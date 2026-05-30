Deutschland-Grand-Prix: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

Motocross-WM MX2 • Neu
Camden Mc Lellan (Triumph) holt ersten Qualifikationssieg im Talkessel
Der französische MXGP-Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany vor Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser und WM-Leader Lucas Coenen (KTM).
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal, 7. Lauf zur Motocross-WM 2026: Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, dessen Teilnahme bis zuletzt als unsicher galt, brannte mit 1:46,398 die beste Rundenzeit in den Boden des Talkessels. Gajser, Herlings und Febvre waren auch die ersten Protagonisten, die den Bergaufsprung des neu gestalteten Dragon's Back als Dreifachsprung nehmen konnten. Jeffrey Herlings (Honda) war auf Platz 2 0,75 Sekunden langsamer und WM-Leader Lucas Coenen beendete das Qualifying mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 3 vor Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki).
Den Holeshot zum Rennen zog Romain Febvre vor Tim Gajser und Lucas Coenen. Dieses Trio blieb von der ersten bis zur letzten Runde eng beieinander und zwischen Febvre und Gajser ging es permanent hin und her. Jedes Mal, wenn Gajser sich durchgesetzt zu haben schien, konterte der Franzose. Auch zwischen Herlings und Coenen entbrannte ein harter Fight um Platz 3. Am Ende blieb Coenen vor Herlings. Romain Febvre gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Tim Gajser und Lucas Coenen.
Von den deutschen MXGP-Piloten qualifizierte sich Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch als bester einheimischer Fahrer auf Platz 17. Cato Nickel (Honda) kam auf Platz 23 ins Ziel, Noah Ludwig nach Problemen am Start auf Platz 25.
Lucas Coenen kam einen Platz vor seinem Verfolger Jeffrey Herlings ins Ziel und damit konnte er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um einen Punkt auf jetzt 3 Punkte erhöhen. Romain Febvre verkürzte mit seinem Sieg seinen Rückstand auf Tabellenplatz 3 zur Spitze von 55 auf 53 Zähler.
Romain Febvre (F), Kawasaki
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +1.192
Lucas Coenen (B), KTM, +2.238
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +4.011
Andrea Adamo (I), KTM, +28.641
Ruben Fernandez (E), Honda, +31.113
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +36.153
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +38.076
Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +43.008
Alberto Forato (I), Fantic, +43.848
Lucas Coenen (B), KTM, 294
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 291, (-3)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 241, (-53)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 232, (-62)
Tom Vialle (F), Honda, 219, (-75)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 218, (-76)
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