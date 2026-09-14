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Simon Längenfelder (KTM): Massive Magenprobleme bremsten ihn ein

Nach Platz 2 im ersten MX2-Lauf von Shanghai zog der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) im zweiten Lauf den Holeshot, fiel dann aber wegen Magenkrämpfen auf Platz 8 zurück.

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder gewann in Shanghai beide Starts
Simon Längenfelder gewann in Shanghai beide Starts
Foto: Align Media
Simon Längenfelder gewann in Shanghai beide Starts
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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Ein immer wiederkehrendes Thema bei den Überseerennen sind die Nahrungsmittel. Max Nagl nahm bei Überseerennen nach Thailand oder andere asiatische Länder sein eigenes Essen mit, weil er empfindlich auf das veränderte Nahrungsangebot reagierte. Auch Sacha Coenen haderte schon in der Türkei mit Magenproblemen. In China hat es Simon Längenfelder erwischt. Der Titelverteidiger zog in beiden Läufen den Holeshot. Im ersten Lauf wurde er in der 15. Runde vom späteren Grand-Prix-Sieger Camden Mc Lellan (Triumph) überholt und kam auf Platz 2 ins Ziel. Im zweiten Lauf rangierte er 6 Runden lang auf Platz 2, bevor die Magenprobleme durchschlugen und er bis auf den 9. Platz durchgereicht wurde. Da die Honda von Maxime Grau die Lautstärkeprüfung nach dem Rennen nicht bestand, wurde der Franzose um zwei Plätze strafversetzt. Dadurch wurde Längenfelder auf Platz 8 gewertet.

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Massive Magenprobleme

«Besonders der zweite Lauf war das Problem», erklärte Längenfelder nach dem Rennen. «Der Rest des Wochenendes war ganz OK und die Starts waren immer auf dem Punkt. Ich hätte fast das ganze erste Rennen angeführt, aber Camden ging sehr energisch zur Sache. Mit Platz 2 im ersten Lauf war ich recht zufrieden, da ich meine Linien wechseln konnte und ich ein gutes Gefühl auf der Strecke und auf dem Motorrad hatte. Im zweiten Rennen hatte ich dann Magenprobleme und massive Schmerzen und es wurde von Runde zu Runde schwieriger. Heute hätte es ein schönes Podium werden können. Jetzt geht es nach Australien, wo ich einige gute Erinnerungen habe. Ich hoffe, wir bekommen dieses Magenproblem in den Griff.»

Platz 3 noch möglich

Da Sacha Coenen (KTM) im zweiten Lauf ausfiel und nur auf Platz 17 gewertet wurde, hat Längenfelder vor dem Finale einen Rückstand von nur noch 7 Punkten zum Belgier auf Platz 3. Für ihn ist also ein Podium noch in Reichweite.

Im Artikel erwähnt

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01

Guillem Farres

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99

18

34:19,096

1:47,629

25

02

Camden McLellan

Camden McLellan

8

18

+1,038

1:47,359

22

03

Liam Everts

Liam Everts

26

18

+1,979

1:47,232

20

04

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+22,688

1:47,674

18

05

Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

33

18

+33,503

1:47,980

16

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47

18

+50,684

1:48,425

15

07

Byron Dennis

Byron Dennis

265

18

+57,121

1:48,698

14

08

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

18

+1:07,788

1:48,088

13

09

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Ferruccio Zanchi

73

18

+1:09,599

1:49,871

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