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Ewige Bestenliste: Jeffrey Herlings (HRC) ist sechsfacher Cross-Weltmeister

Mit seinem Sieg beim MXGP of Turkiye konnte der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings vorzeitig seinen 6. WM-Titel feiern. Damit rückt er in der ewigen Bestenliste weiter auf.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings feiert mit Teamchef Gariboldi seinen 6. WM-Titel
Jeffrey Herlings feiert mit Teamchef Gariboldi seinen 6. WM-Titel
Foto: Honda
Jeffrey Herlings feiert mit Teamchef Gariboldi seinen 6. WM-Titel
© Honda

Im Artikel erwähnt

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Jeffrey Herlings gewann den MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar mit der Idealpunktzahl von 60 WM-Punkten und sicherte sich damit vorzeitig den MXGP-WM-Titel 2026. 'The Bullet' zieht damit in der ewigen Bestenliste mit Joël Robert gleich, der in den Jahren 1964, 1968, 1969, 1970, 1971 und 1972 ebenfalls sechsmal den Titel gewann. Noch mehr WM-Titel als Herlings holten in der Geschichte des Sports lediglich Stefan Everts (10) und Antonio Cairoli (9).

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Jeffrey Herlings: Mit Honda auf Anhieb zum Champion

«Nach meinem letzten WM-Titel im Jahr 2021 habe ich nun endlich den 6. WM-Titel errungen», erklärte Jeffrey Herlings nach dem Rennen in der Türkei. «Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich bin am 1. Januar dieses Jahres zu Honda HRC Petronas gekommen und alles war neu: Ein neues Motorrad, ein neues Team und eine neue Ausrüstung. Es war nicht immer einfach, aber ich denke, man kann die ganze Arbeit sehen, die wir geleistet haben und man kann die Ergebnisse sehen. Ich bin einfach so froh, dass wir es geschafft haben. Ein großes Dankeschön geht an das Team, meine Freunde und Familie, die mich in einigen schwierigen Zeiten unterstützt haben.»

Dritter MXGP-Titel

Sein 6. Weltmeistertitel ist zugleich der dritte in der MXGP-Königsklasse. Es ist aber sein erster Titel für Honda. Jeffrey Herlings hat in dieser Saison 11 Grand-Prix-Siege errungen. Damit erhöhte 'The Bullet' die Zahl seiner WM-Gesamterfolge auf insgesamt 123, 62 davon in der MXGP. In dieser Saison gewann der Niederländer 7 Qualifikationsrennen und 18 Wertungsläufe.

Im Artikel erwähnt

Grand-Prix-Siege von Jeffrey Herlings (Stand: 06.09.2026):

61 – MX2 – Siege

62 – MXGP – Siege

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WM-Titel von Jeffrey Herlings (Stand 2026):

2012 – MX2

2013 – MX2

2016 – MX2

2018 – MXGP

2021 – MXGP

2026 – MXGP

Die erfolgreichsten WM-Piloten (Stand 2026):

  1. Stefan Everts (B) – 10 WM-Titel

  2. Antonio Cairoli (I) – 9 WM-Titel

  3. Joël Robert (B) – 6 WM-Titel

  4. Jeffrey Herlings (NL) – 6 WM-Titel

  5. Roger De Coster (B) – 5 WM-Titel

  6. Joël Smets (B) – 5 WM-Titel

  7. Georges Jobé (B) – 5 WM-Titel

  8. Eric Geboers (B) – 5 WM-Titel

  9. Tim Gajser (SLO) – 5 WM-Titel

  10. Heikki Mikkola (FIN) – 4 WM-Titel

  11. Torsten Hallman (S) – 4 WM-Titel

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

17

34:34,791

1:54,820

25

02

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

17

+0,499

1:54,769

22

03

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

17

+28,437

1:55,064

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+36,479

1:55,193

18

05

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

17

+41,735

1:56,864

16

06

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+47,697

1:56,749

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

253

17

+50,104

1:56,926

14

08

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

17

+52,571

1:56,304

13

09

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

17

+1:08,851

1:57,319

12

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

17

+1:12,801

1:57,049

11

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