Comeback von Kay de Wolf (Husqvarna): MXGP-Debüt am Wochenende in Spanien

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Nach seiner Daumenverletzung kurz vor Saisonbeginn bei einem Saisonvorbereitungsrennen in Frankreich verpasste der hochkarätige MX2-Aufsteiger den Saisonauftakt in Argentinien vor einer Woche. Sein Start in Spanien galt bislang ebenfalls als noch unsicher.
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Tests in Lommel verliefen positiv Nach Tests im belgischen Lommel bestätigte nun das Nestaan Husqvarna-Werksteam, dass der talentierte Niederländer an diesem Wochenende in den Wettbewerb zurückkehren kann. Obwohl das Team davon ausgeht, dass er nicht zu 100 Prozent fit sein wird, soll das MXGP-Debüt am kommenden Wochenende im spanischen Almonte stattfinden. Sandkurs kommt dem Niederländer entgegen Der Sandkurs sollte dem Niederländer aber in die Hände spielen, denn de Wolf ist bekannt für seine Fähigkeiten im tiefen Sand. Diese Bedingungen können ihm helfen, einen guten Einstand in der Königsklasse abzuliefern.
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