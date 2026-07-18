Foxhills: Sturz von Lucas Coenen, Ruben Fernandez (HRC) startet von Pole
MXGP-WM-Leader Lucas Coenen (KTM) flog in der ersten Runde des Qualifikationsrennens von Foxhills ab und musste aufgeben. Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez gewann vor Romain Febvre.
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Great Britain in Foxhills: Die große Frage, die noch immer unbeantwortet über den Hügeln von Foxhills schwebt, ist die nach dem Zustand von WM-Leader Lucas Coenen nach seinem USA-Crash. Im Qualifying zeigte der Belgier guten Speed, qualifizierte sich auf Platz 3 und hatte damit einen angemessenen Startplatz für das Rennen. Während der Belgier aber gewöhnlich nach dem Start meistens an der Spitze des Feldes zu finden ist, tauchte er diesmal viel weiter hinten auf. Dort herrscht bekanntlich Verkehr und Gedränge und so nahm das Schicksal seinen Lauf.
Heftiger Crash von Lucas Coenen in der ersten Runde
Lucas Coenen kollidierte mit Maxime Renaux, kam von der Strecke ab, fuhr über die Bande rechts neben der Strecke, verlor dabei die Kontrolle über sein Bike und überschlug sich. Am Boden wurde er zum Glück nicht mit voller Wucht, aber dennoch von seinem Bike getroffen. Er hatte Glück, dass die nachfolgenden Fahrer ausweichen konnten und ihn nicht noch überrollten. Als sich Lucas wieder aufgerappelt hatte, war das komplette Feld bereits auf und davon. Coenen steuerte die Box an und gab das Rennen auf. In die Wertungsläufe muss der Belgier morgen also vom schlechtesten Startplatz ins Rennen gehen.
Holeshot Vialle, Crash Herlings
HRC-Werksfahrer Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot und konnte sich schon am Anfang einige Meter von Ruben Fernandez (Honda) und dem Rest des Feldes absetzen. Hinter ihm stritten Jeffrey Herlings (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki) um Platz 3. Die Spurrinnen von Herlings und Febvre mündeten in einer Rinne. Febvre hielt seine Linie mit Nachdruck und das Vorderrad von Herlings touchierte das Heck der Kawasaki Febvres, sodass Herlings zu Boden ging. Auch er fiel weit zurück und musste danach mit Wut im Bauch von außerhalb der Top-20 eine Aufholjagd starten.
Herlings mit starker Aufholjagd
Der Niederländer erreichte bereits nach 4 Runden die Top-10. In der letzten Runde konnte er sich sogar noch gegen Tim Gajser (Yamaha) durchsetzen, der im Qualifying Bestzeit und in diesem Rennen die schnellste Rundenzeit vorgelegt hatte. Der Slowene rangierte 4 Runden lang auf Platz 4, doch ein Sturz warf ihn auf Platz 5 zurück. Am Ende attackierte Herlings sogar noch seinen Teamkollegen Tom Vialle, doch es reichte nicht mehr zum Überholen: Herlings wurde Vierter vor Tim Gajser und dem gut aufgelegten Kevin Horgmo.
Ruben Fernandez setzte sich gegen Tom Vialle durch
In der 6. Runde konnte sich an der Spitze Ruben Fernandez gegen seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle durchsetzen, die Führung übernehmen und zu seinem ersten Laufsieg in der Saison 2026 fahren. Der Spanier gewann mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Romain Febvre. «Ich bin heute zum ersten Mal wieder ohne Schmerzmittel angetreten», erklärte Fernandez nach dem Rennen. «Ich fühlte mich wohl und konnte endlich wieder frei fahren und richtig angreifen.»
Herlings hinterließ starken Eindruck
Mit Blick auf die Wertungsläufe am Sonntag hinterließ Jeffrey Herlings heute den stärksten Eindruck. Nach dem frühen Ausfall von Lucas Coenen ist eine Einschätzung seiner Möglichkeiten nach dem heutigen Samstag fast unmöglich.
Jeremy Seewer auf Platz 15
MXGP-Rückkehrer Jeremy Seewer (KTM) startete im Bereich der Top-10 und beendete das Rennen auf Rang 15. Der Schweizer Kevin Brumann (Husqvarna) kam auf Rang 16 ins Ziel und der Deutsche Cato Nickel (Honda) auf Platz 23.
Lage an der Tabellenspitze
Nach seinem Ausfall und null Punkten hielt sich der Schaden für Lucas Coenen in Grenzen, weil sein Verfolger Jeffrey Herlings auf Platz 4 nur 7 Punkte gutmachen konnte. In einem Wertungslauf wäre ein ähnlicher Zwischenfall weitaus folgenreicher gewesen. Coenen hatte heute also Glück im Unglück. Herlings verkürzte seinen Rückstand von 68 auf 61 Punkte.
MXGP-Qualifikationsrennen Foxhills:
Rubén Fernández (E), Honda, 25:30.408
Romain Febvre (F), Kawasaki, +2.086
Tom Vialle (F), Honda, +12.364
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +12.842
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +14.699
Kevin Horgmo (N), Honda, +22.191
Maxime Renaux (F), Yamaha, +36.916
Oriol Oliver (E), KTM, +38.488
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +39.864
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +40.801
Jan Pancar (SLO), KTM, +43.947
Andrea Adamo (I), KTM, +46.277
Ben Watson (GB), Triumph, +49.487
Brent van Doninck (B), Fantic, +52.677
Jeremy Seewer (CH), KTM, +53.482
WM-Stand:
Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 505 (-61)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 452 (-114)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 410 (-156)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 368 (-198)
Andrea Adamo (I), KTM, 343 (-223)
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