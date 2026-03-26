Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld mit mehreren Premieren
Beim schweizerischen Grand Prix wird es mehrere Premieren geben. Erstmals wird eine Triumph mit dem Red Plate des WM-Führenden antreten und auch deutsche MXGP-Piloten sind wieder am Start.
Jeremy Seewer bereitet sich auf sein Heimrennen in Frauenfeld vor© Ducati
Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM im schweizerischen Frauenfeld und hier wird es gleich mehrere Premieren geben.
Triumph erstmals mit dem Red Plate in der WM Natürlich ist es nicht nach dem Geschmack der deutschen Fans, dass Titelverteidiger Simon Längenfelder beim letzten WM-Lauf in Spanien das Red Plate des WM-Führenden verloren hat. Aber was wäre eine WM ohne die Dramatik des Wettbewerbs? Für die britische Traditionsmarke Triumph war der Grand-Prix-Sieg von Almonte ein Durchbruch. In Frauenfeld wird nun erstmals eine schwarze Triumph mit dem roten Nummernschild des WM-Leaders antreten. Diese Farbkombination gab es bisher auf internationalem Parkett nur bei den ADAC MX Masters – 2025 mit Max Nagl. In der WM ist es eine echte Premiere, zu der man dem Hersteller nach dieser kurzen Zeit nur gratulieren kann.
Camden Mc Lellan startet in Frauenfeld mit dem Red Plate des WM-Führenden© Triumph
Talente aus der Schweiz Schweiz und Motorsport ist ein eigenes Kapitel. Auf der einen Seite gibt es eine großartige Geschichte, zahlreiche international erfolgreiche Talente und auch ein nachhaltiges Interesse am Motorsport, doch die Auflagen, Hürden und Hindernisse für Sportler und Organisatoren werden immer größer. Dank des unermüdlichen Engagements von Willy Läderach und seiner Truppe ist der schweizerische Grand-Prix in Frauenfeld überhaupt noch möglich und allein das ist ein Grund, den Grand-Prix zu besuchen. Die Organisatoren bieten aber nicht nur eine fantastische Show für die Zuschauer, sondern die heimischen Nachwuchsfahrer bekommen die Chance, sich vor der Kulisse eines Grands-Prix zu präsentieren.
10 MXGP-Piloten aus der Schweiz In der MXGP sind 10 schweizerische Piloten genannt, in der MX2 sind es 4 Fahrer und in den EMX-Klassen weitere 15 eidgenössische Piloten.
MXGP Fahrer aus der Schweiz
  • #31 Loris Freidig (Fantic)
  • #36 Nico Greutmann (Honda)
  • #65 Robin Scheiben (Triumph)
  • #87 Kevin Brumann (Husqvarna)
  • #91 Jeremy Seewer (Ducati)
  • #119 Nicolas Bender (Husqvarna)
  • #178 Ramon Keller (KTM)
  • #200 Arnaud Tonus (Yamaha)
  • #696 Mike Gwerder (KTM)
  • #998 Nico Häusermann (Triumph)
Lokalmatador Jeremy Seewer 2025 schaffte es der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer mit einem 7-3-Ergebnis aufs Podium. In dieser Saison hatte der Bülacher Pech und einige Anlaufschwierigkeiten. Doch ein Heim-Grand-Prix beflügelt bekanntlich. Auch Arnaud Tonus, der viele Jahre WM-Erfahrung hat, wird sich mit einer Wildcard dem Wettbewerb stellen. Mike Gwerder wird ebenfalls in der MXGP starten. 4 MX2 Piloten aus der Schweiz
  • #23 Remo Schudel (KTM)
  • #61 Samuel Oechslin (KTM)
  • #100 Luca Diserens (Honda)
  • #214 Thomas Oechslin (KTM)
9 EMX250 Piloten aus der Schweiz
  • #47 Bryan Schmucki (Yamaha)
  • #50 Kjetil Oswald (KTM)
  • #151 Eliot Vidalenc (Honda)
  • #221 Arthur Steffen (Honda)
  • #312 Noe Zumstein (Yamaha)
  • #331 Noryn Polsini (KTM)
  • #651 Toni Ziemer (KTM)
  • #737 Noah Henzer (Yamaha)
  • #963 Cyril Elsener (KTM)
EMX125 Piloten aus der Schweiz
  • #4 Jarno Jansen (Yamaha)
  • #21 Kelyan Pavid (KTM)
  • #160 Sven Wiederkehr (KTM)
  • #202 Ryan Oppliger (KTM)
  • #223 Emil Ziemer (KTM)
  • #391 Luis Santeusanio (Yamaha)
Nicht übersehen werden darf Lyonel Reichl (KTM) aus Liechtenstein, für den ja der Frauenfeld Grand-Prix auch so etwas wie ein Heimrennen ist. Reichl startet in der EMX250 und an einem guten Tag ein Kandidat für ein solides Top-10-Ergebnis. Auch Österreich stark vertreten Natürlich hoffen die Organisatoren auch auf zahlreiche Zuschauer aus dem benachbarten Österreich, denn Marcel Stauffer (KTM) ist einer der Sympathieträger im WM-Paddock, der auf Support auf der Strecke hoffen kann.
In den EMX-Europameisterschaften streben ein weitere österreichische Talente nach oben, dessen Startnummern 929 und 919 man sich unbedingt merken sollte: Der 18-jährige Maximilian Ernecker (KTM) zeigte schon bei den Vorsaisonrennen, aus welchem Holz er geschnitzt ist und Moritz (16), der jüngere der beiden Ernecker-Brüder, startet in Frauenfeld als Meisterschaftsführender der EMX125 mit dem Red Plate.
Moritz Ernecker führt die EMX 125 an© KTM
EMX125 Österreich
  • #292 Ricardo Bauer (KTM)
  • #584 Lukas Simma (KTM)
  • #929 Moritz Ernecker (KTM)
Maximilian Ernecker startet in der EMX250© KTM
Deutsche Fahrer Die deutschen MXGP-Fahrer konnten weder in Argentinien noch in Andalusien antreten. In Frauenfeld wird es aus deutscher Perspektive nun also gleich mehrere Premieren geben: Für Tom Koch wird es der erste WM-Lauf im Sarholz-KTM-Team sein. Für Noah Ludwig ist Frauenfeld ebenfalls der WM-Auftakt. Noah zeigte schon bei den Vorsaisonrennen, dass er weiterhin einer der besten Starter ist. Frauenfeld ist eine Hartbodenstrecke und das sollte ihm auch liegen, denn seine Heimstracke ist der Talkessel: Knochenhart und Old-School – wie Frauenfeld. Mit guten Starts könnte dürfte der Mann mit der Startnummer 300 nicht nur die deutschen Fans zum Jubeln bringen.
Tom Koch startet auf der Sarholz KTM© Sarholz KTM
MXGP Deutschland
  • #90 Justin Trache (Triumph)
  • #131 Cato Nickel (Honda)
  • #226 Tom Koch (KTM)
  • #300 Noah Ludwig (KTM)
MX2-Piloten aus Deutschland Auch wenn Titelverteidiger Simon Längenfelder am Samstag nicht mit dem Red Plate des WM-Führenden antreten wird, kann er in Frauenfeld mit Sicherheit wieder eine entscheidende Rolle spielen. Seine Stärke ist Konstanz und Längenfelder ist klug genug, das große Bild zu sehen. Die WM ist noch jung und Längenfelder ist zur Freude der deutschen Fans voll im Plansoll. Neben dem Weltmeister hat sich mit Joshua Voelker (KTM) ein weiterer DMSB-Fahrer angekündigt.
Deutsche MX2-Piloten
  • #1 Simon Längenfelder (KTM)
  • #290 Joshua Voelker (Husqvarna)
Auch in den EMX-Klassen werden insgesamt 6 deutsche Fahrer am Start stehen. EMX250 Fahrer aus Deutschland
  • #31 Linus Jung (Husqvarna)
  • #275 Eric Rakow (Triumph)
  • #770 Leon Rudolph (KTM)
EMX125 Piloten Deutschland
  • #31 Linus Jung (Husqvarna)
  • #275 Eric Rakow (Triumph)
  • #770 Leon Rudolph (KTM)
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
102
2
Jeffrey Herlings
94
3
Tom Vialle
89
4
Romain Febvre
75
5
Maxime Renaux
75
6
Tim Gajser
74
7
Andrea Adamo
69
8
Ruben Fernandez
51
9
Calvin Vlaanderen
49
10
Pauls Jonass
40
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
