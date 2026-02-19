Simon Längenfelder verlängert um zwei weitere Jahre bei Red Bull KTM

Simon Längenfelder holte 2022 beim Saisoneröffnungsrennen in Matterley Basin (Großbritannien) seinen ersten Grand-Prix-Sieg und wurde 2022, 23 und 24 dreimal hintereinander WM-Dritter. 2025 platze der Knoten und der 21-Jährige wurde nach Paul Friedrichs und Ken Roczen der dritte deutsche Motocross-Champion in der Geschichte des Sports. Simon verlängerte seinen Vertrag mit Red Bull KTM Factory Racing um zwei weitere Jahre.

Joel Smets: «Simon gewinnt an Erfahrung»

«Wir erkannten Simons Potenzial schon, als er noch ein Teenager war und begann, mit einigen der KTM-Werksfahrer zu trainieren. Anschließend bewies er dieses Potenzial und leistete viel harte Arbeit, um seinen ersten WM-Titel zu gewinnen. Einen Titel zu gewinnen ist eine Sache, ihn zu verteidigen eine andere! Es wird eine Herausforderung für ihn und für uns alle sein, das Unternehmen Titelverteidigung anzugehen. Wir hatten einen guten Winter und ich sehe ihn jetzt sogar noch motivierter als je zuvor. Er ist heiß darauf, zu beweisen, dass sein Titel kein Glücksgriff war. Er hat jetzt mehr Erfahrung und hat seine Fähigkeiten gesteigert. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm in diesem Jahr und auch in Zukunft.»

Pit Beirer: «Wir können noch mehr erwarten.»

«2026 wird seine sechste Saison mit unseren österreichischen Motorrädern sein und seine Ergebnisse und sein Fortschritt waren deutlich zu erkennen. Er konnte alle Puzzleteile zusammenfügen, um 2025 den WM-Titel zu holen. Simon entwickelt sich immer noch weiter und ist jederzeit für weitere Überraschungen gut. Deshalb freuen wir uns sehr, auch in Zukunft gemeinsam Rennen zu fahren.»

Simon Längenfelde: «Es wird spannend»