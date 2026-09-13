Shanghai: Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Simon Längenfelder

Erster Lauf der Klasse MX2 in Shanghai (China): Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Sacha Coenen (KTM), Julius Mikula (KTM), Camden Mc Lellan und Liam Everts. WM-Leader Guillem Farres ging auf Platz 6 ins Rennen. Mikula stürzte nach der Landung eines Sprungs und riss Mc Lellan beinahe mit zu Boden. Der Tscheche hatte Glück, dass er nicht von den nachfolgenden Fahrern erfasst wurde.

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Guillem Farres kämpfte

Farres kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Zwischen Coenen und Mc Lellan ging es mehrfach hin und her. Am Ende setzte sich der Südafrikaner durch. An der Spitze führte Längenfelder das Rennen 15 Rennen lang an. In den letzten Runden kam Mc Lellan immer näher und ging am Deutschen vorbei in Führung. Farres rangierte auf Platz 3 hinter Mc Lellan und Längenfelder, doch der Spanier rutschte in der Linkskehre vor dem Ziel weg und stürzte, sodass Liam Everts Platz 3 erbte. Mc Lellan gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Simon Längenfelder, Liam Everts und Guillem Farres. Sacha Coenen kam auf Platz 5 ins Ziel. Damit verkleinerte sich der Vorsprung von Farres von 52 auf 45 Punkte.

Ergebnis MX2, Lauf 1

Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 34:10,515 Simon Längenfelder (D), KTM, +1,575 Liam Everts (B), Husqvarna, +1,982 Guillem Farres (E), Triumph, +16,578 Sacha Coenen (B), KTM, +20,696 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +27,271 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +28,402 Byron Dennis (AUS), KTM, +58,746 Maxime Grau (F), Honda, +1:07,035 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:12,143 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:18,342 Julius Mikula (CZ), KTM, +1:38,265

WM-Stand nach Lauf 1

Guillem Farres (E), Triumph, 834 Punkte Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 789, (-45) Sacha Coenen (B), KTM, 771, (-63) Simon Längenfelder (D), KTM, 755, (-79)

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