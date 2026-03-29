Grand Prix of Switzerland: Tom Vialle (Honda) feiert ersten MXGP-Gesamtsieg

Nach seinem Ausfall im ersten Lauf wegen einer abgesprungenen Antriebskette hatte Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen kurzzeitig die WM-Führung an Tom Vialle abgeben müssen. Im zweiten Lauf wollte der Belgier aber keinen Zweifel aufkommen lassen, wer das Level in der MXGP definiert. Der Start musste zunächst wegen einer Fehlfunktion der Startanlage (das Gatter fiel nicht) wiederholt werden. Lucas Coenen zog erneut den Holeshot, konnte sich Schritt für Schritt absetzen und gewann am Ende den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 12 Sekunden vor Tim Gajser (Yamaha).

Werbung

Werbung

Herlings hielt anfangs dagegen

In den ersten Runden konnte Jeffrey Herlings (Honda) die Pace der Spitze mitgehen, doch Lucas Coenen konnte sich in jeder Runde weiter absetzen und hatte nach der Hälfte des Rennens bereits mehr als 15 Sekunden Vorsprung. Währenddessen kam von hinten Tim Gajser (Yamaha) dem Niederländer immer näher.

Jeffrey Herlings stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld Foto: MXGP-TV Jeffrey Herlings stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld © MXGP-TV

Tim Gajser kann dem gestürzten Jeffrey Herlings gerade noch ausweichen Foto: MXGP-TV Tim Gajser kann dem gestürzten Jeffrey Herlings gerade noch ausweichen © MXGP-TV

Werbung

Werbung

Tim Gajser mit starkem zweiten Lauf aufs Podium

Tim Gajser, der im ersten Lauf nach zwei Stürzen auf Platz 9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte, zeigte im zweiten Rennen deutlich mehr Angriffslust. Der Slowene startete im Bereich der Top-4 und setzte sich in der 10. Runde gegen Romain Febvre (Kawasaki) auf Platz 3 durch. Danach konnte er Jeffrey Herlings so stark unter Druck setzen, dass dieser auf der extrem zerfahrenen Strecke einen Fehler beging und stürzte. Gajser konnte Herlings gerade noch ausweichen und befand sich fortan auf Platz 2. Die Lücke zum führenden Lucas Coenen war in dieser Phase des Rennens aber viel zu groß, um noch um den Sieg kämpfen zu können. Mit einem 9-2-Ergebnis stand Tim Gajser am Ende des Tages dennoch auf dem dritten Rang des Grand-Prix-Podiums.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Maxime Renaux Gesamtzweiter

Nach Platz 2 im ersten Lauf, begünstigt durch die Ausfälle von Coenen und Herlings, erwischte Maxime Renaux im zweiten Lauf keinen guten Start und musste sich von Platz 10 aus nach vorne kämpfen. Am Ende wurde er noch von seinem Landsmann Tom Vialle überholt und kam auf Platz 7 ins Ziel. Mit einem 2-7-Ergebnis stand der Yamaha-Werksfahrer in Frauenfeld auf dem zweiten Podiumsplatz.

Tom Vialle feiert seinen ersten MXGP-Gesamtsieg

Als Tom Vialle auf Platz 6 über die Ziellinie sprang, hatte er keine Ahnung, dass er soeben den ersten MXGP-Grand-Prix-Sieg seiner Karriere eingefahren hatte. Nach schlechtem Start stürzte er in der Anfangsphase und fiel aus den Top-10-Positionen. Schritt für Schritt holte der HRC-Werksfahrer wieder auf und schnappte sich Ruben Fernandez (Honda), Calvin Vlaanderen (Ducati) und am Ende noch Maxime Renaux (Yamaha). Mit 40 Punkten gewann er den Grand Prix of Switzerland!

Lucas Coenen ist wieder WM-Leader

Nachdem Lucas Coenen nach dem ersten Lauf die WM-Führung kurzzeitig verloren hatte, konnte er nach seinem Laufsieg im zweiten Rennen das Red Plate des WM-Führenden wieder übernehmen. Nach 3 von 19 absolvierten Rennen hat der Belgier jetzt einen Vorsprung von 7 Punkten gegenüber Tom Vialle auf Tabellenplatz 2. Jeffrey Herlings rangiert mit 12 Punkten Rückstand auf Platz 3.

Werbung

Werbung

Jeremy Seewer auf Platz 15

Mit einem 12-16-Ergebnis beendete Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) den Grand Prix of Switzerland als bester Schweizer auf Rang 15 der Gesamtwertung. Ein Top-5-Ergebnis war seine eigene Zielvorgabe. Davon war er in Frauenfeld weit entfernt. Die Bodenverhältnisse, die Seewer vor dem Rennen als Hauptursache seines gegenwärtigen Formtiefs ausgemacht hatte, können also nicht die einzige Ursache seines momentanen Leistungseinbruchs sein. In der WM-Tabelle rangiert der Bülacher zurzeit mit 29 Punkten auf Rang 17.

Harte Strafe für Andrea Adamo

Andrea Adamo (KTM) stürzte im zweiten Lauf an der Abfahrt nach der Steilwand und wurde von der Rennleistung wegen Verlassens der Strecke und Vorteilsnahme um 18 Plätze strafversetzt. Das bedeutete, dass der Sizilianer im zweiten Lauf komplett leer ausging.

Andrea Adamo stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld Foto: MXGP-TV Andrea Adamo stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld © MXGP-TV

Tom Koch holt erste WM-Punkte für Sarholz KTM

Nachdem sich der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig im ersten Lauf seine ersten 4 WM-Punkte der Saison gesichert hatte, konnte auch sein Teamkollege Tom Koch auf Platz 17 die ersten 4 Punkte für das deutsche Team einfahren. Noah Ludwig (22.) und Cato Nickel (24.) verfehlten im zweiten Lauf die Punkteränge.

Werbung

Werbung

Nächster Stopp: Sardinien

Nach dem kühlen Wochenende in der Schweiz geht es in zwei Wochen wieder in südlicheren und wärmeren Gefilden weiter. Der 4. Grand Prix der Saison 2026 findet in Riola Sardo auf Sardinien statt.

Grand-Prix of Switzerland MXGP:

Tom Vialle (F), Honda, 1-6 Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-7 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 9-2 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-4 Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-5 Ruben Fernandez (E), Honda, 3-10 Alberto Forato (I), Fantic, 6-9 Lucas Coenen (B), KTM,DNF-1 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 10-8 Jeffrey Herlings (NL), Honda, DNF-3 Jan Pancar (SLO), KTM, 11-12 Kevin Horgmo (NOR), Honda, 8-15 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 15-13 Mattia Guadagnini (I), KTM, 14-14 Jeremy Seewer (CH), Ducati, 12-16 Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, 7-DNF Oriol Oliver (E), KTM, 20-11 Jago Geerts (B), Beta, 16-18 Andrea Adamo (I), KTM, 13-29 Adam Sterry (GBR), KTM, 18-19 Tom Koch (D), KTM, 21-17 Noah Ludwig (D), KTM, 17-22 Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 19-DNF Ben Watson (GBR), Triumph, 28-20

WM-Stand nach 3 von 19 Events: