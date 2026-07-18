Foxhill Qualifying: Guillem Farres und Tim Gajser starten von Pole

Motocross-WM MXGP
Jeremy Seewer (KTM) vor Foxhill: «Mein Speed ist jetzt schon besser»
Guillem Farres (Triumph) startet in Foxhill von der Pole-Position ins MX2-Qualifikationsrennen, Simon Längenfelder (KTM) von Platz 3. Tim Gajser (Yamaha) holte in der MXGP die Pole-Position.
Weder Sacha noch Lucas Coenen erschienen in Foxhill zum Freitagsstarttraining, was natürlich Spekulationen nährte, wie fit die beiden WM-Leader nach ihren Unfällen in den USA tatsächlich sind. Die Antworten gaben sie heute auf der Strecke.
Nur 5 Tage nach seiner Schlüsselbein-Operation erhielt MX2-WM-Leader Sacha Coenen vom leitenden Rennarzt die Freigabe für den Grand Prix of Great Britain.
Der Kurs ist für alle Fahrer und Teams neu. Besonders die Steilhänge sind im gesamten WM-Kalender einzigartig. Um für die Steilauffahrten die Stabilität zu verbessern, wurde für dieses Wochenende der Radstand der Bikes verlängert, d.h. eine verlängerte Antriebskette verwendet, um die Hinterradachse so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Teilweise sollen auch verlängerte Hinterradschwingen zum Einsatz gekommen sein.
Der frisch operierte WM-Leader hatte einen kleinen Sturz, konnte diesen aber gut abfangen, ohne sich erneut zu verletzen. Der Belgier beendete das Qualifying mit 2,4 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 5.
Der deutsche Titelverteidiger war in seiner schnellsten Runde nur 3 Hundertstelsekunden langsamer als Liam Everts (Husqvarna) auf Platz 2 und 1,3 Sekunden langsamer als Polesetter Guillem Farres (Triumph).
Guillem Farres (E), Triumph, 1:55.843
Liam Everts (B), Husqvarna, +1.303
Simon Längenfelder (D), KTM, +1.336
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +1.669
Sacha Coenen (B), KTM, +2.400
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +2.621
Valerio Lata (I), Honda, +3.066
Maxime Grau (F), Honda, +3.759
Julius Mikula (CZ), KTM, +4.088
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +4.107
Red-Bull-KTM-Werksfahrer und WM-Leader Lucas Coenen fuhr auf die Strecke und brannte sofort Bestzeit in den Boden. Seine Rundenzeit von 1:55.685 markierte lange die Bestmarke, aber sowohl Jeffrey Herlings (Honda) als auch Tim Gajser (Yamaha) konnten am Ende des Qualifyings ihre Zeiten verbessern und verwiesen Coenen von Platz 1 auf 3. Gajser erreichte seine Bestzeit in der allerletzten Runde und holte sich damit zugleich die Pole-Position für die Qualifikationsrennen.
Der schweizerische KTM-Pilot beendete das Qualifying mit einem Rückstand von knapp 2 Sekunden zur Bestzeit von Tim Gajser auf Platz 9, was nach der kurzen Zeit der Umgewöhnung auf die KTM ein mehr als respektables Ergebnis ist.
Der einzige deutsche Fahrer im MXGP-Feld, Cato Nickel (Honda), beendete das Qualifying mit einem Rückstand von 7,449 Sekunden zur Spitze auf Platz 25.
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 1:55.127
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.152
Lucas Coenen (B), KTM, +0.558
Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.544
Tom Vialle (F), Honda, +1.597
Alberto Forato (I), Fantic, +1.677
Rubén Fernández (E), Honda, +1.753
Andrea Adamo (I), KTM, +1.915
Jeremy Seewer (CH), KTM, +1.996
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +2.393
Jan Pancar (SLO), KTM, +2.540
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