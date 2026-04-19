Trentino: Sacha Coenen (KTM) gewinnt MX2-Lauf 1, Längenfelder Platz 10

Kurz vor dem Start zum ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Trentino (Italien) öffnete der Himmel seine Schleusen und es ging ein kräftiger Regenschauer nieder. Damit änderten sich die Bedingungen schlagartig.

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Polesetter Sacha Coenen (KTM) zog den Holeshot vor Mathis Valin (Kawasaki), Guillem Farres (Triumph) und Noel Zanocz (KTM). Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi stürzte schon in der ersten Kurve und musste eine Aufholjagd starten. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und musste das Rennen von Platz 12 aus in Angriff nehmen.

Sacha Coenen blieb fehlerfrei

Einmal an der Spitze des Feldes, blieb Sacha Coenen fehlerfrei und konnte seinen eigenen Rhythmus fahren. Der Belgier gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden vor Mathis Valin (Kawasaki) und Guillem Farres (Triumph).

Längenfelder mit Sichtproblemen unterwegs

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer haderte auf der aufgeweichten Strecke mit Sichtproblemen und tat sich schwer, nach vorne zu attackieren. Er brauchte mehrere Runden, um sich an Noel Zanocz und Valerio Lata vorbeizukämpfen. Nach der Hälfte des Rennens hatte er Platz 9 erreicht, doch von hinten rückte Camden Mc Lellan immer näher. Der Südafrikaner nutzte die Außenlinien, um sich am Deutschen vorbeizukämpfen. Für Längenfelder war Platz 10 am Ende Schadensbegrenzung.

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Valentin Kees (KTM) holte auf Platz 16 seine ersten 5 WM-Punkte. Joshua Voelker (KTM) verfehlte mit 2 Runden Rückstand und Platz 26 die Punkteränge.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Sacha Coenen rückt der Spitze immer näher

Mit dem Laufsieg von Sacha Coenen und Tabellenführer Simon Längenfelder auf Platz 10 verkürzte Sacha Coenen seinen Rückstand in der WM-Tabelle von 22 auf 8 Punkte.

Ergebnis MX2, Lauf 1 Trentino:

Sacha Coenen (B), KTM Mathis Valin (F), Kawasaki Guillem Farres (E), Triumph Liam Everts (B), Husqvarna Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha Julius Mikula (CZ), KTM Maxime Grau (F), Honda Camden Mc Lellan (RSA), Triumph Kay Karssemakers (NL), Kawasaki Simon Längenfelder (D), KTM Valerio Lata (I), Honda Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha Cas Valk (NL), TM Noel Zanocz (H), KTM Ferruccio Zanchi (I), Ducati Valentin Kees (D), KTM Pelle Gundersen (N), Husqvarna Alessandro Gaspari (I), KTM Ollie Colmer (GB), KTM Andrea Rossi (I), KTM Nike Korsbeck (S), Triumph Morgan Bennati (I), Triumph Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna Rodolfo Bicahlo (BR), KTM Giorgio Orlando (I), Kawasaki Joshua Voelker (D), KTM Xavier Camps (E), GASGAS Scott Smulders (NL), Husqvarna David Braceras (E), Triumph

WM-Stand:

Simon Längenfelder (D), KTM, 224 Sacha Coenen (B), KTM, 216, (-8) Liam Everts (B), Husqvarna, 190, (-34) Guillem Farres (E), Triumph, 182, (-42) Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 175, (-49) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 155, (-69) Mathis Valin (F), Kawasaki, 145, (-79) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 134, (-90) Valerio Lata (I), Honda, 122, (-102) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 101, (-123)

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