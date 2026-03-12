Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Analyse: Was Jeffrey Herlings (Honda) so übermächtig macht

Die entscheidenden Sekunden, die Jeffrey Herlings (HRC) beim Saisonauftakt der Motocross-WM in Argentinien zum Sieg verhalfen, holte er in der zweiten Rennhälfte heraus. Eine Analyse der Rundenzeiten.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings dominierte in Argentinien beide Rennen
Jeffrey Herlings dominierte in Argentinien beide Rennen
Foto: Honda
Jeffrey Herlings dominierte in Argentinien beide Rennen
© Honda

Empfehlungen

Werbung

Werbung

HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den Saisonauftakt der Motocross-WM in Bariloche (Argentinien) mit einem souveränen Doppelsieg. Es war nicht der pure Speed, der Herlings zum Sieger machte. Im ersten Lauf brannte Tom Vialle mit einer Rundenzeit von 1:58,339 Min. die schnellste Rennrunde in den patagonischen Boden. Im zweiten Lauf war Romain Febvre mit 2:00,675 Min. der Schnellste.

Werbung

Werbung

Lauf 1

Rundenzeiten Argentinien MXGP, Lauf 1
Rundenzeiten Argentinien MXGP, Lauf 1
Foto: Thoralf Abgarjan
Rundenzeiten Argentinien MXGP, Lauf 1
© Thoralf Abgarjan

Jeffrey Herlings führte im ersten Lauf in den ersten 3 Runden. Tom Vialle war aber in den ersten 6 Runden extrem schnell unterwegs und übernahm die Führung. Die Stunde von Jeffrey Herlings schlug nach Runde 11 von 17: Vialles Rundenzeiten gingen nach oben und Herlings wurde von Runde zu Runde schneller, schloss die Lücke, ging 4 Runden vor dem Ziel in Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden. Die Grafik zeigt deutlich, wie sich Herlings' Rundenzeiten kontinuierlich verbessern, während Febvre, Vialle und Gajser am Ende nachlassen.

Empfehlungen

Lauf 2

Rundenzeiten MXGP Argentinien, Lauf 2
Rundenzeiten MXGP Argentinien, Lauf 2
Foto: Thoralf Abgarjan
Rundenzeiten MXGP Argentinien, Lauf 2
© Thoralf Abgarjan

Werbung

Werbung

Im zweiten Lauf wiederholt sich das Bild noch deutlicher. Ab Runde 13 von 17 ist Herlings ca. eine Sekunde pro Runde schneller als der Rest des Feldes. Tom Vialle brach am Ende um mehr als 4 Sekunden ein, während Herlings seine Rundenzeiten am Ende des zweiten Laufs sogar noch weiter verbessern konnte.

Kondition, Kraft oder Strategie?

Jeffrey Herlings ist in der Lage, in der zweiten Hälfte des Rennens die entscheidenden Sekunden herauszuholen. Ein Blick auf die Grafik zeigt: Es ist seine Strategie. Herlings verfügt über unbändige Kräfte und Kondition, aber er teilt sich seine Kraft auch so clever ein, dass er am Ende des Rennens, wenn seine Kontrahenten einbrechen, sogar noch nachlegen kann.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

50

2

Tom Vialle

50

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

48

4

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

42

5

Tim Gajser

Tim Gajser

36

6

Maxime Renaux

Maxime Renaux

34

7

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

32

8

Andrea Adamo

32

9

Pauls Jonass

Pauls Jonass

28

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

24

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Vergangen

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  4. MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien