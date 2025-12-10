Weiter zum Inhalt
Simon Längenfelder (KTM): Goldmedaille bei FIM-Gala

Der deutsche MX2-Motocross-Weltmeister Simon Längenfelder war von seiner Premiere bei der prunkvollen FIM-Gala in Lausanne begeistert. Die Goldmedaille wurde ihm von MX-Ikone Harry Everts überreicht.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder bei der FIM-Weltmeister-Gala
Simon Längenfelder bei der FIM-Weltmeister-Gala
Foto: FIM
Simon Längenfelder bei der FIM-Weltmeister-Gala
© FIM

Bei der FIM-Weltmeister-Gala in Lausanne in der Westschweiz war am vergangenen Wochenende die Crème de la Crème aus der weltweiten Motorrad-Rennszene anwesend. Der internationale Verband scheute keine Kosten und Mühen, bot den Assen nicht nur beim Gala-Abend, sondern auch rund um die Veranstaltung spannende und unterhaltsame Programmpunkte.

Mit Simon Längenfelder und Manuel Lettenbichler (beide Red Bull KTM) waren auch zwei deutsche Weltmeister mit dabei. Für den bayerischen Hard-Enduro-König Lettenbichler war der Abstecher zur FIM-Zeremonie in die Schweiz längst keine Premiere mehr. Anders bei Simon Längenfelder – er wohnte dem Event erstmals als Weltmeister bei. Längenfelder holte nach Ken Roczen im Jahr 2011 wieder einen Motocross-WM-Titel nach Deutschland.

Auf der Bühne wurde der Regnitzlosauer gemeinsam mit der niederländischen Damen-Motocross-Weltmeisterin Lotte van Drunen und MXGP-Champion Romain Febvre geehrt und richtete auch einige Worte an das Publikum. Seine Goldmedaille bekam er von Harry Everts, dem vierfachen belgischen Weltmeister aus Belgien und Vater des zehnfachen Champions Stefan Everts, überreicht. «Was für eine Erfahrung», freute sich Längenfelder, der 2026 von der De Carli-Truppe zur Inhouse-Mannschaft von Red Bull KTM wechselt. Die Interviews wurden im Rahmen der Veranstaltung vom ehemaligen zweifachen Superbike-Weltmeister James Toseland geführt.

Übrigens: Ab sofort gibt es den Kalender von Simon Längenfelder für das Jahr 2026 zu bestellen. Zu allen Bestellungen, die bis kommenden Freitag eingehen, werden unter den ersten 30 Bestellern Ausrüstungsgegenstände des Weltmeisters, wie Handschuhe, Brillen, Hosen und Leibchen verlost – allesamt signiert von Längenfelder.

