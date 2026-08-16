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Uddevalla MX2 Lauf 1: Sacha Coenen (KTM) gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf in Uddevalla (Schweden). Polesetter Simon Längenfelder kam auf Platz 5 ins Ziel.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen in Uddevalla
Sacha Coenen in Uddevalla
Foto: Align Media
Sacha Coenen in Uddevalla
© Align Media

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MX2 Lauf 1 in Uddevalla, Grand-Prix of Sweden: Der spanische WM-Leader Guillem konnte nach seinem Crash im Qualifikationsrennen am Samstag antreten. Seine Platzwunde am Kopf wurde mit 3 Stichen genäht. Trotz eines schlechten Startplatzes gelang ihm von weit außen ein guter Start. Farres rangierte im Bereich der Top-7, doch an jener Stelle, an der er am Samstag stürzte, strauchelte er erneut. Zwar stürzte er diesmal nicht, kam aber von der Stracke ab und fiel wieder auf Platz 11 zurück.

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Sacha Coenen gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Camden Mc Lellan (Triumph).Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen vor Liam Everts (Husqvarna), Janis Reisulis (Yamaha), Camden Mc Lellan und Simon Längenfelder (KTM) an. In der ersten Runde wurde Längenfelder von Kay Karssemakers (Kawasaki) überholt und fiel auf Platz 5 zurück. Der Deutsche brauchte 8 Runden, bis er Karssemakers überholen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war der Zug an der Spitze des Feldes bereits abgefahren. Längenfelder konnte die Lücke zu seinen Vordermännern nicht mehr schließen und beendete das Rennen mit einem Rückstand von einer halben Minute auf Platz 5. Sacha Coenen gewann mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Liam Everts (Husqvarna) und Camden Mc Lellan (Triumph).

Lage an der Tabellenspitze


Mit seinem Laufsieg und WM-Leader Guillem Farres auf Platz 6 konnte Sacha Coenen seinen Rückstand in der WM-Tabelle um satte 10 Punkte verkürzen. Vor dem zweiten Lauf hat trennen ihn noch 31 Punkte zur Spitze. Da Simon Längenfelder einen Platz vor WM-Leader Farres ins Ziel kam, konnte auch er seinen Rückstand um einen Punkt auf 59 Zähler verkürzen.

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Was sonst noch passierte

Valerio Lata (Honda) kollidierte in der ersten Runde mit Karlis Reisulis, stürzte und konnte auf Platz 11 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Uddevalla MX2, Lauf 1

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 33:45.306

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, +1.264

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +11.257

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +14.197

  5. Simon Längenfelder (D), KTM, +29.037

  6. Guillem Farres (E), Triumph, +35.800

  7. Maxime Grau (F), Honda, +37.229

  8. Julius Mikula (CZ), KTM, +38.223

  9. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +59.047

  10. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:11.390

WM-Stand nach Lauf 1

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 683 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 652, (-31)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 636, (-47)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 624, (-59)

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