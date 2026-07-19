Foxhills: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Lauf 1, Lucas Coenen fällt aus

Motocross-WM MX2 • Neu
Foxhill MX2 Lauf 1: Guillem Farres (Triumph) gewinnt vor Simon Längenfelder
Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann HRC-Werksfahrer in Foxhills den ersten MXGP-Lauf vor Tim Gajser und Romain Febvre. WM-Leader Lucas Coenen (KTM) musste das Rennen an der Box beenden.
Erster Lauf der MXGP in Foxhill, Grand-Prix of Great Britain: HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings (Honda) zog den Holeshot knapp vor Tim Gajser (Yamaha) und Tom Vialle. Herlings gewann das Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg.
Vor dem Start zum ersten MXGP-Wertungslauf gab WM-Leader Lucas Coenen (KTM) ein Interview. Der Belgier war nach seinen Stürzen augenscheinlich nicht in Vollbesitz seiner Kräfte und dieser Eindruck bestätigte sich auch im Rennen: Erneut gelang ihm kein guter Start. Er rangierte im Bereich der Top-12, fiel dann aber weiter zurück und gab das Rennen nach 12 Minuten an der Box auf.
Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser blieb in der Anfangsphase des Rennens an einem Streckenbegrenzungsblock hängen, der auf die Strecke gerutscht war. Dabei verbog er sich die linke Kühlerverkleidung, die weit vom Motorrad abstand. Streckenweise kam der Slowene bis auf 1,8 Sekunden an den führenden Niederländer heran, aber es reichte nicht, um ein Überholmanöver zu platzieren.
Kurz vor Ablauf der Renndistanz von 30 Minuten stürzte Tom Vialle im Kampf um Platz 3 mit Romain Febvre. Er fädelte bei hoher Geschwindigkeit mit beiden Rädern in unterschiedliche Spurrinnen ein (cross rutted), flog über den Lenker ab und schlug an der Auffahrt des folgenden Sprunghügels ein. Mit komplett verbogenem Lenker konnte der Franzose danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und kam nur auf Platz 14 ins Ziel.
Der schweizerische MXGP-Rückkehrer Jeremy Seewer startete im Bereich der Top-6 und zeigte danach ein gutes Rennen. Seinen ersten MXGP-Wertungslauf auf KTM beendete der Bülacher auf Platz 8 hinter dem ebenfalls gut aufgelegten Jan Pancar (KTM). Kevin Brumann und Cato Nickel fielen aus.
Mit seinem Laufsieg und dem gleichzeitigen Ausfall von Lucas Coenen verkürzte Jeffrey Herlings seinen Rückstand zur WM-Spitze vor dem zweiten Lauf von 61 auf 36 Punkte. «So wollte ich natürlich nicht aufholen», erklärte Herlings nach dem Rennen. «Ich hoffe, dass die Verletzungen von Lucas nicht so schwer sind, aber leider ist das eben auch Teil des Sports und ich weiss, wovon ich spreche.»
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:43.207
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +3.121
Romain Febvre (F), Kawasaki, +7.806
Rubén Fernández (E), Honda, +37.346
Andrea Adamo (I), KTM, +47.685
Maxime Renaux (F), Yamaha, +54.269
Jan Pancar (SLO), KTM, +57.973
Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:01.452
Kevin Horgmo (N), Honda, +1:02.822
Oriol Oliver (E), KTM, +1:05.452
Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 530 (-36)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 472 (-94)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 432 (-134)
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