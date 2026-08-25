Simon Längenfelder über Platz 6 in Arnheim: Es fehlte an Risikobereitschaft

«Ich versuche immer, mein Bestes zu geben», erklärt Längenfelder nach seinem 7-6-Ergebnis in Arnheim sein Ergebnis. Ohne Gegner wie Kay de Wolf und Andrea Adamo, die beide zu Saisonbeginn in die MXGP aufgestiegen sind, hätte er in diesem Jahr durchaus gute Chancen gehabt, seinen Titel zu verteidigen. Damit wäre er als erster gesamtdeutscher Doppelweltmeister in die Geschichte eingegangen. Doch dieser Traum dürfte nun mit 75 Punkten Rückstand und nur noch 3 verbleibenden Grands-Prix leider ausgeträumt sein.

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Simon Längenfelder in Arnheim Foto: Align Media Simon Längenfelder in Arnheim © Align Media

Trotz Holeshot: Es fehlt grundsätzlich an Speed

«Ich war heute einfach nicht schnell genug», resümierte Simon. «Vielleicht war ich zu wenig risikofreudig oder war einfach etwas zu langsam. Ich habe mein Bestes versucht. Im zweiten Lauf zog ich den Holeshot und dachte, dass ich dieses Momentum mitnehmen könnte, aber die Anderen waren schneller und ich musste mich mit Platz 6 zufriedengeben.»

Viele Fragen, keine Antworten

«Ich würde das Blatt bei den letzten Rennen gerne noch wenden», grübelt Längenfelder, «aber ich habe auch das Gefühl, schon alles versucht zu haben, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Man weiß nie, was bei den nächsten Grands Prix passieren wird. Deshalb werde ich weiterhin versuchen, mein Bestes zu geben.»

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Ich war heute einfach nicht schnell genug Simon Längenfelder

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75 Punkte Rückstand sind zu viel

Auch wenn in den letzten 3 Grands-Prix noch 180 Punkte zu vergeben sind, ist für Simon ein Rückstand von 75 zu viel, um noch in den Titelkampf eingreifen zu können. Diese Hoffnung kann sich vielleicht noch Grand-Prix-Sieger Camden Mc Lellan (Triumph) machen, der mit seinem Sieg in Arnheim immerhin 8 Punkte gutmachen konnte. Aber selbst 8 Punkte pro Grand-Prix würden ihm nicht reichen, um am Ende noch ganz nach oben zu kommen. Deshalb kann auch auch er jetzt nur noch darauf hoffen, dass Farres und Coenen in den letzten 3 Rennen grobe Fehler machen. Da die Top-3 auch sehr eng zusammenliegen, wird es für Längenfelder außerdem schwer werden, am Ende noch die Top-3 zu erreichen.