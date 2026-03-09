Simon Längenfelder (KTM) über Doppelsieg und WM-Führung in Argentinien

Der Saisonauftakt in Argentinien begann für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zunächst nicht nach Plan. In der ersten Kurve nach dem Start wurde er im Qualifikationsrennen am Samstag in einen Sturz verwickelt. Die Fußraste von Kay Karssemakers riss ihm die Speichen aus dem Vorderrad, so dass er zum Radwechsel die Box ansteuern musste. Dann kam ein weiterer Crash an der Bergkuppe hinzu. Ohne WM-Punkte musste er am Sonntag vom 22. Startplatz aus in die Wertungsläufe gehen.

Gute Starts trotz Startplatz 22

Trotz des Nachteils von Startplatz 22 katapultierte Simon seine Factory-KTM in beiden Läufen außen herum in die Spitzengruppe. Im ersten Lauf brauchte er 5 Runden, um an MX2-Rookie Janis Reisulis vorbei in Führung zu gehen. Im zweiten Rennen rangierte er nach dem Start auf Platz 4, setzte sich dann aber gegen Guillem Farres (Triumph), Karlis Reisulis (Yamaha) und Liam Everts (Husqvarna) durch und übernahm ab der 10. Runde die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gab. Am Ende holte er mit zwei Siegen 50 WM-Punkte und übernahm damit die Führung in der WM-Tabelle.

Simon Längenfelder auf dem Siegerpodest in Argentinien Foto: Align Media Simon Längenfelder auf dem Siegerpodest in Argentinien © Align Media

Wochenende trotz der Laufsiege nicht perfekt

«Es war ein tolles Wochenende aber ich würde nicht sagen, dass es perfekt war», erklärte Längenfelder. «Das Qualifikationsrennen ging ich vielleicht zu aggressiv an, aber am Ende bin ich mit dem Doppelsieg natürlich glücklich. Das Motorrad lief ausgezeichnet. Die Arbeit am Bike hat sich heute ausgezahlt. Ich möchte mich beim Red Bull KTM-Team bedanken.»

Längenfelder holt Red Plate zurück

Nun kehrt der Weltmeister mit dem Red Plate des WM-Führenden und 50 Punkten nach Europa zurück. Sein Vorsprung gegenüber Guillem Farres auf Platz 2 beträgt nach dem ersten Grand Prix der Saison 2026 drei Punkte. Der Spanier hatte 9 Punkte aus dem Qualifikationsrennen und 38 Punkte aus den Wertungsläufen mitgenommen. Der nächste WM-lauf findet am Wochenende 21.-22. März im spanischen Almonte statt, der MXGP of Andalucia.

