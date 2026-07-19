Foxhills: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Lauf 1, Lucas Coenen fällt aus

Erster Lauf der MXGP in Foxhill, Grand-Prix of Great Britain: HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings (Honda) zog den Holeshot knapp vor Tim Gajser (Yamaha) und Tom Vialle. Herlings gewann das Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg.

Werbung

Werbung

Lucas Coenen beendet das Rennen an der Box

Vor dem Start zum ersten MXGP-Wertungslauf gab WM-Leader Lucas Coenen (KTM) ein Interview. Der Belgier war nach seinen Stürzen augenscheinlich nicht in Vollbesitz seiner Kräfte und dieser Eindruck bestätigte sich auch im Rennen: Erneut gelang ihm kein guter Start. Er rangierte im Bereich der Top-12, fiel dann aber weiter zurück und gab das Rennen nach 12 Minuten an der Box auf.

WM-Leader Lucas Coenen musste das Rennen in Foxhills an der Box aufgeben Foto: MXGP-TV WM-Leader Lucas Coenen musste das Rennen in Foxhills an der Box aufgeben © MXGP-TV

Tim Gajser attackierte, kam aber nicht in Schlagdistanz

Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser blieb in der Anfangsphase des Rennens an einem Streckenbegrenzungsblock hängen, der auf die Strecke gerutscht war. Dabei verbog er sich die linke Kühlerverkleidung, die weit vom Motorrad abstand. Streckenweise kam der Slowene bis auf 1,8 Sekunden an den führenden Niederländer heran, aber es reichte nicht, um ein Überholmanöver zu platzieren.

Werbung

Werbung

Heftiger Abflug von Tom Vialle

Kurz vor Ablauf der Renndistanz von 30 Minuten stürzte Tom Vialle im Kampf um Platz 3 mit Romain Febvre. Er fädelte bei hoher Geschwindigkeit mit beiden Rädern in unterschiedliche Spurrinnen ein (cross rutted), flog über den Lenker ab und schlug an der Auffahrt des folgenden Sprunghügels ein. Mit komplett verbogenem Lenker konnte der Franzose danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und kam nur auf Platz 14 ins Ziel.

Jeremy Seewer auf Platz 8

Der schweizerische MXGP-Rückkehrer Jeremy Seewer startete im Bereich der Top-6 und zeigte danach ein gutes Rennen. Seinen ersten MXGP-Wertungslauf auf KTM beendete der Bülacher auf Platz 8 hinter dem ebenfalls gut aufgelegten Jan Pancar (KTM). Kevin Brumann und Cato Nickel fielen aus.

Herlings verkürzt Rückstand von 61 auf 36 Punkte

Mit seinem Laufsieg und dem gleichzeitigen Ausfall von Lucas Coenen verkürzte Jeffrey Herlings seinen Rückstand zur WM-Spitze vor dem zweiten Lauf von 61 auf 36 Punkte. «So wollte ich natürlich nicht aufholen», erklärte Herlings nach dem Rennen. «Ich hoffe, dass die Verletzungen von Lucas nicht so schwer sind, aber leider ist das eben auch Teil des Sports und ich weiss, wovon ich spreche.»

MXGP Foxhill, Lauf 1:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:43.207 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +3.121 Romain Febvre (F), Kawasaki, +7.806 Rubén Fernández (E), Honda, +37.346 Andrea Adamo (I), KTM, +47.685 Maxime Renaux (F), Yamaha, +54.269 Jan Pancar (SLO), KTM, +57.973 Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:01.452 Kevin Horgmo (N), Honda, +1:02.822 Oriol Oliver (E), KTM, +1:05.452

Werbung

Werbung

WM-Stand: