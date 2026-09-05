Afyonkarahisar: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt MXGP-Qualifikationsrennen
Titelaspirant Jeff Herlings setzte sich in den letzten beiden Runden des Qualifikationsrennens von Afyonkarahisar gegen seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle durch und ist damit weiter auf Titelkurs.
MXGP-Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar, 17. Aufeinandertreffen der Motocross-WM: WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) war im Zeittraining mit Abstand der Schnellste und damit startete der Niederländer von der Pole-Position ganz innen am Startgatter.
MXGP-Zeittraining, Afyonkarahisar:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:52.231
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.719
Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.431
Jeremy Seewer (CH), KTM, +1.716
Jan Pancar (SLO), KTM, +1.791
Tom Vialle (F), Honda, +1.882
Holeshot Tom Vialle
Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot vor Tim Gajser (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda). Noch in der ersten Runde setzte sich Herlings gegen Gajser durch und erreichte Platz 2. «Ich war in der ersten Runde zu defensiv», erklärte Gajser nach dem Rennen. In den folgenden 10 Runden änderte sich an der Spitze nichts. Vialle, Herlings, Gajser und Febvre bildeten das Spitzenquartett. Pauls Jonass (Kawasaki) kollidierte vor der ersten Kurve mit Andrea Bonacorsi (Ducati) und kam von der Strecke ab. Jonass fuhr danach noch auf den 9. Platz nach vorne.
Blitzangriff von Herlings
Zwei Runden vor Schluss attackierte Herlings und nutzte die erste Gelegenheit, an Vialle vorbei in Führung zu gehen. «Den ersten Startplatz auf dieser Strecke hier zu haben, war mir wichtig, deshalb bin ich auch auf Sieg gefahren», erklärte der Niederländer. Jeffrey Herlings gewann das Rennen mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Vialle und Gajser. Damit konnte er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 146 Punkte ausbauen. Wenn er nach dem ersten Wertungslauf einen Vorsprung von mindestens 145 Punkten hat, ist Herlings vorzeitig Champion.
Heftiger Abflug von Fernandez
Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez rangierte auf Platz 5, als er in der 10. Runde nach einem Sprung heftig über den Lenker abflog. Dem Augenschein nach verlor er Vortrieb. Es schien, als habe er den Leerlauf eingelegt. Der Spanier hielt sich danach den linken Arm und musste das Rennen aufgeben. Ob er sich verletzt hat, ist im Moment ungewiss.
MXGP-Qualifikationsrennen, Afyonkarahisar:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 25:10.790
Tom Vialle (F), Honda, +1.046
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.151
Romain Febvre (F), Kawasaki, +5.181
Andrea Adamo (I), KTM, +32.721
Jan Pancar (SLO), KTM, +34.506
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +34.889
Jeremy Seewer (CH), KTM, +39.045
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +40.082
Alberto Forato (I), Fantic, +41.377
WM-Stand:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 805 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 659, (-146)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 619, (-186)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-239)
Andrea Adamo (I), KTM, 528, (-277)
Tom Vialle (F), Honda, 505, (-300)
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