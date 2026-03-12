Analyse: Was Jeffrey Herlings (Honda) so übermächtig macht

Motocross-WM MXGP
MXGP: Red Bull ist neuer Sponsor des Ducati-Motocross-Werksteams
Die entscheidenden Sekunden, die Jeffrey Herlings (HRC) beim Saisonauftakt der Motocross-WM in Argentinien zum Sieg verhalfen, holte er in der zweiten Rennhälfte heraus. Eine Analyse der Rundenzeiten.
HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den Saisonauftakt der Motocross-WM in Bariloche (Argentinien) mit einem souveränen Doppelsieg. Es war nicht der pure Speed, der Herlings zum Sieger machte. Im ersten Lauf brannte Tom Vialle mit einer Rundenzeit von 1:58,339 Min. die schnellste Rennrunde in den patagonischen Boden. Im zweiten Lauf war Romain Febvre mit 2:00,675 Min. der Schnellste.
Jeffrey Herlings führte im ersten Lauf in den ersten 3 Runden. Tom Vialle war aber in den ersten 6 Runden extrem schnell unterwegs und übernahm die Führung. Die Stunde von Jeffrey Herlings schlug nach Runde 11 von 17: Vialles Rundenzeiten gingen nach oben und Herlings wurde von Runde zu Runde schneller, schloss die Lücke, ging 4 Runden vor dem Ziel in Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden. Die Grafik zeigt deutlich, wie sich Herlings' Rundenzeiten kontinuierlich verbessern, während Febvre, Vialle und Gajser am Ende nachlassen.
Im zweiten Lauf wiederholt sich das Bild noch deutlicher. Ab Runde 13 von 17 ist Herlings ca. eine Sekunde pro Runde schneller als der Rest des Feldes. Tom Vialle brach am Ende um mehr als 4 Sekunden ein, während Herlings seine Rundenzeiten am Ende des zweiten Laufs sogar noch weiter verbessern konnte.
Jeffrey Herlings ist in der Lage, in der zweiten Hälfte des Rennens die entscheidenden Sekunden herauszuholen. Ein Blick auf die Grafik zeigt: Es ist seine Strategie. Herlings verfügt über unbändige Kräfte und Kondition, aber er teilt sich seine Kraft auch so clever ein, dass er am Ende des Rennens, wenn seine Kontrahenten einbrechen, sogar noch nachlegen kann.
