Darwin: Tom Vialle (Honda) gewinnt Qualifikationsrennen, Seewer Platz 6

Motocross-WM MX2 • Neu
Qualifikation Darwin: Camden Mc Lellan gewinnt, Längenfelder nicht am Start
Der französische Honda-Werksfahrer Tom Vialle gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Australia mit einem Start-Ziel-Sieg vor Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (Honda).
MXGP Qualifikationsrennen zum Saisonfinale der Motocross-WM in Darwin (Australien): Der als Weltmeister bereits feststehende Niederländer, Jeffrey Herlings (Honda), brannte im Zeittraining mit 1:34 die schnellste Rundenzeit in den Boden und war damit 0,3 Sekunden schneller als Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki).
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:34,279
Romain Febvre (F), Kawasaki, -0,356
Tom Vialle (F), Honda, -1,365
Andrea Adamo (I), KTM, -1,984
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -2,332
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -2,895
Weltmeister Jeffrey Herlings startete gut ins Rennen, rutschte aber auf der frisch gewässerten Strecke in der ersten Kurve aus und fiel ans Ende des Feldes zurück. Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Hinter dem Franzosen rangierten zunächst Jeremy Seewer (KTM) und Andrea Adamo (KTM) sowie die beiden Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass und Romain Febvre.
Tom Vialle gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Romain Febvre. Jeffrey Herlings fuhr in diesem Rennen noch bis auf Platz 3 nach vorne. Jeremy Seewer beendete das Rennen auf Platz 6.
Tom Vialle (F), Honda, 24:51,018
Romain Febvre (F), Kawasaki, -3,185
Jeffrey Herlings (NL), Honda, -17,161
Andrea Adamo (I), KTM, -17,946
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -44,139
Jeremy Seewer (CH), KTM, -57,277
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -1:02,326
Jan Pancar (SLO), KTM, -1:06,528
Jago Geerts (B), Beta, -1:27,466
Dylan Walsh (NZ), KTM, -1:49,268
nachdem die Top-3 der WM 2026 bereits bezogen sind, geht es zwischen Tom Vialle und Andrea Adamo in den Wertungsläufen am Sonntag noch um den 4. Platz. Beide Protagonisten liegen nur 4 Punkte auseinander.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 923 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 761, (-162), (-162)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-264), (-102)
Tom Vialle (F), Honda, 603, (-320), (-56)
Andrea Adamo (I), KTM, 599, (-324), (-4)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-357), (-33)
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