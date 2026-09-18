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China weiter auf Wachstumskurs: 2027 mit zwei Motocross-Grands-Prix

Im kommenden Jahr sind in China zwei Motocross-WM-Veranstaltungen geplant: Der Shanghai-Grand-Prix soll Anfang Mai stattfinden, der neu hinzugekommene MXGP of Ziyang im September.

Motocross-WM MXGP

In China sollen 2027 zwei Grands Prix stattfinden
In China sollen 2027 zwei Grands Prix stattfinden
Foto: Infront Moto Racing
In China sollen 2027 zwei Grands Prix stattfinden
© Infront Moto Racing

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China ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte der Motorradindustrie. Mit zwei Grands Prix sowie den WM-Einstiegen von Kove und ZX Moto baut das Land seine Präsenz im internationalen Motocross-Sport deutlich aus.

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Im kommenden Jahr wird es gleich zwei Grands Prix in China geben. Neben dem etablierten WM-Standort Shanghai kommt die Strecke in Ziyang in der Provinz Sichuan dazu. Ziyang liegt zwischen Chengdu und Chongqing im Herzen des chinesischen 'Moto Valley'. Der MXGP of Ziyang soll am 11. und 12. September 2027 stattfinden.

«Der neue WM-Lauf in Ziyang ist Bestandteil der langfristigen Strategie von Infront Moto Racing», erklärt der Serienvermarkter. «Wir wollen die Präsenz der Weltmeisterschaft in Asien weiter ausbauen.»

Das erste Rennen ist Anfang Mai, das zweite im September. Damit kommt ein weiteres Überseerennen dazu: Argentinien, China und die Tour Türkei-China-Australien.

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Vorläufiger MXGP-Kalender 2027 (Stand 18.09. 2026)

28.02.2027 - Spanien, MXGP of Andalucia, Almonte (WMX)

14.03.2027 - Argentinien, MXGP of Argentina, Bariloche

28.03.2027 - Italien, MXGP of Italy, Montevarchi (WMX)

04.04.2027 - Italien, MXGP of Sardegna, Riola Sardo

18.04.2027 - Spanien, MXGP of Spain, Austragungsort offen

25.04.2027 - Italien, MXGP of Trentino, Pietramurata

02.05.2027 - China, MXGP of China, Shanghai

23.05.2027 - Portugal, MXGP of Portugal, Austragungsort offen

30.05.2027 - Frankreich, MXGP of France, Saint-Jean-d’Angély

13.06.2027 - Lettland, MXGP of Latvia, Kegums

20.06.2027 - Deutschland, MXGP of Germany, Teutschenthal (WMX)

27.06.2027 - Großbritannien, MXGP of Great Britain, Foxhills

25.07.2027 - Tschechien, MXGP of Czech Republic, Loket

01.08.2027 - Belgien, MXGP of Flanders, Lommel

15.08.2027 - Schweden, MXGP of Sweden, Uddevalla

22.08.2027 - Niederlande, MXGP of The Netherlands, Arnhem (WMX)

05.09.2027 - Türkei, MXGP of Türkiye, Afyonkarahisar (WMX)

12.09.2027 - China, MXGP of Ziyang, Ziyang

19.09.2027 - Australien, MXGP of Australia, Darwin (WMX)

03.10.2027 - Schweiz, MXGP of Switzerland, Austragungsort offen

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