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Simon Längenfelder (KTM) über Loket: Gute Starts, aber wenig Ertrag

Sieg im Qualifikationsrennen, Platz 5 in Lauf 1 und Ausfall nach Crash in Lauf 2 bedeutete für Simon Längenfelder (KTM) eine magere Ausbeute von 26 Punkten und ein weiterer Platzverlust im WM-Ranking.

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder legte in Loket 3 Blitzstarts hin
Simon Längenfelder legte in Loket 3 Blitzstarts hin
Foto: Align Media
Simon Längenfelder legte in Loket 3 Blitzstarts hin
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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Trotz eines guten Grand-Prix-Auftakts, einem Sieg im Qualifikationsrennen und drei guten Starts war das Wochenende in Loket für den deutschen MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder ein herber Rückschlag. Nach einem etwas unglücklichen 5. Platz im ersten Lauf wollte er es im zweiten Lauf besser machen und mit Guillem Farres um den Laufsieg kämpfen. Simon ging mit hoher Intensität ins Rennen, fuhr aggressiv, ging dabei aber etwas zu weit und stürzte.

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Statement Längenfelder

«Ich wollte im zweiten Lauf unbedingt angreifen und habe versucht, Farres zu überholen, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich war danach zu angeschlagen, um noch 30 Minuten durchzuhalten. Ich musste das Rennen beenden.»

Ich war danach zu angeschlagen, um noch 30 Minuten durchzuhalten. Ich musste das Rennen beenden.

Simon Längenfelder

Im Artikel erwähnt

Brüche oder ähnliche schwerwiegende Verletzungen wurden glücklicherweise nicht diagnostiziert. «Jetzt muss ich mich neu aufbauen und mich auf das nächste Rennen in Lommel fokussieren», meinte der Deutsche.

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Von Platz 3 auf 4 zurückgefallen

Simon Längenfelder holte in Loket 10 Punkte am Samstag für den Sieg im Qualifikationsrennen und 16 Punkte für Platz 5 im ersten Lauf. Damit fiel er in Loket von Tabellenplatz 3 auf Rang 4 zurück. Sein Rückstand zur Spitze erhöhte sich von 42 auf 71 Punkte. Damit wird das Unternehmen Titelverteidigung in den verbleibenden 6 Grands-Prix der Saison 2026 schwierig.

Aufstieg in die MXGP 2027?

Im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung müsste Simon im kommenden Jahr in die MXGP aufsteigen. Das schreibt das Reglement vor. Wenn die Titelverteidigung nicht gelingt, könnte er mit Blick auf die Altersgrenze von 23 Jahren noch 2027 in der MX2 bleiben, denn er erreicht am 27. März 2027 sein 23. Lebensjahr und damit könnte er für die Saison 2027 noch in der MX2 bleiben. Alle Anzeichen deuten allerdings darauf hin, dass Simon den Wechsel in die MXGP plant. So startete er in Dreetz im Rahmen der ADAC MX Masters mit der 450er KTM und gewann die Tageswertung.

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1:49,406

25

02

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18

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22

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47

18

+8,232

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