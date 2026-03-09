Weiter zum Inhalt
Verletzungsupdate Sacha Coenen (Red Bull KTM) nach Crash in Argentinien

Nach einem heftigen Abflug in der ersten Runde des zweiten Laufs des Auftakts der Motocross-WM in Bariloche (Argentinien) musste Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen das Rennen an der Box aufgeben.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen startete in Argentinien mit dem red Plate des WM-Leaders
Sacha Coenen startete in Argentinien mit dem red Plate des WM-Leaders
Foto: Align Media
Sacha Coenen startete in Argentinien mit dem red Plate des WM-Leaders
© Align Media

Für den belgischen Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen begann das Argentinien-Wochenende zunächst nahezu perfekt und endete mit einem Drama: Bestzeit im freien Training und im Qualifikationstraining am Samstag und mit Platz 1 im Qualifikationsrennen übernahm er sogar das Red Plate des WM-Führenden, während Titelverteidiger Simon Längenfelder nach seinem Startcrash leer ausging.

Sacha Coenen in Argentinien
Sacha Coenen in Argentinien
Foto: Align Media
Sacha Coenen in Argentinien
© Align Media

Keine guten Starts trotz Pole

Am Sonntag startete Sacha von der Pole Position in die Wertungsläufe, erwischte aber keinen guten Start und rangierte im Bereich der Top-13. Coenen kämpfte sich auf den zweiten Platz nach vorne und kam mit einem Rückstand von 4,4 Sekunden hinter Sieger Längenfelder ins Ziel. Damit hatte er bis zu diesem Zeitpunkt bereits 32 Punkte (10+22) eingefahren. Mehr Punkte sollten es an diesem Wochenende dann allerdings auch nicht werden. «Im ersten Lauf bekam ich leider Armkrämpfe», erinnert sich der Belgier.

Drama im zweiten Lauf

Nach dem Start in den zweiten Lauf rangierte er erneut im Pulk und es kam zu einem folgenschweren Massencrash nach einem Sprung. Jens Walvoort (KTM) nahm den Sprung zu kurz und Valerio Lata (Honda) landete auf dem Niederländer, so dass beide Fahrer stürzten. Sacha konnte nicht ausweichen, ging ebenfalls zu Boden und schlug sich das Knie an. Der vordere Kotflügel seiner Factory-KTM war komplett abgeknickt und Sacha musste das Rennen enttäuscht an der Box beenden. «Zwei Fahrer sind direkt vor mir in der Luft kollidiert und ich konnte ihnen nicht mehr ausweichen», erinnert sich der Belgier. «Ich musste zwar das Rennen aufgeben, aber physisch bin ich okay. Jetzt hoffe ich, dass wir es im nächsten Rennen in Spanien besser machen.»

Sacha Coenen, auch in Argentinien immer mit Vollgas unterwegs
Sacha Coenen, auch in Argentinien immer mit Vollgas unterwegs
Foto: Align Media
Sacha Coenen, auch in Argentinien immer mit Vollgas unterwegs
© Align Media

