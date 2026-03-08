Simon Längenfelder (KTM) gewinnt Argentinien Grand-Prix

Simon Längenfelder (D), KTM, 1-1 Guillem Farres (E), Triumph, 3-4 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 6-2 Liam Everts (B), Husqvarna, 7-3 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-6 Mathis Valin (F), Kawasaki, 5-7 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 9-5 Sacha Coenen (B), KTM, 2-22 Jens Walvoort (NL), KTM, 10-11 Cas Valk (NL), TM, 14-8 Benjamin Garib (RCH), Honda, 12-12 Scott Smulders (NL), Husqvarna, 15-10 Valerio Lata (I), Honda, 8-26 Julius Mikula (CZ), KTM, 27-9 Carlos Andres Padilla Duran (BOL), GasGas, 19-13 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 11-21 Simone Mancini (I), Ducati, 13-20 Felipe Quirno Costa (RA), Honda, 20-14 Juan Felipe Garcia (RA), Fantic, 17-18 Miguel Rojas (COL), KTM, 22-15 Simon Längenfelder (D), KTM, 50 Guillem Farres (E), Triumph, 47 (-3) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 43 (-7) Liam Everts (B), Husqvarna, 41 (-9) Mathis Valin (F), Kawasaki, 38 (-12) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 38 (-12) Sacha Coenen (B), KTM, 32 (-18) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 29 (-21) Cas Valk (NL), TM, 22 (-28) Jens Walvoort (NL), KTM, 21 (-29) Benjamin Garib (RCH), Honda, 18 (-32) Valerio Lata (I), Honda, 17 (-33) Scott Smulders (NL), Husqvarna, 17 (-33) Julius Mikula (CZ), KTM, 15 (-35) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10 (-40)