Grand Prix of Germany im Talkessel Teutschenthal: Der aktuelle Zeitplan
Am kommenden Wochenende wird im Talkessel von Teutschenthal der 7. Lauf zur Motocross-WM 2026 ausgetragen. Außerdem starten die WMX-Damen zu ihrem 2. Grand Prix der Saison sowie die EMX250.
Der Grand Prix of Germany ist der sportliche Höhepunkt des Jahres. Die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und das Fest kann beginnen. Wer schon am Freitag anreist, kann neben dem Fahrerlager die WM-Protagonisten bereits beim Starttraining ab 16 Uhr beobachten. Am Samstag und Sonntag gibt es dann ein straffes Programm. Neben den beiden WM-Klassen MXGP und MX2 treten im Talkessel die Motocross-Damen und die Fahrer der EMX250 Europameisterschaft an.
Der aktuelle Zeitplan (Stand 8. Mai 2026) ist minutengenau durchgetaktet. Am Samstag geht es schon um 7:45 Uhr mit den ersten Trainings-Sessions los, ab 9:10 Uhr wird es mit den Zeittrainings für die EMX-Piloten ernst.
Samstag ab 14 Uhr geht dann die Rennaction mit dem ersten Lauf der WMX-WM los. In dieser Klasse haben sich 16 deutsche Pilotinnen angemeldet und die Grande Dame des deutschen Frauenmotocross, Larissa Papenmeier (Honda), wird im Talkessel ihren 100. Grand Prix feiern.
Ab 15:45 Uhr folgt der erste Lauf der EMX250 und ab 16:35 Uhr werden in den Qualifikationsrennen die ersten WM-Punkte vergeben.
Am Sonntagvormittag stehen die zweiten Läufe der WMX und EMX250 an und ab 13 Uhr beginnen die Wertungsläufe der MX2 und MXGP.
Zeitplan Grand Prix of Germany (Stand 8. Mai 2026):
Freitag, 29. Mai 2026:
10:00 – Technische Abnahme und Lautstärkemessungen (MXGP & MX2)
15:30 – Medizinische Untersuchung nicht fahrfähiger Piloten (MXGP und MX2)
16:00 – Starttrainings MXGP & MX2
17:30 – Medizinische Untersuchung nicht fahrfähiger Piloten im Medical Center
18:20 – Meeting Rennleitung & Teams
18:30 – Meeting Veranstalter, Rennleitung & Event-Management
Samstag, 30. Mai 2026:
07:40 – Startgatter-Demonstration
07:45 – EMX250 Gruppe 1 Freies Training
08:15 – EMX250 Gruppe 2 Freies Training
08:45 – WMX Freies Training
09:10 – EMX250 Gruppe 1 Zeittraining
09:50 – EMX250 Gruppe 2 Zeittraining
10:30 – MX2 Freies Training
11:00 – MXGP Freies Training
11:30 – Onboard-Kamera (2 Runden)
12:10 – WMX Zeittraining
12:45 – MXGP Wildcard Freies-/Zeittraining
13:40 – MX2 Zeittraining
14:15 – MXGP Zeittraining
Rennen:
14:50 – WMX Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
15:00 – WMX Lauf 1
15:35 – EMX250 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
15:45 – EMX250 Lauf 1
16:25 – MX2 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
16:35 – MX2 Qualifikationsrennen
17:15 – MXGP Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
17:25 – MXGP Qualifikationsrennen
18:00 – Meeting Rennleitung & Event-Management
Sonntag, 31. Mai 2026:
09:25 – WMX Besichtigungsrunde
09:35 – Schließung der Wartezone WMX
09:45 – WMX Lauf 2
10:25 – MX2 Warm-up
10:45 – MXGP Warm-up
11:10 – EMX250 Besichtigungsrunde
11:20 – Schließung der Wartezone
11:30 – EMX250 Lauf 2
13:05 – MX2 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
13:15 – MX2 Lauf 1
14:05 – MXGP Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
14:15 – MXGP Lauf 1
16:00 – MX2 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
16:10 – MX2 Lauf 2
17:00 – MXGP Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde
17:10 – MXGP Lauf 2
18:10 – Besprechung Rennleitung / Event-Management
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