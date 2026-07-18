Foxhill Qualifying: Guillem Farres und Tim Gajser starten von Pole

Weder Sacha noch Lucas Coenen erschienen in Foxhill zum Freitagsstarttraining, was natürlich Spekulationen nährte, wie fit die beiden WM-Leader nach ihren Unfällen in den USA tatsächlich sind. Die Antworten gaben sie heute auf der Strecke.

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Sacha Coenen erhielt Freigabe

Nur 5 Tage nach seiner Schlüsselbein-Operation erhielt MX2-WM-Leader Sacha Coenen vom leitenden Rennarzt die Freigabe für den Grand Prix of Great Britain.

Für Foxhill Radstand verlängert

Der Kurs ist für alle Fahrer und Teams neu. Besonders die Steilhänge sind im gesamten WM-Kalender einzigartig. Um für die Steilauffahrten die Stabilität zu verbessern, wurde für dieses Wochenende der Radstand der Bikes verlängert, d.h. eine verlängerte Antriebskette verwendet, um die Hinterradachse so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Teilweise sollen auch verlängerte Hinterradschwingen zum Einsatz gekommen sein.

Sacha Coenen stürzte

Der frisch operierte WM-Leader hatte einen kleinen Sturz, konnte diesen aber gut abfangen, ohne sich erneut zu verletzen. Der Belgier beendete das Qualifying mit 2,4 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 5.

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Simon Längenfelder auf Platz 3

Der deutsche Titelverteidiger war in seiner schnellsten Runde nur 3 Hundertstelsekunden langsamer als Liam Everts (Husqvarna) auf Platz 2 und 1,3 Sekunden langsamer als Polesetter Guillem Farres (Triumph).

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen

MX2-Qualifying, Grand Prix of Great Britain:

Guillem Farres (E), Triumph, 1:55.843 Liam Everts (B), Husqvarna, +1.303 Simon Längenfelder (D), KTM, +1.336 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +1.669 Sacha Coenen (B), KTM, +2.400 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +2.621 Valerio Lata (I), Honda, +3.066 Maxime Grau (F), Honda, +3.759 Julius Mikula (CZ), KTM, +4.088 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +4.107

MXGP: Tim Gajser auf Pole

Red-Bull-KTM-Werksfahrer und WM-Leader Lucas Coenen fuhr auf die Strecke und brannte sofort Bestzeit in den Boden. Seine Rundenzeit von 1:55.685 markierte lange die Bestmarke, aber sowohl Jeffrey Herlings (Honda) als auch Tim Gajser (Yamaha) konnten am Ende des Qualifyings ihre Zeiten verbessern und verwiesen Coenen von Platz 1 auf 3. Gajser erreichte seine Bestzeit in der allerletzten Runde und holte sich damit zugleich die Pole-Position für die Qualifikationsrennen.

Jeremy Seewer qualifiziert sich auf Platz 9

Der schweizerische KTM-Pilot beendete das Qualifying mit einem Rückstand von knapp 2 Sekunden zur Bestzeit von Tim Gajser auf Platz 9, was nach der kurzen Zeit der Umgewöhnung auf die KTM ein mehr als respektables Ergebnis ist.

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Cato Nickel auf Platz 25

Der einzige deutsche Fahrer im MXGP-Feld, Cato Nickel (Honda), beendete das Qualifying mit einem Rückstand von 7,449 Sekunden zur Spitze auf Platz 25.

MXGP-Qualifying, Grand Prix of Great Britain: