Südafrika: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

Motocross-WM MXGP • Neu
Lucas Coenen (KTM) gewinnt MXGP Motocross Quali-Race in Johannesburg
Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg und verkürzte seinen Rückstand zur Tabellenspitze.
MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg, 11. Etappe der Motocross-WM 2026: Der lettische Yamaha-Werksfahrer Janis Martins Reisulis war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Titelverteidiger Simon Längenfelder war auf Platz 4 nur 0,2 Sekunden langsamer.
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 1:56.264
Liam Everts (B), Husqvarna, +0.036
Guillem Farres (E), Triumph, +0.082
Simon Längenfelder (D), KTM, +0.230
Sacha Coenen (B), KTM, +0.489
Maxime Grau (F), Honda, +0.882
Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Guillem Farres (Triumph), der in Agueda wegen Nichtbeachtung geschwenkter gelber Flaggen 5 Strafpunkte erhielt, musste sich zunächst gegen Janis Martins Reisulis und gegen Julius Mikula durchsetzen, bevor er Platz 2 erreichte. Im weiteren Verlauf konnte er die Lücke von 4 Sekunden zu Simon Längenfelder schließen und kam in Schlagdistanz. Simon erkannte die Situation, zog das Tempo wieder an und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Farres und Lokalmatador Camden Mc Lellan (Triumph).
Für Simon Längenfelder war es der erste Sieg in einem Qualifikationsrennen seit dem Grand Prix of Great Britain am 21. Juni 2025, also vor mehr als einem Jahr. Er gewann danach übrigens auch die beiden Wertungsläufe am Sonntag und holte in England 60 Punkte. Vielleicht ist das ein gutes Omen.
WM-Leader Sacha Coenen (KTM) erwischte keinen guten Start, kam auf Platz 8 aus der ersten Runde, setzte sich in Runde 4 gegen Mikula durch, erreichte am Ende den 7. Platz und holte damit nur 4 Punkte.
Mit seinem Qualifikationssieg konnte Simon Längenfelder seinen Rückstand zur Spitze von 62 auf 56 Punkte verkürzen. Guillem Farres verringerte seinen Rückstand von 32 auf 27 Punkte.
Simon Längenfelder (D), KTM, 25:26.339
Guillem Farres (E), Triumph, +6.577
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +14.976
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +15.910
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +23.784
Liam Everts (B), Husqvarna, +25.325
Sacha Coenen (B), KTM, +29.992
Maxime Grau (F), Honda, +48.831
Jens Walvoort (NL), KTM, +55.195
Valerio Lata (I), Honda, +57.489
Sacha Coenen (B), KTM, 481
Guillem Farres (E), Triumph, 454, (-27)
Simon Längenfelder (D), KTM, 425, (-56)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 421, (-60)
Liam Everts (B), Husqvarna, 402, (-79)
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