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Comeback von Kay de Wolf (Husqvarna): MXGP-Debüt am Wochenende in Spanien
Am kommenden Wochenende wird es in Almonte zum zweiten Aufeinandertreffen der Motocross-WM kommen und diesmal wird auch Husqvarna-Speerspitze Kay de Wolf mit am Start stehen.
Motocross-WM MXGP
Kay de Wolf testete in LommelKay de Wolf testete in LommelFoto: Husqvarna
Kay de Wolf testete in Lommel© Husqvarna
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Nach seiner Daumenverletzung kurz vor Saisonbeginn bei einem Saisonvorbereitungsrennen in Frankreich verpasste der hochkarätige MX2-Aufsteiger den Saisonauftakt in Argentinien vor einer Woche. Sein Start in Spanien galt bislang ebenfalls als noch unsicher.
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Tests in Lommel verliefen positiv Nach Tests im belgischen Lommel bestätigte nun das Nestaan Husqvarna-Werksteam, dass der talentierte Niederländer an diesem Wochenende in den Wettbewerb zurückkehren kann. Obwohl das Team davon ausgeht, dass er nicht zu 100 Prozent fit sein wird, soll das MXGP-Debüt am kommenden Wochenende im spanischen Almonte stattfinden. Sandkurs kommt dem Niederländer entgegen Der Sandkurs sollte dem Niederländer aber in die Hände spielen, denn de Wolf ist bekannt für seine Fähigkeiten im tiefen Sand. Diese Bedingungen können ihm helfen, einen guten Einstand in der Königsklasse abzuliefern.
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