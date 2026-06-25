Frankreich-Grand-Prix 2027 wieder in Saint-Jean-d'Angély

Nach einjähriger Pause soll die Motocross-WM 2027 nach Saint-Jean-d'Angély zurückkehren. In diesem Jahr fand der Frankreich-Grand-Prix in Lacapelle-Marival statt, eine nicht unumstrittene Wahl. Der Kurs in Südfrankreich hatte zwar einen unverwechselbaren 'oldschool'-Charme, wurde aber von einigen Fahrern auch als zu gefährlich und nicht mehr zeitgemäß eingestuft. Tatsächlich gab es in Lacapelle-Marival schwere und folgenreiche Unfälle wie den Crash von Thibault Benistant.

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Grand-Prix-Tradition seit 1984

Seit 1984 wird in Saint-Jean-d'Angély die Motocross-WM ausgetragen. In den Jahren 2000 und 2011 wurde das Motocross der Nationen organisiert. Außerdem fanden vier Seitenwagen-Motocross-Grands-Prix statt. Saint-Jean-d'Angély etablierte sich als eine der Hochburgen des Motocross in Frankreich. Der genaue Veranstaltungstermin steht noch nicht fest.

Statement des Präsidenten

«Unser Club hat noch immer Motivation und Energie, eine WM-Veranstaltung auszurichten», erklärte Vereinspräsident Boissonnot. «Durch die regelmäßige Organisation von Grands Prix hat sich der Verein kontinuierlich weiterentwickelt, um sich an die Entwicklungen des Sports anzupassen, sowohl hinsichtlich der Strecke als auch der Infrastruktur für Zuschauer und Teams. Nachdem wir dieses Jahr eine Pause eingelegt haben, sind wir stolz, dass FFM, FIM und Infront uns erneut ihr Vertrauen geschenkt haben.» Der MXGP 2027 wird der 24. Grand Prix der Vereinsgeschichte sein.