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Deutschland-Grand-Prix am Freitag: Impressionen aus dem Talkessel

Am Freitag vor dem Deutschland-Grand-Prix erfolgten die technischen Abnahmen. Während des Starttrainings wurden die einheimischen Fahrer bereits lautstark von den Fans begrüßt.

Motocross-WM MXGP

Simon Längenfelder beim Starttraining
Simon Längenfelder beim Starttraining
Foto: Thoralf Abgarjan
Simon Längenfelder beim Starttraining
© Thoralf Abgarjan

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Am heutigen Freitag vor dem Deutschland-Grand-Prix fanden die technischen Abnahmen statt. Die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten sind abgeschlossen. Der Kurs befindet sich in ausgezeichnetem Zustand.

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Strecke mit neuem Boden versehen

Der Veranstalter hat den Kurs im Vorfeld des Deutschland-Grands-Prix mit weicherem Boden aufgefüllt, was bei Serienpromoter Infront Moto Racing und Fahrern auf positive Resonanz stieß. Der Boden hat einen größeren Anteil an Sand und Lehm und neigt weniger zur Staubbildung, wovon sowohl die Fahrer als auch die Zuschauer an der Strecke profitieren dürften.

Starttraining
Starttraining
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Talkessel am Freitag
Der Talkessel am Freitag
Foto: Thoralf Abgarjan
Brian Hsu im Talkessel
Brian Hsu im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining
Starttraining
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining
Starttraining
Foto: Thoralf Abgarjan
Zeitmessung
Zeitmessung
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Talkessel am Freitag
Der Talkessel am Freitag
Foto: Thoralf Abgarjan
Weltmeister Simon Längenfelder
Weltmeister Simon Längenfelder
Foto: Thoralf Abgarjan
Lokalmatador Noah Ludwig
Lokalmatador Noah Ludwig
Foto: Thoralf Abgarjan
Simon Längenfelder
Simon Längenfelder
Foto: Thoralf Abgarjan
Simon Längenfelder
Simon Längenfelder
Foto: Thoralf Abgarjan
Liam Everts
Liam Everts
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining Sacha Coenen
Starttraining Sacha Coenen
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining Kay de Wolf
Starttraining Kay de Wolf
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining Noah Ludwig
Starttraining Noah Ludwig
Foto: Thoralf Abgarjan
Maximilian Spies
Maximilian Spies
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining
Starttraining
Foto: Thoralf Abgarjan
Tim Gajser
Tim Gajser
Foto: Thoralf Abgarjan
Maximilian Spies
Maximilian Spies
Foto: Thoralf Abgarjan
Maximilian Spies
Maximilian Spies
Foto: Thoralf Abgarjan
Lotte van Drunen und Larissa Papenmeier
Lotte van Drunen und Larissa Papenmeier
Foto: Thoralf Abgarjan
Talkessel, Home of German Motocross
Talkessel, Home of German Motocross
Foto: Thoralf Abgarjan
Welcome to Talkessel
Welcome to Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining
© Thoralf Abgarjan

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Tim Gajser trat zum Starttraining an

Nach seiner in Frankreich zugezogenen Knieverletzung war bis zuletzt ungewiss, ob der Slowene im Talkessel starten kann. Zum Starttraining erschien Tim und absolvierte auch mehrere Starttrainings. Somit können wir davon ausgehen, dass Tim Gajser zu den Rennen antreten kann.

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Deutsche Fahrer schon heute gefeiert

Bereits während des Starttrainings wurden die deutschen Fahrer mit den 'Fichtenmopeds' der Fans stimmungsvoll begrüßt. Bei jedem Start von Simon Längenfelder übertönten die modifizierten Kettensägen die Motorengeräusche der Fahrer im Talkessel.

WMX begeht 20-jähriges Jubiläum

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der WMX-Damen-WM wurde am Nachmittag eine Jubiläumsveranstaltung zelebriert, bei der FIM/CMS-Direktor Antonio Alia Portela die Bedeutung der WMX im Kontext der Motocross-WM herausstellte. Anwesend war auch die 'Grande Dame' des deutschen Motocross, Larissa Papenmeier, die in Teutschenthal zu ihren 100. Grand Prix antreten wird. Außerdem erklärte Weltmeisterin Lotte van Drunen, dass sich Frauen-Motocross kontinuierlich wachsender Popularität erfreut. Im Talkessel findet der zweite Lauf der Damen-WM statt.

Überwiegend gute Wetteraussichten

Am heutigen Freitag war es im Talkessel bei wolkenlosem Himmel frühsommerlich warm und so soll es auch den gesamten Samstag über bleiben mit eventuell minimalen Regenfällen in der Nacht. Bei Temperaturen bis 25 Grad werden am Wochenende also perfekte Bedingungen erwartet. Am Sonntag könnte es nach dem Stand der Dinge am späten Nachmittag leichten Regen geben.

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