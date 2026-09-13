Shanghai: Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Simon Längenfelder

Motocross-WM MX2 • Neu
Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt China-Grand-Prix vor Guillem Farres
In der Schlussphase des ersten MX2-Laufs in Shanghai setzte sich der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gegen Simon Längenfelder (KTM) durch und hielt die Titelentscheidung offen.
Erster Lauf der Klasse MX2 in Shanghai (China): Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Sacha Coenen (KTM), Julius Mikula (KTM), Camden Mc Lellan und Liam Everts. WM-Leader Guillem Farres ging auf Platz 6 ins Rennen. Mikula stürzte nach der Landung eines Sprungs und riss Mc Lellan beinahe mit zu Boden. Der Tscheche hatte Glück, dass er nicht von den nachfolgenden Fahrern erfasst wurde.
Farres kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Zwischen Coenen und Mc Lellan ging es mehrfach hin und her. Am Ende setzte sich der Südafrikaner durch. An der Spitze führte Längenfelder das Rennen 15 Rennen lang an. In den letzten Runden kam Mc Lellan immer näher und ging am Deutschen vorbei in Führung. Farres rangierte auf Platz 3 hinter Mc Lellan und Längenfelder, doch der Spanier rutschte in der Linkskehre vor dem Ziel weg und stürzte, sodass Liam Everts Platz 3 erbte. Mc Lellan gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Simon Längenfelder, Liam Everts und Guillem Farres. Sacha Coenen kam auf Platz 5 ins Ziel. Damit verkleinerte sich der Vorsprung von Farres von 52 auf 45 Punkte.
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 34:10,515
Simon Längenfelder (D), KTM, +1,575
Liam Everts (B), Husqvarna, +1,982
Guillem Farres (E), Triumph, +16,578
Sacha Coenen (B), KTM, +20,696
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +27,271
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +28,402
Byron Dennis (AUS), KTM, +58,746
Maxime Grau (F), Honda, +1:07,035
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:12,143
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:18,342
Julius Mikula (CZ), KTM, +1:38,265
Guillem Farres (E), Triumph, 834 Punkte
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 789, (-45)
Sacha Coenen (B), KTM, 771, (-63)
Simon Längenfelder (D), KTM, 755, (-79)
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