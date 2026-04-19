Trentino: Sacha Coenen (KTM) gewinnt MX2-Lauf 1, Längenfelder Platz 10

Motocross-WM MXGP • Neu
Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt Trentino-GP, erster Saisonerfolg für Gajser
Der belgische KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Trentino mit einem Start-Ziel-Sieg. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) kam nur auf Platz 10 ins Ziel.
Kurz vor dem Start zum ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Trentino (Italien) öffnete der Himmel seine Schleusen und es ging ein kräftiger Regenschauer nieder. Damit änderten sich die Bedingungen schlagartig.
Polesetter Sacha Coenen (KTM) zog den Holeshot vor Mathis Valin (Kawasaki), Guillem Farres (Triumph) und Noel Zanocz (KTM). Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi stürzte schon in der ersten Kurve und musste eine Aufholjagd starten. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und musste das Rennen von Platz 12 aus in Angriff nehmen.
Einmal an der Spitze des Feldes, blieb Sacha Coenen fehlerfrei und konnte seinen eigenen Rhythmus fahren. Der Belgier gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden vor Mathis Valin (Kawasaki) und Guillem Farres (Triumph).
Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer haderte auf der aufgeweichten Strecke mit Sichtproblemen und tat sich schwer, nach vorne zu attackieren. Er brauchte mehrere Runden, um sich an Noel Zanocz und Valerio Lata vorbeizukämpfen. Nach der Hälfte des Rennens hatte er Platz 9 erreicht, doch von hinten rückte Camden Mc Lellan immer näher. Der Südafrikaner nutzte die Außenlinien, um sich am Deutschen vorbeizukämpfen. Für Längenfelder war Platz 10 am Ende Schadensbegrenzung.
Valentin Kees (KTM) holte auf Platz 16 seine ersten 5 WM-Punkte. Joshua Voelker (KTM) verfehlte mit 2 Runden Rückstand und Platz 26 die Punkteränge.
Mit dem Laufsieg von Sacha Coenen und Tabellenführer Simon Längenfelder auf Platz 10 verkürzte Sacha Coenen seinen Rückstand in der WM-Tabelle von 22 auf 8 Punkte.
Sacha Coenen (B), KTM
Mathis Valin (F), Kawasaki
Guillem Farres (E), Triumph
Liam Everts (B), Husqvarna
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha
Julius Mikula (CZ), KTM
Maxime Grau (F), Honda
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki
Simon Längenfelder (D), KTM
Valerio Lata (I), Honda
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha
Cas Valk (NL), TM
Noel Zanocz (H), KTM
Ferruccio Zanchi (I), Ducati
Valentin Kees (D), KTM
Pelle Gundersen (N), Husqvarna
Alessandro Gaspari (I), KTM
Ollie Colmer (GB), KTM
Andrea Rossi (I), KTM
Nike Korsbeck (S), Triumph
Morgan Bennati (I), Triumph
Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna
Rodolfo Bicahlo (BR), KTM
Giorgio Orlando (I), Kawasaki
Joshua Voelker (D), KTM
Xavier Camps (E), GASGAS
Scott Smulders (NL), Husqvarna
David Braceras (E), Triumph
Simon Längenfelder (D), KTM, 224
Sacha Coenen (B), KTM, 216, (-8)
Liam Everts (B), Husqvarna, 190, (-34)
Guillem Farres (E), Triumph, 182, (-42)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 175, (-49)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 155, (-69)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 145, (-79)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 134, (-90)
Valerio Lata (I), Honda, 122, (-102)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 101, (-123)
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