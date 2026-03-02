Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Champion Febvre (Kawasaki) fühlt sich bereit für den Start in Argentinien

MXGP-Motocross-Weltmeister Romain Febvre spricht nach seinem Auftritt in Lierop über den bevorstehenden WM-Auftakt in Argentinien. Der Franzose duellierte sich in den Niederlanden mit Herlings.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Romain Febvre im niederländischen Lierop
Romain Febvre im niederländischen Lierop
Foto: Kawasaki
Romain Febvre im niederländischen Lierop
© Kawasaki

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die neue Saison in der Motocross-WM der MXGP-Kategorie startet am kommenden Wochenende in Bariloche in Argentinien. Gefahren wird dort im Gegensatz zu den Jahren davor auf einer völlig neu konzipierten Rennstrecke am Fuße eines Skiberges in Patagonien. Die neue Saison bringt durch die Hersteller-Wechsel einiger Top-Asse der Szene Spannung wie selten zuvor.

Werbung

Werbung

Kawasaki-Ass Romain Febvre geht als Titelverteidiger in die Saison. Der Franzose aus dem Kawasaki-Werksteam hat am Sonntag im niederländischen Lierop im tiefen Sand seinen letzten Formcheck unternommen. Dort konnte der 34-Jährige Sandkönig und Honda-Neuzugang Jeffrey Herlings in beiden Durchgängen fordern. «Ich bin happy mit meinem Speed», bestätigte Febvre, der mit Pauls Jonass auch denselben Teamkollegen hat wie 2025.

Romain Febvre: «Man weiß nie, ob der Rennspeed gut ist»

«Seit Pernes vor drei Wochen bin ich kein Rennen mehr gefahren», bestätigte Febvre, der wie viele andere Asse in Hawkstone Park gemeldet war – dort wurde das Event jedoch abgesagt. «Man weiß nie, ob der Rennspeed gut ist, bis man gemeinsam mit den Rivalen auf der Rennstrecke fährt. Mein Start im ersten Durchgang war nicht sehr gut, aber ich konnte alle Fahrer überholen, obwohl ich etwas vorsichtig fuhr.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ich war auch im zweiten Lauf auf der Startgeraden vorne, bin dann aber etwas weit nach außen gedriftet», berichtete Febvre. «Herlings und Max Nagl sind innen durchgewischt. Ich konnte Nagl sofort wieder überholen und dann auch an Jeffrey vorbei in Führung gehen. Später war dann aber sehr viel Verkehr auf der Strecke. Ich habe einiges an Zeit verloren, als ein überrundeter Fahrer auf meiner Linie war. Jeffrey hat da wieder die Führung übernommen und ich habe wegen den Überrundeten noch weiter an Boden verloren. Aber ich bin mit dem Resultat glücklich und jetzt bereit für Argentinien.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Romain Fabvre

Romain Febvre

956

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

917

3

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

678

4

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

620

5

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

608

6

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

582

7

Maxime Renaux

Maxime Renaux

527

8

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

518

9

Tim Gajser

Tim Gajser

490

10

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

377

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Demnächst

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  • MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  2. MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  4. MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien