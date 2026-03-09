Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Argentinien-GP: Honda-Rookie Jeffrey Herlings schreibt Geschichte

Die niederländische Motocross-Ikone Jeffrey Herlings hat mit dem Honda-Premierensieg in Bariloche in Argentinien einen perfekten Saisonstart hingelegt. Der Erfolg war hart erarbeitet.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Die Honda-Teamkollegen Jeffrey Herlings (#84) und Tom Vialle (#16)
Die Honda-Teamkollegen Jeffrey Herlings (#84) und Tom Vialle (#16)
Foto: Honda
Die Honda-Teamkollegen Jeffrey Herlings (#84) und Tom Vialle (#16)
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jeffrey Herlings holte sich zum Auftakt der neuen WM-Saison in der MXGP-Kategorie nach dem Samstags-Crash im Quali-Rennen am Sonntag im argentinischen Bariloche bei seinem ersten Honda-Petronas-Auftritt einen Doppelsieg und somit seinen 113. Grand-Prix-Sieg. Der 31-jährige Niederländer zeigte dabei seinen einst bekannten Speed und konnte in jeder Phase der beiden Rennen zulegen.

Werbung

Werbung

Im ersten Durchgang wetzte Herlings am Teamkollegen Tom Vialle vorbei – in Durchgang 2 ließ er Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) im Finish stehen. «Im ersten Lauf hatte ich nach dem Holeshot ein wenig Armkrämpfe, ich hatte in der Anfangsphase auch eine Berührung mit meinem Teamkollegen Ruben Fernandez», schilderte Herlings. «Ich habe mir aber dann die Linien von Tom (Vialle; Anm.) angeschaut und habe dann gegen Ende des Rennens das Manöver platziert. Der erste Durchgang war etwas einfacher. In Lauf 2 hatte ich wirklich hart zu arbeiten mit den Manövern gegen all die Top-Leute. Es war dann auch etwas chaotisch mit Re-Start, aber ich habe mir meine Energie gut eingeteilt.»

Herlings weiter: «Ich war in Lauf 2 etwas außen nach dem Start – ich bin dann glaub ich auch noch mit meinem Teamkollegen Ruben Fernandez ein wenig im Positionskampf kollidiert. Ich konnte dann im Finish aber wieder die Lücke nach vorne schließen und am Ende erneut das Überholmanöver setzen. Zwei Siege und das Red Plate – besser hätte es nicht laufen können! Ich hoffe, dass ich das so weiter zeigen kann. Ich möchte mich beim Team bedanken, das in den vergangenen Monaten sehr hart gearbeitet hat, um das möglich zu machen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ergebnis Bariloche MXGP:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

  3. Tom Vialle (F), Honda, 2-4

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 6-3

  5. Lucas Coenen (B), KTM, 4-6

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 10-5

  7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-8

  8. Andrea Adamo (I), KTM, 11-7

  9. Thibault Benistant (F), Honda, 9-9

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 5-13

  11. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 8-12

  12. Brent Van Doninck (B), Fantic, 13-11

  13. Kevin Horgmo (N), Honda, 16-10

  14. Mattia Guadagnini (I), KTM, 15-14

  15. Oriol Oliver (E), KTM, 14-16

  16. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-18

  17. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 17-17

  18. Alberto Forato (I), Fantic, 20-15

  19. Joaquin Poli (RA), Kawasaki, 18-19

  20. Lars van Berkel (NL), Fantic, 19-20

Werbung

Werbung

WM-Stand nach Event 1 von 19:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 50

  2. Tom Vialle (F), Honda, 50 (-0)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 48 (-2)

  4. Lucas Coenen (B), KTM, 42 (-8)

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 36 (-14)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 34 (-16)

  7. Andrea Adamo (I), KTM, 32 (-18)

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 32 (-18)

  9. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 28 (-22)

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 24 (-26)

  11. Thibault Benistant (F), Honda, 24 (-26)

  12. Brent Van Doninck (B), Fantic, 18 (-32)

  13. Mattia Guadagnini (I), KTM, 16 (-34)

  14. Kevin Horgmo (N), Honda, 16 (-34)

  15. Jan Pancar (SLO), KTM, 12 (-38)

  16. Oriol Oliver (E), KTM, 12 (-38)

  17. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 8 (-42)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

50

2

Tom Vialle

50

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

48

4

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

42

5

Tim Gajser

Tim Gajser

36

6

Maxime Renaux

Maxime Renaux

34

7

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

32

8

Andrea Adamo

32

9

Pauls Jonass

Pauls Jonass

28

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

24

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Vergangen

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  4. MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien