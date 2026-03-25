Grand Prix of Switzerland: Vorschau, Zeitplan und Ticket-Preise
Am kommenden Wochenende findet im schweizerischen Frauenfeld der Grand Prix of Switzerland statt. Mehr als 200 Fahrer haben sich angemeldet und in den WM-Klassen ist die gesamte Weltelite am Start.
Motocross-WM MXGP
Die WM gastiert im schweizerischen FrauenfeldDie WM gastiert im schweizerischen FrauenfeldFoto: Infront Moto Racing
Die WM gastiert im schweizerischen Frauenfeld© Infront Moto Racing
Der Grand Prix of Switzerland ist neben dem Deutschland-Grand-Prix eine von zwei WM-Veranstaltungen der Saison im deutschsprachigen Raum. Die Wetteraussichten sind nach den derzeitigen Prognosen der Meteorologen eher kühl: Am Wochenende sind Temperaturen im einstelligen Bereich vorhergesagt, aber Motocross ist Outdoor-Sport und deshalb wissen die Fans: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Die Rennen versprechen in jedem Falle Action, Spannung und sportliche Höchstleistungen.
Volle Fahrerfelder, viele einheimische Piloten Insgesamt 206 Piloten in den Klassen MXGP, MX2, EMX125 und EMX 259 haben sich für den schweizerischen Grand Prix angemeldet, darunter 29 Fahrer aus der Schweiz, 13 aus Deutschland und 5 Fahrer aus Österreich. Ticketpreise Im Ticketpreis ist kein Zugang zum Fahrerlager enthalten, das kann aber zugebucht werden. Das gilt auch für den Zugang auf die Tribünen. Weitere Informationen finden Sie unter der Website des Organisators.
Zeitplan Samstag, 28. März, Stand 25. März *)
  • 07:40 Uhr – EMX125 Gruppe 1 – Freies Training
  • 08:10 Uhr – EMX125 Gruppe 2 – Freies Training
  • 08:40 Uhr – EMX250 Gruppe 1 – Freies Training
  • 09:10 Uhr – EMX250 Gruppe 2 – Freies Training
  • 09:50 Uhr – EMX125 Gruppe 1 – Qualifikationstraining
  • 10:15 Uhr – EMX125 Gruppe 1 – Starttraining
  • 10:30 Uhr – MX2 – Freies Training
  • 11:00 Uhr – MXGP – Freies Training
  • 11:50 Uhr – EMX125 Gruppe 2 – Qualifikationstraining
  • 12:15 Uhr – EMX125 Gruppe 2 – Starttraining
  • 12:25 Uhr – EMX250 Gruppe 1 – Qualifikationstraining
  • 12:50 Uhr – EMX250 Gruppe 1 – Starttraining
  • 13:25 Uhr – EMX250 Gruppe 2 – Qualifikationstraining
  • 13:30 Uhr – EMX250 Gruppe 2 – Starttraining
  • 13:40 Uhr – MX2 – Zeittraining
  • 14:05 Uhr – MX2 – Starttraining
  • 14:15 Uhr – MXGP – Zeittraining
  • 14:40 Uhr – MXGP – Starttraining
  • 15:00 Uhr – EMX125 – Rennen 1 (25 min + 2 Rd.)
  • 15:45 Uhr – EMX250 – Rennen 1 (25 min + 2 Rd.)
  • 16:35 Uhr – MX2 – Qualifikationsrennen (20 min + 2 Rd.)
  • 17:25 Uhr – MXGP – Qualifikationsrennen (20 min + 2 Rd.)
Zeitplan Sonntag, 29. März
  • 09:40 Uhr – EMX125 – Rennen 2 (25 min + 2 Rd.)
  • 10:25 Uhr – MX2 – Warm-up
  • 10:45 Uhr – MXGP – Warm-up
  • 11:30 Uhr – EMX250 – Rennen 2 (25 min + 2 Rd.)
  • 13:15 Uhr – MX2 – Rennen 1 (30 min + 2 Rd.)
  • 14:15 Uhr – MXGP – Rennen 1 (30 min + 2 Rd.)
  • 16:10 Uhr – MX2 – Rennen 2 (30 min + 2 Rd.)
  • 17:10 Uhr – MXGP – Rennen 2 (30 min + 2 Rd.)
Ticketpreise Grand Prix of Switzerland 2026
Wochenend-Ticket Erwachsene Samstag, Sonntag, Preis ab 16 Jahre
  • Vorverkauf online: 89 CHF
  • Tageskasse: 95 CHF
Tagesticket Erwachsene Samstag, Preis ab 16 Jahre
  • Vorverkauf online: 30 CHF
  • Tageskasse: 35 CHF
Tagesticket Erwachsene Sonntag, Preis ab 16 Jahre
  • Vorverkauf online: 79 CHF
  • Tageskasse: 85 CHF
Tagesticket Kids, Sonntag (10–15 Jahre)
  • Vorverkauf online: 20 CHF
  • Tageskasse: 25 CHF
Tagesticket Kids, Samstag und Sonntag bis 10 Jahre
  • Vorverkauf online: gratis
  • Tageskasse: gratis
Upgrade Tribünen-Ticket (Erwachsene & Kinder, Sa/So)
  • Nur gültig mit Eintrittsticket (MXGP Switzerland 2026)
  • Preis ab 10 Jahre:
  • Vorverkauf online: 70 CHF
  • Tageskasse: 70 CHF
Upgrade Paddock-Ticket Wochenende (Sa/So, freie Platzwahl)
  • Vorverkauf online: 20 CHF
  • Tageskasse: 20 CHF
Upgrade Camping-Ticket Wochenende (pro Standplatz Fahrzeug/Zelt)
  • Nur gültig mit Eintrittsticket
  • Vorverkauf online: 100 CHF
  • Tageskasse: 120 CHF
Parkplatz
  • Preis pro Fahrzeug/Tag: 10 CHF
Diese Nationen sind im Frauenfeld am Start:
  • Italien: 37 Piloten
  • Schweiz: 29
  • Frankreich: 20
  • Niederlande: 19
  • Belgien: 15
  • Spanien: 13
  • Deutschland: 13
  • Schweden: 9
  • Großbritannien: 8
  • Österreich: 5
  • Dänemark: 5
  • Lettland: 5
  • Tschechien: 4
  • Estland: 3
  • Slowenien: 3
  • Australien: 2
  • Brasilien: 2
  • Ungarn: 2
  • Norwegen: 2
  • Südafrika: 2
  • Bulgarien: 1
  • Chile: 1
  • Kolumbien: 1
  • Irland: 1
  • Israel: 1
  • Liechtenstein: 1
  • Rumänien: 1
  • Slowakei: 1
*) Angaben ohne Gewähr
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
102
2
Jeffrey Herlings
94
3
Tom Vialle
89
4
Romain Febvre
75
5
Maxime Renaux
75
6
Tim Gajser
74
7
Andrea Adamo
69
8
Ruben Fernandez
51
9
Calvin Vlaanderen
49
10
Pauls Jonass
40
  • Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  4. MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  5. MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
