Spitze

Sacha Coenen beendete den Lettland-Grand-Prix mit Siegen in allen 3 Rennen mit der Idealpunktzahl von 60 und setzte sich nach dem Ausfall von Simon Längenfelder im zweiten Lauf weiter ab. Nach 8 von 19 Etappen führt Sacha Coenen die MX2-WM mit einem Vorsprung von 37 Punkten vor Titelverteidiger Simon Längenfelder an.

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Nächster Stopp Montevarchi

Die WM-Protagonisten haben jetzt ein Wochenende frei. In zwei Wochen geht es in Montevarchi (Italien) mit dem 9. Grand-Prix der Saison 2026 weiter.

Ergebnis MX2 Kegums:

Sacha Coenen (B), KTM, 1-1 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 3-2 Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-6 Guillem Farres (E), Triumph, 4-4 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 6-3 Liam Everts (B), Husqvarna, 7-7 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 8-10 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10-9 Jens Walvoort (NL), KTM, 9-12 Maxime Grau (F), Honda, 11-11 Valerio Lata (I), Honda, 19-5 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 16-8 Simon Längenfelder (D), KTM, 5-19 Noel Zanocz (HUN), KTM, 12-13 Hugo Forsgren (SWE), Honda, 14-14

MX2-WM-Stand nach Etappe 8 von 19: