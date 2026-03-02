Champion Febvre (Kawasaki) fühlt sich bereit für den Start in Argentinien

Die neue Saison in der Motocross-WM der MXGP-Kategorie startet am kommenden Wochenende in Bariloche in Argentinien. Gefahren wird dort im Gegensatz zu den Jahren davor auf einer völlig neu konzipierten Rennstrecke am Fuße eines Skiberges in Patagonien. Die neue Saison bringt durch die Hersteller-Wechsel einiger Top-Asse der Szene Spannung wie selten zuvor.

Kawasaki-Ass Romain Febvre geht als Titelverteidiger in die Saison. Der Franzose aus dem Kawasaki-Werksteam hat am Sonntag im niederländischen Lierop im tiefen Sand seinen letzten Formcheck unternommen. Dort konnte der 34-Jährige Sandkönig und Honda-Neuzugang Jeffrey Herlings in beiden Durchgängen fordern. «Ich bin happy mit meinem Speed», bestätigte Febvre, der mit Pauls Jonass auch denselben Teamkollegen hat wie 2025.

Romain Febvre: «Man weiß nie, ob der Rennspeed gut ist»

«Seit Pernes vor drei Wochen bin ich kein Rennen mehr gefahren», bestätigte Febvre, der wie viele andere Asse in Hawkstone Park gemeldet war – dort wurde das Event jedoch abgesagt. «Man weiß nie, ob der Rennspeed gut ist, bis man gemeinsam mit den Rivalen auf der Rennstrecke fährt. Mein Start im ersten Durchgang war nicht sehr gut, aber ich konnte alle Fahrer überholen, obwohl ich etwas vorsichtig fuhr.»

«Ich war auch im zweiten Lauf auf der Startgeraden vorne, bin dann aber etwas weit nach außen gedriftet», berichtete Febvre. «Herlings und Max Nagl sind innen durchgewischt. Ich konnte Nagl sofort wieder überholen und dann auch an Jeffrey vorbei in Führung gehen. Später war dann aber sehr viel Verkehr auf der Strecke. Ich habe einiges an Zeit verloren, als ein überrundeter Fahrer auf meiner Linie war. Jeffrey hat da wieder die Führung übernommen und ich habe wegen den Überrundeten noch weiter an Boden verloren. Aber ich bin mit dem Resultat glücklich und jetzt bereit für Argentinien.»

