Verletzungs-Update Mathis Valin (Kawasaki) nach Agueda-Crash

Nach seinem Crash im Qualifikationsrennen zum Portugal-Grand-Prix musste das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden, weil Mathis Valin benommen am Boden liegenblieb. Der Franzose hatte den Holeshot gezogen und führte das Rennen vor WM-Leader Sacha Coenen (KTM) an. Er sprang einen Table zu weit, landete im Flachen in einer Bodenwelle, konnte das Motorrad nicht halten und flog über den Lenker ab. Nach einigen Minuten konnte er zum Glück den Unfallort wieder auf eigenen Beinen verlassen, wurde aber am Sonntag vom Rennarzt für 'unfit' erklärt. Außerdem wurde ihm aus Sicherheitsgründen eine Halskrause angelegt.

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Während der Wertungsläufe am Sonntag zeigte sich Mathis aber bereits optimistisch, dass er bald wieder antreten könne, möglicherweise sogar schon am kommenden Wochenende in Südafrika. Doch daraus wird nichts. Untersuchungen in dieser Woche ergaben eine Wirbelstauchung sowie eine nicht näher erklärte Handgelenksverletzung.

Valin äußert sich enttäuscht

«Das ist eine herbe Enttäuschung», erklärte Valin. «Ich spüre keine Schmerzen in meinem Körper, aber ich werde natürlich den ärztlichen Rat befolgen und mich jetzt erholen. Ich möchte dem Team für die unerschütterliche Unterstützung danken.»

«Leider ist das Teil des Sports und gelegentlich kommt so etwas vor, erklärte KRT-Teammanager Antti Pyrhönen. «Wir müssen es akzeptieren. Die Streckenposten und die Sanitäter in Portugal haben großartige Arbeit geleistet. Jetzt sind die medizinischen Fachkräfte an der Reihe, Mathis wieder zu hundertprozentiger Fitness zu führen. Es wird dauern, aber Mathis hat eine sehr positive Einstellung.»

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