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Shanghai: Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Simon Längenfelder

In der Schlussphase des ersten MX2-Laufs in Shanghai setzte sich der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gegen Simon Längenfelder (KTM) durch und hielt die Titelentscheidung offen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Camden Mc Lellan gewann den ersten Lauf in Shanghai
Camden Mc Lellan gewann den ersten Lauf in Shanghai
Foto: MXGP-TV
Camden Mc Lellan gewann den ersten Lauf in Shanghai
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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Erster Lauf der Klasse MX2 in Shanghai (China): Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Sacha Coenen (KTM), Julius Mikula (KTM), Camden Mc Lellan und Liam Everts. WM-Leader Guillem Farres ging auf Platz 6 ins Rennen. Mikula stürzte nach der Landung eines Sprungs und riss Mc Lellan beinahe mit zu Boden. Der Tscheche hatte Glück, dass er nicht von den nachfolgenden Fahrern erfasst wurde.

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Guillem Farres kämpfte

Farres kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Zwischen Coenen und Mc Lellan ging es mehrfach hin und her. Am Ende setzte sich der Südafrikaner durch. An der Spitze führte Längenfelder das Rennen 15 Rennen lang an. In den letzten Runden kam Mc Lellan immer näher und ging am Deutschen vorbei in Führung. Farres rangierte auf Platz 3 hinter Mc Lellan und Längenfelder, doch der Spanier rutschte in der Linkskehre vor dem Ziel weg und stürzte, sodass Liam Everts Platz 3 erbte. Mc Lellan gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Simon Längenfelder, Liam Everts und Guillem Farres. Sacha Coenen kam auf Platz 5 ins Ziel. Damit verkleinerte sich der Vorsprung von Farres von 52 auf 45 Punkte.

Ergebnis MX2, Lauf 1

  1. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 34:10,515

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, +1,575

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, +1,982

  4. Guillem Farres (E), Triumph, +16,578

  5. Sacha Coenen (B), KTM, +20,696

  6. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +27,271

  7. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +28,402

  8. Byron Dennis (AUS), KTM, +58,746

  9. Maxime Grau (F), Honda, +1:07,035

  10. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:12,143

  11. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:18,342

  12. Julius Mikula (CZ), KTM, +1:38,265

Im Artikel erwähnt

WM-Stand nach Lauf 1

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 834 Punkte

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 789, (-45)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 771, (-63)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 755, (-79)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

18

34:19,096

1:47,629

25

02

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

18

+1,038

1:47,359

22

03

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

18

+1,979

1:47,232

20

04

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+22,688

1:47,674

18

05

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

33

18

+33,503

1:47,980

16

06

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

18

+50,684

1:48,425

15

07

Byron Dennis

Byron Dennis

265

18

+57,121

1:48,698

14

08

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

18

+1:07,788

1:48,088

13

09

Placeholder - Racer

Ferruccio Zanchi

Placeholder - Racer

Ferruccio Zanchi

73

18

+1:09,599

1:49,871

12

10

Placeholder - Racer

Maxime Grau

Placeholder - Racer

Maxime Grau

83

18

+1:05,403

1:49,993

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