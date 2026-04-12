Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MXGP
  4. /
  5. Motocross-WM MX2
  6. /
  7. News
Werbung
Simon Längenfelder (KTM) gewinnt GP of Sardegna und baut WM-Führung aus
Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder den Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien und konnte seine WM-Führung weiter ausbauen.
Simon Längenfelder gewann den Grand Prix of Sardegna in Riola SardoSimon Längenfelder gewann den Grand Prix of Sardegna in Riola SardoFoto: Align Media
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
4. Lauf der Motocross-WM in Riola Sardo auf Sardinien: Polesetter Sacha Coenen (KTM) zog auch im zweiten Lauf den Holeshot und führte das Rennen vor dem erstaunlich gut aufgelegten Tschechen Julius Mikula (KTM) und WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) an, doch der Belgier stürzte an der Auffahrt eines Sprungs und fiel von Platz 1 auf Rang 9 zurück.
Werbung
Werbung
Sacha Coenen stürzte in Riola Sardo in Führung liegendSacha Coenen stürzte in Riola Sardo in Führung liegendFoto: MXGP-TV
Simon Längenfelder erneut solide, konstant und clever Simon Längenfelder, der den ersten Lauf auf Platz 2 hinter Sacha Coenen beendet hatte, überholte zunächst Julius Mikula und befand sich danach in der Führungsposition. Der deutsche Titelverteidiger spulte danach seine Runden wie ein Uhrwerk ab, während Sacha Coenen viel Energie aufwenden musste, um wieder nach vorne zu fahren.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Grand-Prix-Entscheidung in den letzten beiden Runden Triumph-Werksfahrer Guillem Farres war auf Platz 2 phasenweise sogar schneller als Längenfelder an der Spitze. Der Spanier befand sich nach Rang 7 im ersten Lauf sogar auf Podiumskurs. Ein Sturz kurz vor Ablauf der Renndistanz von 30 Minuten warf ihn jedoch wieder auf Platz 8 zurück. Der enttäuschte Farres kam am Ende nur auf Platz 10 ins Ziel und fiel damit in der WM-Tabelle zurück.
Werbung
Werbung
Guillem Farres warf am Ende sein mögliches Podium wegGuillem Farres warf am Ende sein mögliches Podium wegFoto: MXGP-TV
Sacha Coenen erbt Rang 2 Sacha Coenen war nach seinem Crash in der Anfangsphase des Rennens mit hohem Risiko wieder auf Platz 3 nach vorne gefahren und befand sich auf seinem Weg nach vorne mehrfach in akuter Sturzgefahr. Coenen profitierte am Ende von dem Crash von Farres und erbte Platz 2. Mit den Rängen 2 und 1 rangierten Längenfelder und Coenen in der Grand-Prix-Wertung mit 47 Punkten gleichauf an der Spitze. Tiebreaker zugunsten von Längenfelder war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf. Liam Everts (Husqvarna) musste sich am Ende auf Rang 4 liegend noch gegen die Angriffe von Karlis Reisulis (Yamaha) und Mathis Valin (Kawasaki) zu Wehr setzen. Der Belgier erreichte mit einem 3-4-Ergebnis in Riola das Podium.
Längenfelder baut WM-Vorsprung aus Mit seinem 3. Sieg im vierten Rennen der Saison konnte Titelverteidiger Simon Längenfelder auf Sardinien seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 22 auf 24 Punkte ausbauen. Sacha Coenen rückte von WM-Rang 3 auf Platz 2 nach vorne und Liam Everts verbesserte sich im WM-Ranking von Platz 5 auf Rang 3, während Guillem Farres von Platz 2 auf Rang 5 zurückfiel. Joshua Voelker (KTM) holte auf Platz 17 erneut 4 WM-Punkte. In einer Woche geht es in Pietramurata (Trentino) mit dem 4. Lauf der Motocross-WM weiter.
Werbung
Werbung
Das MX2-Podium in Riola SardoDas MX2-Podium in Riola SardoFoto: MXGP-TV
Ergebnis MX2 Grand Prix of Sardegna:
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-1
  2. Sacha Coenen (B), KTM, 1-2
  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 3-4
  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 6-3
  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-9
  6. Julius Mikula (CZ), KTM, 5-8
  7. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 8-7
  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 11-6
  9. Guillem Farres (E), Triumph, 7-10
  10. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 12-11
  11. Maxime Grau (F), Honda, 13-13
  12. Mathis Valin (F), Kawasaki, 21-5
  13. Noel Zanocz (H), KTM, 15-12
  14. Pelle Gundersen (N), Husqvarna, 14-15
  15. Valerio Lata (I), Honda, 10-20
  16. Cas Valk (NL), TM, 9-21
  17. Andrea Rossi (I), KTM, 16-16
  18. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 20-14
  19. Joshua Voelker (D), KTM, 17-17
  20. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 18-18
  21. Rodolfo Bicalho (BR), KTM, 19-19
MX2-WM-Stand nach 4 von 19 Events:
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 205
  2. Sacha Coenen (B), KTM, 181, (-24)
  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 166, (-39)
  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 162, (-43)
  5. Guillem Farres (E), Triumph, 153, (-52)
  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 143, (-62)
  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 118, (-87)
  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 114, (-91)
  9. Valerio Lata (I), Honda, 105, (-100)
  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 87, (-118)
Werbung
Werbung
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Motocross-WM MX2
EventsAlle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MX2-Start
    Live
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
MXGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM