Agueda: Lucas Coenen (Red Bull KTM) startet von Pole
Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann MXGP-WM-Leader Lucas Coenen das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda und sicherte sich damit seinen 4. Quali-Sieg der Saison.
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda, 10. Etappe der Motocross-WM 2026: Der belgische WM-Leader Lucas Coenen war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position vor den beiden HRC-Werksfahrern Jeffrey Herlings und Ruben Fernandez. Deutsche und österreichische Fahrer sind in Portugal nicht am Start.
MXGP-Zeittraining:
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Lucas Coenen (B), KTM, 1:44.983
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.060
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Ruben Fernandez (E), Honda, +0.726
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.877
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Romain Febvre (F), Kawasaki, +0.910
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Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.313
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Tom Vialle (F), Honda, +1.435
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Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.750
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Andrea Adamo (I), KTM, +2.297
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Jan Pancar (SLO), KTM, +2.324
Lucas Coenen gewinnt mit Start-Ziel-Sieg
WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot knapp vor Andrea Adamo, Ruben Fernandez und Jeffrey Herlings. Herlings attackierte von Anfang an und erreichte schnell den zweiten Platz. In den letzten 5 Minuten des Rennens schien Herlings zur Schlussattacke zu blasen und befand sich phasenweise bereits am Hinterrad von Coenen. Dann aber kamen die Überrundeten ins Spiel. Herlings verlor etwas den Anschluss und kam nicht mehr in Schlagdistanz zur Spitze. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor Herlings, Fernandez, Febvre und Gajser. Der schweizerische MX-Handel Husqvarna-Pilot Kevin Brumann beendete das Rennen auf Rang 15.
Lage an der WM-Spitze
Mit diesem Sieg konnte Lucas Coenen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze um einen Punkt ausbauen und führt jetzt mit einem Vorsprung von 57 Zählern vor Jeffrey Herlings.
Qualifikationsrennen, Grand Prix of Portugal:
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Lucas Coenen (B), KTM, 24:00.391
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, +4.342
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Ruben Fernandez (E), Honda, +17.010
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Romain Febvre (F), Kawasaki, +25.032
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, +31.158
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Andrea Adamo (I), KTM, +42.528
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Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +44.649
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Maxime Renaux (F), Yamaha, +51.685
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Tom Vialle (F), Honda, +56.011
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Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +56.932
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Jan Pancar (SLO), KTM, +57.869
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Oriol Oliver (E), KTM, +1:05.201
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Ben Watson (GB), Triumph, +1:07.388
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Kevin Horgmo (N), Honda, +1:11.368
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Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +2:07.873
WM-Stand:
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Lucas Coenen (B), KTM, 459
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, 402 (-57)
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Romain Febvre (F), Kawasaki, 354 (-105)
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, 335 (-124)
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Maxime Renaux (F), Yamaha, 308 (-151)
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Andrea Adamo (I), KTM, 286 (-173)
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