Analyse: Was Jeffrey Herlings (Honda) so übermächtig macht

HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den Saisonauftakt der Motocross-WM in Bariloche (Argentinien) mit einem souveränen Doppelsieg. Es war nicht der pure Speed, der Herlings zum Sieger machte. Im ersten Lauf brannte Tom Vialle mit einer Rundenzeit von 1:58,339 Min. die schnellste Rennrunde in den patagonischen Boden. Im zweiten Lauf war Romain Febvre mit 2:00,675 Min. der Schnellste.

Lauf 1

Rundenzeiten Argentinien MXGP, Lauf 1 Foto: Thoralf Abgarjan Rundenzeiten Argentinien MXGP, Lauf 1 © Thoralf Abgarjan

Jeffrey Herlings führte im ersten Lauf in den ersten 3 Runden. Tom Vialle war aber in den ersten 6 Runden extrem schnell unterwegs und übernahm die Führung. Die Stunde von Jeffrey Herlings schlug nach Runde 11 von 17: Vialles Rundenzeiten gingen nach oben und Herlings wurde von Runde zu Runde schneller, schloss die Lücke, ging 4 Runden vor dem Ziel in Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden. Die Grafik zeigt deutlich, wie sich Herlings' Rundenzeiten kontinuierlich verbessern, während Febvre, Vialle und Gajser am Ende nachlassen.

Lauf 2

Rundenzeiten MXGP Argentinien, Lauf 2 Foto: Thoralf Abgarjan Rundenzeiten MXGP Argentinien, Lauf 2 © Thoralf Abgarjan

Im zweiten Lauf wiederholt sich das Bild noch deutlicher. Ab Runde 13 von 17 ist Herlings ca. eine Sekunde pro Runde schneller als der Rest des Feldes. Tom Vialle brach am Ende um mehr als 4 Sekunden ein, während Herlings seine Rundenzeiten am Ende des zweiten Laufs sogar noch weiter verbessern konnte.

