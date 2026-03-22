Almonte: Lucas Coenen (KTM) siegt und übernimmt die WM-Führung
Mit Siegen in beiden Läufen gewann Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Andalucia in Almonte und übernahm damit zugleich die Tabellenführung in der MXGP-Premiumklasse.
Motocross-WM MXGP
Das Podium in AlmonteDas Podium in AlmonteFoto: MXGP-TV
Das Podium in Almonte© MXGP-TV
Der spanische Lokalmatador Oriol Oliver (KTM) zog den Holeshot zum zweiten und entscheidenden MXGP-Rennen im andalusischen Sand von Almonte. Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen war ebenfalls gut gestartet und übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Oriol Oliver hielt sich 5 Runden lang im Bereich der Top-3, bevor er die Top-Guns wie Romain Febvre (Kawasaki), Andrea Adamo (KTM) und Tim Gajser (Yamaha) vorbeiziehen lassen musste. Oliver, der für das privat geführte SS24-Junion-Racing-KTM-Team von Shaun Simpson startet und seine erste Saison in der MXGP absolviert, beendete den zweiten Lauf auf dem 12. Platz.
Lucas Coenen unantastbar Obwohl Lucas Coenen in der Anfangsphase des Rennens seinen Motor kurz abwürgte, konnte er sich gleich zu Beginn des Rennens schnell vom Feld absetzen. Nach der Hälfte hatte er bereits 20 Sekunden Vorsprung vor dem Rest des Feldes herausgefahren. Am Ende gewann er mit einem Vorsprung von 12,8 Sekunden vor Jeffrey Herlings, der seinem Kontrahenten im Ziel Respekt zollte: «Lucas ist heute auf einem anderen Level unterwegs gewesen», erklärte 'The Bullet'. Herlings enttäuscht Ob sein Abflug im Qualifikationsrennen am Samstag Folgen hatte, verriet Herlings nicht. Insgesamt wirkte der Niederländer in Spanien nicht so angriffslustig wie in Argentinien. Im Sand geschlagen zu werden, ist für ihn keine leichte Kost. Seine WM-Führung hat er in Spanien an Lucas Coenen abgeben müssen.
Lucas Coenen erstmals mit Red Plate Obwohl Lucas Coenen schon 2025 im Titelkampf war, hatte er bisher noch kein Red Plate. Mit seiner Ausbeute von 60 Zählern in Spanien übernahm er die WM-Führung und bringt einen Vorsprung von 8 Punkten mit zum nächsten WM-Lauf nach Frauenfeld.
Lucas Coenen übernahm in Almonte das Red Plate des WM-FührendenLucas Coenen übernahm in Almonte das Red Plate des WM-FührendenFoto: MXGP-TV
Lucas Coenen übernahm in Almonte das Red Plate des WM-Führenden© MXGP-TV
Heftiger Crash von Romain Febvre Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki), der den ersten Lauf auf Platz 3 beendet hatte, rangierte im zweiten Lauf erneut auf Platz 3, musste sich aber nach der Hälfte des Rennens gegen die Angriffe von Tim Gajser (Yamaha) zur Wehr setzen. Febvre tauchte nach einem Sprung in einer Rechtskurve mit dem Vorderrad zu tief in den Sand ein und wurde über den Lenker zu Boden katapultiert. Der Franzose blieb etwas benommen im Sand liegen, konnte später aber wieder aufstehen und den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Das Rennen war für den Titelverteidiger damit beendet.
Romain Febvre stürzte im zweiten LaufRomain Febvre stürzte im zweiten LaufFoto: MXGP-TV
Romain Febvre stürzte im zweiten Lauf© MXGP-TV
Tim Gajser weiter im Aufwind Tim Gajser holte in Almonte mit einem 6-3-Ergebnis erstmals seit seinem Wechsel von Honda zu Yamaha ein Podium für Yamaha. «Es war kein einfacher Start in die Saison», gab der Slowene zu. «Ich fühle mich von Rennen zu Rennen komfortabler, aber wir werden weiterarbeiten, um das Paket zu vervollständigen. Auf dem schwierigen Kurs bin ich heute insgesamt ganz gut zurechtgekommen.»
Debüt von Kay de Wolf auf Platz 7 Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf beendete den Tag mit einem 10-8-Ergebnis auf Platz 7 der Gesamtwertung. Angesichts der Tatsache, dass er nach seiner beim Vorsaisonrennen in Frankreich zugezogenen Daumenverletzung noch nicht zu 100 Prozent fit ist, geht sein MXGP-Debüt in Ordnung. Jeremy Seewer erneut im Pech Nach seinem Crash in der ersten Runde des ersten Laufs musste der schweizerische Ducati-Werksfahrer eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Auch im zweiten Lauf hatte er Probleme am Start und blieb auf Platz 19 hinter seinen Erwartungen zurück. In der kommenden Woche gastiert die Motocross-WM im schweizerischen Frauenfeld. Ergebnis MXGP Almonte:
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-2
  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 6-3
  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6
  5. Andrea Adamo (I), KTM, 7-4
  6. Tom Vialle (F), Honda, 5-7
  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 10-8
  8. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-DNF
  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 18-5
  10. Alberto Forato (I), Fantic, 13-10
  11. Ruben Fernandez (E), Honda, 12-11
  12. Mattia Guadagnini (I), KTM, 9-15
  13. Ben Watson (GB), Triumph, 8-16
  14. Jago Geerts (B), Beta, 14-13
  15. Kevin Horgmo (N), Honda, 15-14
  16. Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, DNF-9
  17. Brent Van doninck (B), Fantic, 11-DNF
  18. Oriol Oliver (E), KTM, DNF-12
  19. Enzo Lopes (BRA), Honda, 17-18
  20. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 16-19
  21. Jose Butron (E), KTM, 20-17
  22. Adam Sterry (GB), KTM, 19-DNF
MXGP WM-Stand nach Runde 2 von 19:
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 102
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 94 (-8)
  3. Tom Vialle (F), Honda, 89 (-13)
  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 75 (-27)
  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 75 (-27)
  6. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 74 (-28)
  7. Andrea Adamo (I), KTM, 69 (-33)
  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 51 (-51)
  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 49 (-53)
  10. Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, 40 (-62)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
102
2
Jeffrey Herlings
94
3
Tom Vialle
89
4
Romain Febvre
75
5
Maxime Renaux
75
6
Tim Gajser
74
7
Andrea Adamo
69
8
Ruben Fernandez
51
9
Calvin Vlaanderen
49
10
Pauls Jonass
40
Mehr laden
