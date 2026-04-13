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Simon Längenfelder nach seinem 3. Sieg: «Hatte großes Vertrauen in die KTM»

MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) konnte in Riola Sardo beim 4. WM-Lauf seinen 3. Grand-Prix-Sieg 2026 einfahren und damit seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 24 Punkte ausbauen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder feierte in Riola Sardo seinen dritten Saisonerfolg
Simon Längenfelder feierte in Riola Sardo seinen dritten Saisonerfolg
Foto: Align Media
Simon Längenfelder feierte in Riola Sardo seinen dritten Saisonerfolg
© Align Media

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Schon im vergangenen Jahr war die große Stärke von Simon Längenfelder seine Konstanz, die ihm schließlich auch zu seinem ersten WM-Titel verhalf. In Riola Sardo konnte der Deutsche beim 4. Lauf zur Motocross-WM seine Erfolgsstrategie erneut anwenden.

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Konstanz über die Distanz

Simon Längenfelder blieb cool, als Sacha Coenen (KTM) am Samstag das Qualifikationsrennen gewann. Auch ließ er sich nicht vom belgischen Heißsporn aus der Ruhe bringen, als dieser am Samstag den ersten Lauf gewann, denn offensichtlich geht Sacha Coenen gern ans Limit und oft auch darüber hinaus. Längenfelder konnte auf Sachas Sturz warten, denn die Strecke war tückisch. Guillem Farres, Ferruccio Zanchi, Liam Everts, Noel Zanocz und Mathis Valin waren schon im ersten MX2-Lauf gestürzt. Auch in der MXGP gab es zahlreiche Stürze: Lucas Coenen, Tim Gajser (zweimal), Tom Vialle (dreimal), Romain Febvre, Jeremy Seewer und Rick Elzinga, um nur einige zu nennen.

Simon Längenfelder feiert seinen Sieg in Riola Sardo
Simon Längenfelder feiert seinen Sieg in Riola Sardo
Foto: Align Media
Simon Längenfelder feiert seinen Sieg in Riola Sardo
© Align Media

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Gute Starts waren die Basis für Längenfelders Erfolg
Gute Starts waren die Basis für Längenfelders Erfolg
Foto: Align Media
Gute Starts waren die Basis für Längenfelders Erfolg
© Align Media

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Fahrwerk war der Schlüssel zum Erfolg

Längenfelder war klar, dass es auf dem Kurs von Riola in erster Linie darum geht, sturzfrei durchzukommen, denn ein Crash richtet mit Blick auf das große Bild mehr Schaden an, als der Verlust eines oder einiger weniger Punkte. Voraussetzung dafür ist ein gutes Fahrwerks-Setup und genau daran hat das Team gearbeitet: «Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf das, was wir heute geleistet haben», erklärte Längenfelder nach seinem Sieg. «Wir haben viele Stunden investiert, um mein Bike perfekt für den Sand abzustimmen und es hat funktioniert. Ich bin superglücklich, zwei Grand-Prix-Siege in Folge erreicht zu haben. Ich konnte am Ende meinen eigenen Rhythmus fahren. Ich war in der Lage, die Wellen zu überspringen und das Fahrwerk hat dabei richtig gut funktioniert. Ich hatte großes Vertrauen in mein Motorrad.»

Das Red Bull KTM-Team feiert Längenfelders Erfolg
Das Red Bull KTM-Team feiert Längenfelders Erfolg
Foto: Align Media
Das Red Bull KTM-Team feiert Längenfelders Erfolg
© Align Media
Red Bull KTM-Teamchef Joel Smets feiert auf dem Podium in Riola Sardo
Red Bull KTM-Teamchef Joel Smets feiert auf dem Podium in Riola Sardo
Foto: Align Media
Red Bull KTM-Teamchef Joel Smets feiert auf dem Podium in Riola Sardo
© Align Media

Nach 4 von 19 Events konnte Simon Längenfelder seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 22 auf 24 Punkte ausbauen.

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MX2 WM-Stand nach 4 von 19 Events

  1. MX2 WM Stand nach 4 von 19 Events:

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 205 Punkte

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 181, (-24)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 166, (-39)

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 162, (-43)

  6. Guillem Farres (E), Triumph, 153, (-52)

  7. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 143, (-62)

  8. Mathis Valin (F), Kawasaki, 118, (-87)

  9. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 114, (-91)

  10. Valerio Lata (I), Honda, 105, (-100)

  11. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 87, (-118)

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Simon Längenfelder

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153

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Janis Reisulis

Janis Reisulis

143

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Mathis Valin

118

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Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

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