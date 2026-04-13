Simon Längenfelder nach seinem 3. Sieg: «Hatte großes Vertrauen in die KTM»

Simon Längenfelder blieb cool, als Sacha Coenen (KTM) am Samstag das Qualifikationsrennen gewann. Auch ließ er sich nicht vom belgischen Heißsporn aus der Ruhe bringen, als dieser am Samstag den ersten Lauf gewann, denn offensichtlich geht Sacha Coenen gern ans Limit und oft auch darüber hinaus. Längenfelder konnte auf Sachas Sturz warten, denn die Strecke war tückisch. Guillem Farres, Ferruccio Zanchi, Liam Everts, Noel Zanocz und Mathis Valin waren schon im ersten MX2-Lauf gestürzt. Auch in der MXGP gab es zahlreiche Stürze: Lucas Coenen, Tim Gajser (zweimal), Tom Vialle (dreimal), Romain Febvre, Jeremy Seewer und Rick Elzinga, um nur einige zu nennen.

Längenfelder war klar, dass es auf dem Kurs von Riola in erster Linie darum geht, sturzfrei durchzukommen, denn ein Crash richtet mit Blick auf das große Bild mehr Schaden an, als der Verlust eines oder einiger weniger Punkte. Voraussetzung dafür ist ein gutes Fahrwerks-Setup und genau daran hat das Team gearbeitet: «Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf das, was wir heute geleistet haben», erklärte Längenfelder nach seinem Sieg. «Wir haben viele Stunden investiert, um mein Bike perfekt für den Sand abzustimmen und es hat funktioniert. Ich bin superglücklich, zwei Grand-Prix-Siege in Folge erreicht zu haben. Ich konnte am Ende meinen eigenen Rhythmus fahren. Ich war in der Lage, die Wellen zu überspringen und das Fahrwerk hat dabei richtig gut funktioniert. Ich hatte großes Vertrauen in mein Motorrad.»