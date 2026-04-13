Simon Längenfelder nach seinem 3. Sieg: «Hatte großes Vertrauen in die KTM»

Motocross-WM MXGP
Riola Sardo: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Grand Prix of Sardegna
MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) konnte in Riola Sardo beim 4. WM-Lauf seinen 3. Grand-Prix-Sieg 2026 einfahren und damit seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 24 Punkte ausbauen.
Schon im vergangenen Jahr war die große Stärke von Simon Längenfelder seine Konstanz, die ihm schließlich auch zu seinem ersten WM-Titel verhalf. In
Simon Längenfelder blieb cool, als Sacha Coenen (KTM) am Samstag das
Längenfelder war klar, dass es auf dem Kurs von Riola in erster Linie darum geht, sturzfrei durchzukommen, denn ein Crash richtet mit Blick auf das große Bild mehr Schaden an, als der Verlust eines oder einiger weniger Punkte. Voraussetzung dafür ist ein gutes Fahrwerks-Setup und genau daran hat das Team gearbeitet: «Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf das, was wir heute geleistet haben», erklärte Längenfelder nach seinem Sieg. «Wir haben viele Stunden investiert, um mein Bike perfekt für den Sand abzustimmen und es hat funktioniert. Ich bin superglücklich, zwei Grand-Prix-Siege in Folge erreicht zu haben. Ich konnte am Ende meinen eigenen Rhythmus fahren. Ich war in der Lage, die Wellen zu überspringen und das Fahrwerk hat dabei richtig gut funktioniert. Ich hatte großes Vertrauen in mein Motorrad.»
Nach 4 von 19 Events konnte Simon Längenfelder seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 22 auf 24 Punkte ausbauen.
MX2 WM Stand nach 4 von 19 Events:
Simon Längenfelder (D), KTM, 205 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 181, (-24)
Liam Everts (B), Husqvarna, 166, (-39)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 162, (-43)
Guillem Farres (E), Triumph, 153, (-52)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 143, (-62)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 118, (-87)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 114, (-91)
Valerio Lata (I), Honda, 105, (-100)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 87, (-118)
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.