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Simon Längenfelder (KTM) über seinen Sieg im schweizerischen Frauenfeld

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann Simon Längenfelder den GP of Switzerland in Frauenfeld und übernahm damit wieder die WM-Führung. Der Deutsche fuhr mit Blick auf das große Bild clever und fehlerfrei.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder gewann den Grand Prix of Switzerland
Simon Längenfelder gewann den Grand Prix of Switzerland
Foto: Align Media
Simon Längenfelder gewann den Grand Prix of Switzerland
© Align Media

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Im Artikel erwähnt

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Platz 4 im Qualifikationsrennen am Samstag, Sieg im ersten Lauf am Sonntag und ein dritter Platz im zweiten Rennen: Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder konnte im schweizerischen Frauenfeld das Red Plate des WM-Führenden zurückerobern. Er fuhr in jedem Rennen clever und mit Blick auf das große Bild der Weltmeisterschaft.

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Längenfelder hielt sich aus allem raus

Mit Problemen hatten an diesem Wochenende alle Fahrer zu kämpfen: Besonders im ersten Lauf war der Boden nach dem Regen noch schlammig. Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin schien das Geschehen an der Spitze zu dominieren, doch die Antriebskette sprang ihm ab. Triumph-Werksfahrer Guillem Farres erbte die Führung, doch er kollidierte mit einem Überrundeten und stürzte. Längenfelder übernahm die Führung und gewann.

Probleme mit Überrundeten

«Ja, die Überrundeten waren ein großes Problem», erinnert sich Simon. «Es gab im Wesentlichen nur eine gute Linie und wenn dort die Überrundeten unterwegs waren, wurde es knifflig.» Die Bodenverhältnisse mit den immer tiefer ausgefahrenen Rinnen machten den Fahrern zu schaffen. «Auf der ausgefahrenen Strecke durfte man keine Fehler machen, aber die Bedingungen waren nun einmal für alle gleich.»

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Im Artikel erwähnt

Fehlerfrei bleiben und Punkte sammeln

Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan hatte nach seinem Sieg in Almonte das Red Plate des WM-Führenden übernommen. In Frauenfeld kam der Südafrikaner im ersten Lauf nach schlechtem Start nicht über Rang 8 hinaus. Im zweiten Lauf flog er heftig ab und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Das bedeutete: Null Punkte, die WM-Führung war weg.

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Eine Frage des Timings

Simon brauchte viele Runden, um sich an dem hoch motivierten lettischen Heißsporn Karlis Reisulis (Yamaha) vorbeizukämpfen. Reisulis bewegte sich am Limit, aber genau das machte die Sache für Längenfelder so schwierig. Er musste seinen Kontrahenten genau beobachten, um mit kalkuliertem Risiko vorbeizugehen, was ihm in Runde 10, etwas nach der Hälfte des Rennens, auch gelang.

Das Red Bull KTM-Werksteam feiert den zweiten Grand-Prix-Sieg 2026
Das Red Bull KTM-Werksteam feiert den zweiten Grand-Prix-Sieg 2026
Foto: Align Media
Das Red Bull KTM-Werksteam feiert den zweiten Grand-Prix-Sieg 2026
© Align Media
Wir haben das Red Plate zurück, das ist das Wichtigste.

Simon Längenfelder

Zweiter Grand-Prix-Sieg der Saison

Mit einem 1-3-Ergebnis holte der Titelverteidiger in der Schweiz seinen zweiten Grand-Prix-Sieg der Saison und übernahm damit auch wieder die WM-Führung. «Gestern im Qualifying war es hart, aber heute hat mir die Strecke draußen gefallen. Wir haben das Red Plate zurück, das ist das Wichtigste.» In der WM-Tabelle hat Simon Längenfelder nach 3 von 19 Events einen Vorsprung von 22 Punkten gegenüber Guillem Farres (Triumph) auf Platz 2.

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Simon Längenfelder hat wieder das Red Plate des WM-Führenden
Simon Längenfelder hat wieder das Red Plate des WM-Führenden
Foto: Align Media
Simon Längenfelder hat wieder das Red Plate des WM-Führenden
© Align Media

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121

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Liam Everts

Liam Everts

121

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Janis Reisulis

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Mathis Valin

98

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