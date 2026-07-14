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Simon Längenfelder (KTM) zu Besuch auf dem Sachsenring

Motocross-Weltmeister Simon Längenfelder war am vergangenen Wochenende zu Besuch am Sachsenring und zeigte sich beeindruckt von dem Engagement von Red Bull KTM in der Moto GP.

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder und Pit Beirer
Simon Längenfelder und Pit Beirer
Foto: copyright free
Simon Längenfelder und Pit Beirer
© copyright free

Im Artikel erwähnt

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MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder (Red Bull KTM) nutzte das freie Wochenende zwischen dem Grand Prix of South Africa und dem Grand Prix of Great Britain am kommenden Wochenende für einen Besuch auf dem Sachsenring, wo die Moto GP ihre 11. Etappe und damit ihre Saisonhalbzeit absolvierte.

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Zu Besuch bei Pit Beirer im Moto-GP-Paddock

Red-Bull-KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer lud den deutschen Motocross-Star in die Box ein, um Einblicke in die Abläufe der Moto GP zu geben. Neben Simon Längenfelder waren weitere prominente Sportlerpersönlichkeiten geladen. So zeigte sich die deutsche Fussball-Legende Lothar Matthäus von der Komplexität der KTM RC 16 beeindruckt, mit der Pedro Acosta auf dem Sachsenring den vierten Platz holte. Matthäus, der auch als Fußball-Experte, Analyst und Co-Moderator für Sky aktiv ist, ließ sich von Pit Beirer zu einer spontanen Sitzprobe auf der Straßenrennmaschine nicht zweimal bitten.

Simon Längenfelder besuchte mit seiner Freundin den Sachsenring
Simon Längenfelder besuchte mit seiner Freundin den Sachsenring
Foto: copyright free
Simon Längenfelder besuchte mit seiner Freundin den Sachsenring
© copyright free

Im Artikel erwähnt

Längenfelder motiviert für die zweite Saisonhälfte

Der Abstecher nach Hohenstein-Ernstthal dürfte Simon einen zusätzlichen Motivationsschub für die zweite Saisonhälfte gegeben haben, denn schon vor einer Woche in Südafrika konnte er mit einem Grand-Prix-Podium die Trendwende einläuten. Sein härtester Kontrahent in Sachen Titelverteidigung ist nach dem Stand der Dinge der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres, dessen Formkurve steil nach oben zeigt. Sacha Coenen, der die MX2-WM zurzeit anführt, zog sich bei seinem Gastauftritt in den USA eine Schulterverletzung zu.

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