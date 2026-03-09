Weiter zum Inhalt
Simon Längenfelder (KTM) über Doppelsieg und WM-Führung in Argentinien

Nach seinem Doppelsieg beim Auftakt der MX2-Motocross-WM in Bariloche (Argentinien) kehrt Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) mit dem red Plate des WM-Leaders nach Europa zurück.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder feiert seinen Sieg in Argentinien
Der Saisonauftakt in Argentinien begann für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zunächst nicht nach Plan. In der ersten Kurve nach dem Start wurde er im Qualifikationsrennen am Samstag in einen Sturz verwickelt. Die Fußraste von Kay Karssemakers riss ihm die Speichen aus dem Vorderrad, so dass er zum Radwechsel die Box ansteuern musste. Dann kam ein weiterer Crash an der Bergkuppe hinzu. Ohne WM-Punkte musste er am Sonntag vom 22. Startplatz aus in die Wertungsläufe gehen.

Gute Starts trotz Startplatz 22

Trotz des Nachteils von Startplatz 22 katapultierte Simon seine Factory-KTM in beiden Läufen außen herum in die Spitzengruppe. Im ersten Lauf brauchte er 5 Runden, um an MX2-Rookie Janis Reisulis vorbei in Führung zu gehen. Im zweiten Rennen rangierte er nach dem Start auf Platz 4, setzte sich dann aber gegen Guillem Farres (Triumph), Karlis Reisulis (Yamaha) und Liam Everts (Husqvarna) durch und übernahm ab der 10. Runde die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gab. Am Ende holte er mit zwei Siegen 50 WM-Punkte und übernahm damit die Führung in der WM-Tabelle.

Simon Längenfelder auf dem Siegerpodest in Argentinien
Wochenende trotz der Laufsiege nicht perfekt

«Es war ein tolles Wochenende aber ich würde nicht sagen, dass es perfekt war», erklärte Längenfelder. «Das Qualifikationsrennen ging ich vielleicht zu aggressiv an, aber am Ende bin ich mit dem Doppelsieg natürlich glücklich. Das Motorrad lief ausgezeichnet. Die Arbeit am Bike hat sich heute ausgezahlt. Ich möchte mich beim Red Bull KTM-Team bedanken.»

Längenfelder holt Red Plate zurück

Nun kehrt der Weltmeister mit dem Red Plate des WM-Führenden und 50 Punkten nach Europa zurück. Sein Vorsprung gegenüber Guillem Farres auf Platz 2 beträgt nach dem ersten Grand Prix der Saison 2026 drei Punkte. Der Spanier hatte 9 Punkte aus dem Qualifikationsrennen und 38 Punkte aus den Wertungsläufen mitgenommen. Der nächste WM-lauf findet am Wochenende 21.-22. März im spanischen Almonte statt, der MXGP of Andalucia.

Das Red Bull KTM-Werksteam feiert den Erfolg von Simon Längenfelder
Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Simon Längenfelder

50

2

Guillem Farres

47

3

Camden McLellan

43

4

Liam Everts

41

5

Janis Reisulis

38

6

Mathis Valin

38

7

Sacha Coenen

32

8

Karlis Alberts Reisulis

29

9

Cas Valk

22

10

Jens Walvoort

21

Events

Alle Motocross-WM MX2 Events

  • Vergangen

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

