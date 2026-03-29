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Grand Prix of Switzerland: Tom Vialle (Honda) feiert ersten MXGP-Gesamtsieg

Mit einem 1-6-Ergebnis gewann der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle den Grand Prix of Switzerland. Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den zweiten Lauf und ist wieder WM-Leader.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Tom Vialle gewinnt den Grand-Prix of Switzerland
Tom Vialle gewinnt den Grand-Prix of Switzerland
Foto: MXGP-TV
Tom Vialle gewinnt den Grand-Prix of Switzerland
© MXGP-TV

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Im Artikel erwähnt

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Nach seinem Ausfall im ersten Lauf wegen einer abgesprungenen Antriebskette hatte Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen kurzzeitig die WM-Führung an Tom Vialle abgeben müssen. Im zweiten Lauf wollte der Belgier aber keinen Zweifel aufkommen lassen, wer das Level in der MXGP definiert. Der Start musste zunächst wegen einer Fehlfunktion der Startanlage (das Gatter fiel nicht) wiederholt werden. Lucas Coenen zog erneut den Holeshot, konnte sich Schritt für Schritt absetzen und gewann am Ende den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 12 Sekunden vor Tim Gajser (Yamaha).

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Herlings hielt anfangs dagegen

In den ersten Runden konnte Jeffrey Herlings (Honda) die Pace der Spitze mitgehen, doch Lucas Coenen konnte sich in jeder Runde weiter absetzen und hatte nach der Hälfte des Rennens bereits mehr als 15 Sekunden Vorsprung. Währenddessen kam von hinten Tim Gajser (Yamaha) dem Niederländer immer näher.

Jeffrey Herlings stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld
Jeffrey Herlings stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld
© MXGP-TV

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Im Artikel erwähnt

Tim Gajser kann dem gestürzten Jeffrey Herlings gerade noch ausweichen
Tim Gajser kann dem gestürzten Jeffrey Herlings gerade noch ausweichen
Foto: MXGP-TV
Tim Gajser kann dem gestürzten Jeffrey Herlings gerade noch ausweichen
© MXGP-TV

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Tim Gajser mit starkem zweiten Lauf aufs Podium

Tim Gajser, der im ersten Lauf nach zwei Stürzen auf Platz 9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte, zeigte im zweiten Rennen deutlich mehr Angriffslust. Der Slowene startete im Bereich der Top-4 und setzte sich in der 10. Runde gegen Romain Febvre (Kawasaki) auf Platz 3 durch. Danach konnte er Jeffrey Herlings so stark unter Druck setzen, dass dieser auf der extrem zerfahrenen Strecke einen Fehler beging und stürzte. Gajser konnte Herlings gerade noch ausweichen und befand sich fortan auf Platz 2. Die Lücke zum führenden Lucas Coenen war in dieser Phase des Rennens aber viel zu groß, um noch um den Sieg kämpfen zu können. Mit einem 9-2-Ergebnis stand Tim Gajser am Ende des Tages dennoch auf dem dritten Rang des Grand-Prix-Podiums.

Maxime Renaux Gesamtzweiter

Nach Platz 2 im ersten Lauf, begünstigt durch die Ausfälle von Coenen und Herlings, erwischte Maxime Renaux im zweiten Lauf keinen guten Start und musste sich von Platz 10 aus nach vorne kämpfen. Am Ende wurde er noch von seinem Landsmann Tom Vialle überholt und kam auf Platz 7 ins Ziel. Mit einem 2-7-Ergebnis stand der Yamaha-Werksfahrer in Frauenfeld auf dem zweiten Podiumsplatz.

Tom Vialle feiert seinen ersten MXGP-Gesamtsieg

Als Tom Vialle auf Platz 6 über die Ziellinie sprang, hatte er keine Ahnung, dass er soeben den ersten MXGP-Grand-Prix-Sieg seiner Karriere eingefahren hatte. Nach schlechtem Start stürzte er in der Anfangsphase und fiel aus den Top-10-Positionen. Schritt für Schritt holte der HRC-Werksfahrer wieder auf und schnappte sich Ruben Fernandez (Honda), Calvin Vlaanderen (Ducati) und am Ende noch Maxime Renaux (Yamaha). Mit 40 Punkten gewann er den Grand Prix of Switzerland!

Lucas Coenen ist wieder WM-Leader

Nachdem Lucas Coenen nach dem ersten Lauf die WM-Führung kurzzeitig verloren hatte, konnte er nach seinem Laufsieg im zweiten Rennen das Red Plate des WM-Führenden wieder übernehmen. Nach 3 von 19 absolvierten Rennen hat der Belgier jetzt einen Vorsprung von 7 Punkten gegenüber Tom Vialle auf Tabellenplatz 2. Jeffrey Herlings rangiert mit 12 Punkten Rückstand auf Platz 3.

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Jeremy Seewer auf Platz 15

Mit einem 12-16-Ergebnis beendete Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) den Grand Prix of Switzerland als bester Schweizer auf Rang 15 der Gesamtwertung. Ein Top-5-Ergebnis war seine eigene Zielvorgabe. Davon war er in Frauenfeld weit entfernt. Die Bodenverhältnisse, die Seewer vor dem Rennen als Hauptursache seines gegenwärtigen Formtiefs ausgemacht hatte, können also nicht die einzige Ursache seines momentanen Leistungseinbruchs sein. In der WM-Tabelle rangiert der Bülacher zurzeit mit 29 Punkten auf Rang 17.

Harte Strafe für Andrea Adamo

Andrea Adamo (KTM) stürzte im zweiten Lauf an der Abfahrt nach der Steilwand und wurde von der Rennleistung wegen Verlassens der Strecke und Vorteilsnahme um 18 Plätze strafversetzt. Das bedeutete, dass der Sizilianer im zweiten Lauf komplett leer ausging.

Andrea Adamo stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld
Andrea Adamo stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld
Foto: MXGP-TV
Andrea Adamo stürzte im zweiten Lauf von Frauenfeld
© MXGP-TV

Tom Koch holt erste WM-Punkte für Sarholz KTM

Nachdem sich der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig im ersten Lauf seine ersten 4 WM-Punkte der Saison gesichert hatte, konnte auch sein Teamkollege Tom Koch auf Platz 17 die ersten 4 Punkte für das deutsche Team einfahren. Noah Ludwig (22.) und Cato Nickel (24.) verfehlten im zweiten Lauf die Punkteränge.

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Nächster Stopp: Sardinien

Nach dem kühlen Wochenende in der Schweiz geht es in zwei Wochen wieder in südlicheren und wärmeren Gefilden weiter. Der 4. Grand Prix der Saison 2026 findet in Riola Sardo auf Sardinien statt.

Grand-Prix of Switzerland MXGP:

  1. Tom Vialle (F), Honda, 1-6

  2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-7

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 9-2

  4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-4

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-5

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-10

  7. Alberto Forato (I), Fantic, 6-9

  8. Lucas Coenen (B), KTM,DNF-1

  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 10-8

  10. Jeffrey Herlings (NL), Honda, DNF-3

  11. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-12

  12. Kevin Horgmo (NOR), Honda, 8-15

  13. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 15-13

  14. Mattia Guadagnini (I), KTM, 14-14

  15. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 12-16

  16. Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, 7-DNF

  17. Oriol Oliver (E), KTM, 20-11

  18. Jago Geerts (B), Beta, 16-18

  19. Andrea Adamo (I), KTM, 13-29

  20. Adam Sterry (GBR), KTM, 18-19

  21. Tom Koch (D), KTM, 21-17

  22. Noah Ludwig (D), KTM, 17-22

  23. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 19-DNF

  24. Ben Watson (GBR), Triumph, 28-20

WM-Stand nach 3 von 19 Events:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 136

  2. Tom Vialle (F), Honda, 129 (-7)

  3. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 124 (-12)

  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 117 (-19)

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 116 (-20)

  6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 113 (-23)

  7. Andrea Adamo (I), KTM, 84 (-52)

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 83 (-53)

  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 73 (-63)

  10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 63 (-73)

  11. Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, 57 (-79)

  12. Alberto Forato (I), Fantic, 56 (-80)

  13. Mattia Guadagnini (I), KTM, 52 (-84)

  14. Kevin Horgmo (NOR), Honda, 48 (-88)

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Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

124

4

Maxime Renaux

Maxime Renaux

117

5

Tim Gajser

Tim Gajser

116

6

Romain Fabvre

Romain Febvre

113

7

Andrea Adamo

Andrea Adamo

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Ruben Fernandez

83

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  • Vergangen

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
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  • Vergangen

    MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
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    MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
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    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
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  • TBA

    25.–26.04.2026
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    20.–22.03.2026
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    28.–29.03.2026
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