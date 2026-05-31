Deutschland-Grand-Prix: Lucas Coenen (KTM) souverän im ersten Lauf

Die Bedingungen waren nach den Regenfällen am Vormittag weiterhin schwierig, da der Kurs vom MX2-Rennen tief ausgefahren war. Der nach seinem Frankreich-Crash angeschlagene Tom Vialle startete nicht in die Wertungsläufe. Auch Brian Hsu, der im Qualifikationsrennen am Samstag gestürzt war, konnte nicht antreten.

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Lucas Coenen mit Start-Ziel-Sieg

Der belgische WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Tim Gajser (Yamaha) startete auf Platz 3, setzte sich in der ersten Runde gegen den ebenfalls gut gestarteten Ruben Fernandez (Honda) durch und blieb danach rundenlang an Coenens Hinterrad. Erst in der Schlussphase des Rennens konnte sich Coenen von Gajser lösen und einige Sekunden herausfahren. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 4,9 Sekunden vor Gajser und Ruben Fernandez (Honda).

Jeffrey Herlings fiel aus

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete im Bereich der Top-10 und kämpfte sich bis auf Platz 7 nach vorne, doch er musste in Runde 7 die Box ansteuern und das Rennen aufgeben. Mit null Punkten in diesem Rennen und 25 Punkten für Laufsieger Lucas Coenen vergrößerte sich sein Rückstand in der WM-Tabelle schlagartig von 3 auf 28 Punkte.

Tim Gajser wurde im ersten Lauf Zweiter Foto: Thoralf Abgarjan Tim Gajser wurde im ersten Lauf Zweiter © Thoralf Abgarjan

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Probleme für Romain Febvre

Polesetter Romain Febvre startete im Bereich der Top-5, kollidierte dann aber mit Maxime Renaux und fiel 15 Positionen zurück. Am Ende konnte der Franzose auf Platz 17 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

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Drei deutsche Fahrer in den Punkten

Der als Blitzstarter bekannte Lokalmatador Noah Ludwig startete im Bereich von Platz 12, fuhr bis zur Hälfte des Rennens auf Platz 11 vor und beendete das Rennen schließlich auf Platz 14. Damit sicherte er sich weitere 7 WM-Punkte. Genau umgekehrt verlief das Rennen für Tom Koch: Der Thüringer startete auf Platz 18 und kämpfte sich bis auf Platz 12 nach vorne, entsprechend 9 WM-Punkte. Maximilian Spies holte auf Platz 16 fünf Punkte in diesem Rennen. Kevin Brumann kam auf Platz 18 ins Ziel.

Noah Ludwig im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Noah Ludwig im Talkessel © Thoralf Abgarjan

Tom Koch im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Tom Koch im Talkessel © Thoralf Abgarjan

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Lage an der Tabellenspitze

Lucas Coenen konnte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze deutlich von 3 auf 28 Punkte ausbauen, begünstigt durch den Ausfall von Jeffrey Herlings.

MXGP, Lauf 1, Deutschland-Grand-Prix:

Lucas Coenen (B), KTM, 36:20.693 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +4.947 Ruben Fernandez (E), Honda, +16.681 Maxime Renaux (F), Yamaha, +19.783 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +36.312 Alberto Forato (I), Fantic, +42.925 Andrea Adamo (I), KTM, +1:07.904 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1:13.145 Brent van Doninck (B), Fantic, +1:17.545 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +1:21.993 Kevin Horgmo (N), Honda, +1:40.047 Tom Koch (D), KTM, +1:43.666 Oriol Oliver (E), KTM, +1:44.091 Noah Ludwig (D), KTM, 1 Rd. Rick Elzinga (NL), KTM, 1 Rd. Maximilian Spies (D), KTM, 1 Rd. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1 Rd. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 1 Rd. Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Rd. Jago Geerts (B), Beta, 1 Rd.

WM-Stand nach Lauf 1: