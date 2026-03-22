Almonte: Lucas Coenen (KTM) dominiert den ersten MXGP-Lauf
Mit einer überzeugenden Leistung gewann Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den ersten MXGP-Lauf zum Grand Prix of Andalucia in Almonte vor Jeffrey Herlings (HRC) und übernahm damit die WM-Führung.
Motocross-WM MXGP
Lucas Coenen gewann den ersten Lauf in Almonte überlegen
Lucas Coenen gewann den ersten Lauf in Almonte überlegen© Align Media
Im Artikel erwähnt
MXGP Lauf 1 zum Grand Prix of Andalucia in Almonte: Das Startgatter fiel sehr spät, wodurch Lucas Coenen vor dem Start etwas die Balance verlor. HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog erneut den Holeshot und führte das Rennen in der ersten Runde an. In der ersten Kurve nach dem Start kam es im Mittelfeld zu einem Massencrash: Tim Gajser (Yamaha) touchierte das Heck von Calvin Vlaanderen (Ducati). Neben Vlaanderen gingen Jeremy Seewer (Ducati), Jago Geerts (Beta) und Lokalmatador Ruben Fernandez (Honda) zu Boden. Sie mussten dem Feld hinterherfahren.
An der Spitze entbrannte ein Dreikampf zwischen Vialle, Coenen und Herlings. Coenen sah die Lücke, übernahm die Führung und setzte sich konsequent ab. Zwischen Vialle und Herlings ging es noch ein paarmal hin und her, doch am Ende gab Vialle nach. Diesmal kein Endsport von 'The Bullet' Im weiteren Verlauf des Rennens konnte sich Lucas Coenen immer weiter absetzen. Am Ende trennten ihn mehr als 20 Sekunden vom Rest des Feldes. Herlings behauptete Platz 2 und Tom Vialle brach in der zweiten Rennhälfte wieder etwas ein und wurde von Romain Febvre (Kawasaki) und am Ende auch von Maxime Renaux (Yamaha) überholt. Tim Gajser (Yamaha) setzte sich in Runde 15 gegen den erneut stark fahrenden MXGP-Rookie Andrea Adamo durch.
Lucas Coenen ist neuer WM-Leader Mit seinem Laufsieg übernahm Lucas Coenen zugleich die WM-Führung. Sein Vorsprung gegenüber Tom Vialle beträgt vor dem zweiten Lauf 2 Punkte.
MXGP of Andalucia, Lauf 1
  1. Lucas Coenen (B), KTM
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda
  3. Romain Febvre (F), Kawasaki
  4. Maxime Renaux (F), Yamaha
  5. Tom Vialle (F), Honda
  6. Tim Gajser (SLO), Honda
  7. Andrea Adamo (I), KTM
  8. Ben Watson (GB), Beta
  9. Mattia Guadagnini (I), Ducati
  10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna
  11. Brent Van Doninck (B), Honda
  12. Ruben Fernandez (E), Honda
  13. Alberto Forato (I), Honda
  14. Jago Geerts (B), Yamaha
  15. Kevin Horgmo (N), Honda
  16. Jeremy Seewer (CH), Ducati
  17. Enzo Lopes (BRA), Yamaha
  18. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha
  19. Adam Sterry (GB), KTM
  20. Jose Butron (E), KTM
WM-Stand nach Lauf 1:
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 77
  2. Tom Vialle (F), Honda, 75 (-2)
  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 75 (-2)
  4. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 72 (-5)
  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 60 (-17)
  6. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 54 (-23)
  7. Andrea Adamo (I), KTM, 51 (-26)
  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 41 (-36)
  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 33 (-44)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
77
2
Romain Febvre
75
3
Tom Vialle
75
4
Jeffrey Herlings
72
5
Maxime Renaux
60
6
Tim Gajser
54
7
Andrea Adamo
51
8
Ruben Fernandez
41
9
Calvin Vlaanderen
33
10
Mattia Guadagnini
32
Mehr laden
