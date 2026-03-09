Argentinien-GP: Honda-Rookie Jeffrey Herlings schreibt Geschichte

Jeffrey Herlings holte sich zum Auftakt der neuen WM-Saison in der MXGP-Kategorie nach dem Samstags-Crash im Quali-Rennen am Sonntag im argentinischen Bariloche bei seinem ersten Honda-Petronas-Auftritt einen Doppelsieg und somit seinen 113. Grand-Prix-Sieg. Der 31-jährige Niederländer zeigte dabei seinen einst bekannten Speed und konnte in jeder Phase der beiden Rennen zulegen.

Im ersten Durchgang wetzte Herlings am Teamkollegen Tom Vialle vorbei – in Durchgang 2 ließ er Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) im Finish stehen. «Im ersten Lauf hatte ich nach dem Holeshot ein wenig Armkrämpfe, ich hatte in der Anfangsphase auch eine Berührung mit meinem Teamkollegen Ruben Fernandez», schilderte Herlings. «Ich habe mir aber dann die Linien von Tom (Vialle; Anm.) angeschaut und habe dann gegen Ende des Rennens das Manöver platziert. Der erste Durchgang war etwas einfacher. In Lauf 2 hatte ich wirklich hart zu arbeiten mit den Manövern gegen all die Top-Leute. Es war dann auch etwas chaotisch mit Re-Start, aber ich habe mir meine Energie gut eingeteilt.»

Herlings weiter: «Ich war in Lauf 2 etwas außen nach dem Start – ich bin dann glaub ich auch noch mit meinem Teamkollegen Ruben Fernandez ein wenig im Positionskampf kollidiert. Ich konnte dann im Finish aber wieder die Lücke nach vorne schließen und am Ende erneut das Überholmanöver setzen. Zwei Siege und das Red Plate – besser hätte es nicht laufen können! Ich hoffe, dass ich das so weiter zeigen kann. Ich möchte mich beim Team bedanken, das in den vergangenen Monaten sehr hart gearbeitet hat, um das möglich zu machen.»

Ergebnis Bariloche MXGP:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1 Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2 Tom Vialle (F), Honda, 2-4 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 6-3 Lucas Coenen (B), KTM, 4-6 Ruben Fernandez (E), Honda, 10-5 Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-8 Andrea Adamo (I), KTM, 11-7 Thibault Benistant (F), Honda, 9-9 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 5-13 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 8-12 Brent Van Doninck (B), Fantic, 13-11 Kevin Horgmo (N), Honda, 16-10 Mattia Guadagnini (I), KTM, 15-14 Oriol Oliver (E), KTM, 14-16 Jan Pancar (SLO), KTM, 12-18 Jeremy Seewer (CH), Ducati, 17-17 Alberto Forato (I), Fantic, 20-15 Joaquin Poli (RA), Kawasaki, 18-19 Lars van Berkel (NL), Fantic, 19-20

WM-Stand nach Event 1 von 19:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 50 Tom Vialle (F), Honda, 50 (-0) Romain Febvre (F), Kawasaki, 48 (-2) Lucas Coenen (B), KTM, 42 (-8) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 36 (-14) Maxime Renaux (F), Yamaha, 34 (-16) Andrea Adamo (I), KTM, 32 (-18) Ruben Fernandez (E), Honda, 32 (-18) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 28 (-22) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 24 (-26) Thibault Benistant (F), Honda, 24 (-26) Brent Van Doninck (B), Fantic, 18 (-32) Mattia Guadagnini (I), KTM, 16 (-34) Kevin Horgmo (N), Honda, 16 (-34) Jan Pancar (SLO), KTM, 12 (-38) Oriol Oliver (E), KTM, 12 (-38) Jeremy Seewer (CH), Ducati, 8 (-42)