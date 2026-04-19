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Trentino: Sacha Coenen (KTM) gewinnt MX2-Lauf 1, Längenfelder Platz 10

Der belgische KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Trentino mit einem Start-Ziel-Sieg. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) kam nur auf Platz 10 ins Ziel.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf im Trentino
Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf im Trentino
Foto: Align Media
Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf im Trentino
© Align Media

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Kurz vor dem Start zum ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Trentino (Italien) öffnete der Himmel seine Schleusen und es ging ein kräftiger Regenschauer nieder. Damit änderten sich die Bedingungen schlagartig.

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Polesetter Sacha Coenen (KTM) zog den Holeshot vor Mathis Valin (Kawasaki), Guillem Farres (Triumph) und Noel Zanocz (KTM). Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi stürzte schon in der ersten Kurve und musste eine Aufholjagd starten. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und musste das Rennen von Platz 12 aus in Angriff nehmen.

Sacha Coenen blieb fehlerfrei

Einmal an der Spitze des Feldes, blieb Sacha Coenen fehlerfrei und konnte seinen eigenen Rhythmus fahren. Der Belgier gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden vor Mathis Valin (Kawasaki) und Guillem Farres (Triumph).

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Längenfelder mit Sichtproblemen unterwegs

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer haderte auf der aufgeweichten Strecke mit Sichtproblemen und tat sich schwer, nach vorne zu attackieren. Er brauchte mehrere Runden, um sich an Noel Zanocz und Valerio Lata vorbeizukämpfen. Nach der Hälfte des Rennens hatte er Platz 9 erreicht, doch von hinten rückte Camden Mc Lellan immer näher. Der Südafrikaner nutzte die Außenlinien, um sich am Deutschen vorbeizukämpfen. Für Längenfelder war Platz 10 am Ende Schadensbegrenzung.

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Valentin Kees (KTM) holte auf Platz 16 seine ersten 5 WM-Punkte. Joshua Voelker (KTM) verfehlte mit 2 Runden Rückstand und Platz 26 die Punkteränge.

Sacha Coenen rückt der Spitze immer näher

Mit dem Laufsieg von Sacha Coenen und Tabellenführer Simon Längenfelder auf Platz 10 verkürzte Sacha Coenen seinen Rückstand in der WM-Tabelle von 22 auf 8 Punkte.

Ergebnis MX2, Lauf 1 Trentino:

  1. Sacha Coenen (B), KTM

  2. Mathis Valin (F), Kawasaki

  3. Guillem Farres (E), Triumph

  4. Liam Everts (B), Husqvarna

  5. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha

  6. Julius Mikula (CZ), KTM

  7. Maxime Grau (F), Honda

  8. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph

  9. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

  10. Simon Längenfelder (D), KTM

  11. Valerio Lata (I), Honda

  12. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha

  13. Cas Valk (NL), TM

  14. Noel Zanocz (H), KTM

  15. Ferruccio Zanchi (I), Ducati

  16. Valentin Kees (D), KTM

  17. Pelle Gundersen (N), Husqvarna

  18. Alessandro Gaspari (I), KTM

  19. Ollie Colmer (GB), KTM

  20. Andrea Rossi (I), KTM

  21. Nike Korsbeck (S), Triumph

  22. Morgan Bennati (I), Triumph

  23. Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna

  24. Rodolfo Bicahlo (BR), KTM

  25. Giorgio Orlando (I), Kawasaki

  26. Joshua Voelker (D), KTM

  27. Xavier Camps (E), GASGAS

  28. Scott Smulders (NL), Husqvarna

  29. David Braceras (E), Triumph

WM-Stand:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 224

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 216, (-8)

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 190, (-34)

  4. Guillem Farres (E), Triumph, 182, (-42)

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 175, (-49)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 155, (-69)

  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 145, (-79)

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 134, (-90)

  9. Valerio Lata (I), Honda, 122, (-102)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 101, (-123)

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