Ducati-Werksfahrer Andrea Bonacorsi: Fußraste riss seine Bauchdecke auf

Während des Qualifikationsrennens in Kegums wurde der Italiener an einem Table-Sprung von seinem Bike gekickt. Die messerscharfe Fußraste traf seinen Unterleib und riss eine 20 cm lange Fleischwunde in seinen Bauch. Bonacorsi erhielt eine Erstversorgung an der Strecke und wurde anschließend ins Krankenhaus transportiert, wo er in der Nacht zum Sonntag operiert wurde.

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Glücklicherweise keine inneren Verletzungen

Zum Glück blieb der Italiener von schweren inneren Verletzungen verschont. Die Fleischwunde wurde. Nach einer OP wurde eine Drainage gelegt, um Wundflüssigkeit und Blut abzuleiten. Dass Bonacorsi bereits ohne größere Verbände herumläuft und den Daumen hebt, ist ein gutes Zeichen.

«Zunächst möchte ich mich bei dem medizinischen Personal für die fantastische Arbeit und die Behandlung bedanken, die ich nach dem Crash erhalten habe», erklärte der Italiener. «Leider wissen wir, was passieren kann, bevor wir ins Rennen gehen. Glücklicherweise ging es bisher immer noch gut aus. Ich fühle mich bereits besser und hoffe, dass ich euch alle sehr bald wiedersehen werde. Danke an mein Team und an alle fantastischen Menschen, die mir geschrieben haben.»