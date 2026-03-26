FIM und Infront Moto Racing verbessern Video-Überwachung bei Grands Prix

Die Ausgangs-Situation ist klar: Im Motocross gibt es klare Regeln, die durchgesetzt werden müssen. Es gibt aber Situationen, die nicht eindeutig sind, beispielsweise wenn plötzlich gelbe Flaggen geschwenkt werden und die Fahrer das Tempo nicht rausnehmen, weil es die Situation erfordert. In der Theorie ist das alles ganz einfach, in der Praxis liegt der Teufel im Detail, etwa bei Schlammrennen, bei denen ein gewisser Schwung benötigt wird, um beispielsweise die nächste Auffahrt zu bewältigen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu kontroversen Entscheidungen. Erinnert sei an das Schlammrennen von St. Jean-d'Angély 2024, bei dem es gleich zu mehreren umstrittenen Entscheidungen am grünen Tisch kam. Dazu kommt: Von der Perspektive einer Drohne sieht alles vieles einfacher aus, als aus der Perspektive der Fahrer, die meist blind abspringen und nicht wissen, was hinter einem Absprung passiert.