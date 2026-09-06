Ewige Bestenliste: Jeffrey Herlings (HRC) ist sechsfacher Cross-Weltmeister

Motocross-WM MXGP
MXGP-Champion Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt MXGP of Turkiye
Mit seinem Sieg beim MXGP of Turkiye konnte der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings vorzeitig seinen 6. WM-Titel feiern. Damit rückt er in der ewigen Bestenliste weiter auf.
Jeffrey Herlings gewann den
«Nach meinem letzten WM-Titel im Jahr 2021 habe ich nun endlich den 6. WM-Titel errungen», erklärte Jeffrey Herlings nach dem Rennen in der Türkei. «Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich bin am 1. Januar dieses Jahres zu Honda HRC Petronas gekommen und alles war neu: Ein neues Motorrad, ein neues Team und eine neue Ausrüstung. Es war nicht immer einfach, aber ich denke, man kann die ganze Arbeit sehen, die wir geleistet haben und man kann die Ergebnisse sehen. Ich bin einfach so froh, dass wir es geschafft haben. Ein großes Dankeschön geht an das Team, meine Freunde und Familie, die mich in einigen schwierigen Zeiten unterstützt haben.»
Sein 6. Weltmeistertitel ist zugleich der dritte in der MXGP-Königsklasse. Es ist aber sein erster Titel für Honda. Jeffrey Herlings hat in dieser Saison 11 Grand-Prix-Siege errungen. Damit erhöhte 'The Bullet' die Zahl seiner WM-Gesamterfolge auf insgesamt 123, 62 davon in der MXGP. In dieser Saison gewann der Niederländer 7 Qualifikationsrennen und 18 Wertungsläufe.
61 – MX2 – Siege
62 – MXGP – Siege
2012 – MX2
2013 – MX2
2016 – MX2
2018 – MXGP
2021 – MXGP
2026 – MXGP
Stefan Everts (B) – 10 WM-Titel
Antonio Cairoli (I) – 9 WM-Titel
Joël Robert (B) – 6 WM-Titel
Jeffrey Herlings (NL) – 6 WM-Titel
Roger De Coster (B) – 5 WM-Titel
Joël Smets (B) – 5 WM-Titel
Georges Jobé (B) – 5 WM-Titel
Eric Geboers (B) – 5 WM-Titel
Tim Gajser (SLO) – 5 WM-Titel
Heikki Mikkola (FIN) – 4 WM-Titel
Torsten Hallman (S) – 4 WM-Titel
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.