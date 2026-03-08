Weiter zum Inhalt
Simon Längenfelder (KTM) gewinnt Argentinien Grand-Prix
Mit einem souveränen Doppelsieg gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer und Titelverteidiger Simon Längenfelder den Auftakt der MX2-Motocross-WM in Argentinien und ist damit WM-Führender.
Motocross-WM MX2
Das MX2-Podium in ArgentinienDas MX2-Podium in ArgentinienFoto: MXGP-TV
Das MX2-Podium in Argentinien© MXGP-TV
Yamaha-Werksfahrer Karlis Reisulis zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf zum Grand Prix of Argentina in Bariloche. Direkt dahinter rangierte Liam Everts (Husqvarna), der noch in der ersten Runde die Führung übernahm.
Heftiger Crash in der ersten Runde von Lata und Coenen Valerio Lata sprang an einem Table zu kurz. Der hinter ihm folgende Sacha Coenen sprang auf den Helm des Italieners und stürzte. Dabei schlug sich der Belgier das Knie an. Sacha musste die Box ansteuern und das Rennen aufgeben. Über die Schwere seiner Verletzung liegen zur Zeit noch keine Informationen vor. Auch für Valerio Lata war nach dem Zwischenfall das Rennen beendet.
Sacha Coenen landet auf Valerio LataSacha Coenen landet auf Valerio LataFoto: MXGP-TV
Sacha Coenen landet auf Valerio Lata© MXGP-TV
Liam Everts absolvierte Führungsrunden 'Liamski' führte das Rennen über die Hälfte der Distanz an. Hinter ihm kämpften Karlis Reisulis, Guillem Farres, Camden Mc Lellan und Simon Längenfelder um die Positionen. Simon passierte zunächst den Spanier mit einem harten Manöver am Ende der Boxengasse. Danach nahm sich der Titelverteidiger Karlis Reisulis vor, den er auf den Außenlinien schnappte. In Runde 10 hatte Längenfelder Liam Everts passiert und übernahm die Führung. Hinter dem Deutschen wurde Camden Mc Lellan immer stärker, aber in Schlagdistanz kam der Südafrikaner nicht mehr.n Längenfelder gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor Mc Lellan und Liam Everts.
Beide Triumph auf dem Podium, Längenfelder WM-Leader Beide Triumph-Werksfahrer erreichten in Argentinien das Podium. Simon Längenfelder wurde Grand-Prix-Sieger und übernahm mit 50 Punkten zugleich die Tabellenführung. Am 22. März geht es in Spanien mit WM-Runde 2 weiter.
Ergebnis Bariloche MX2:
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-1
  2. Guillem Farres (E), Triumph, 3-4
  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 6-2
  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 7-3
  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-6
  6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 5-7
  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 9-5
  8. Sacha Coenen (B), KTM, 2-22
  9. Jens Walvoort (NL), KTM, 10-11
  10. Cas Valk (NL), TM, 14-8
  11. Benjamin Garib (RCH), Honda, 12-12
  12. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 15-10
  13. Valerio Lata (I), Honda, 8-26
  14. Julius Mikula (CZ), KTM, 27-9
  15. Carlos Andres Padilla Duran (BOL), GasGas, 19-13
  16. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 11-21
  17. Simone Mancini (I), Ducati, 13-20
  18. Felipe Quirno Costa (RA), Honda, 20-14
  19. Juan Felipe Garcia (RA), Fantic, 17-18
  20. Miguel Rojas (COL), KTM, 22-15
MX2 WM-Stand nach Grand-Prix 1 von 19
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 50
  2. Guillem Farres (E), Triumph, 47 (-3)
  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 43 (-7)
  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 41 (-9)
  5. Mathis Valin (F), Kawasaki, 38 (-12)
  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 38 (-12)
  7. Sacha Coenen (B), KTM, 32 (-18)
  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 29 (-21)
  9. Cas Valk (NL), TM, 22 (-28)
  10. Jens Walvoort (NL), KTM, 21 (-29)
  11. Benjamin Garib (RCH), Honda, 18 (-32)
  12. Valerio Lata (I), Honda, 17 (-33)
  13. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 17 (-33)
  14. Julius Mikula (CZ), KTM, 15 (-35)
  15. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10 (-40)
  • Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
