Grand Prix of Switzerland: Vorschau, Zeitplan und Ticket-Preise

07:40 Uhr – EMX125 Gruppe 1 – Freies Training 08:10 Uhr – EMX125 Gruppe 2 – Freies Training 08:40 Uhr – EMX250 Gruppe 1 – Freies Training 09:10 Uhr – EMX250 Gruppe 2 – Freies Training 09:50 Uhr – EMX125 Gruppe 1 – Qualifikationstraining 10:15 Uhr – EMX125 Gruppe 1 – Starttraining 10:30 Uhr – MX2 – Freies Training 11:00 Uhr – MXGP – Freies Training 11:50 Uhr – EMX125 Gruppe 2 – Qualifikationstraining 12:15 Uhr – EMX125 Gruppe 2 – Starttraining 12:25 Uhr – EMX250 Gruppe 1 – Qualifikationstraining 12:50 Uhr – EMX250 Gruppe 1 – Starttraining 13:25 Uhr – EMX250 Gruppe 2 – Qualifikationstraining 13:30 Uhr – EMX250 Gruppe 2 – Starttraining 13:40 Uhr – MX2 – Zeittraining 14:05 Uhr – MX2 – Starttraining 14:15 Uhr – MXGP – Zeittraining 14:40 Uhr – MXGP – Starttraining 15:00 Uhr – EMX125 – Rennen 1 (25 min + 2 Rd.) 15:45 Uhr – EMX250 – Rennen 1 (25 min + 2 Rd.) 16:35 Uhr – MX2 – Qualifikationsrennen (20 min + 2 Rd.) 17:25 Uhr – MXGP – Qualifikationsrennen (20 min + 2 Rd.) 09:40 Uhr – EMX125 – Rennen 2 (25 min + 2 Rd.) 10:25 Uhr – MX2 – Warm-up 10:45 Uhr – MXGP – Warm-up 11:30 Uhr – EMX250 – Rennen 2 (25 min + 2 Rd.) 13:15 Uhr – MX2 – Rennen 1 (30 min + 2 Rd.) 14:15 Uhr – MXGP – Rennen 1 (30 min + 2 Rd.) 16:10 Uhr – MX2 – Rennen 2 (30 min + 2 Rd.) 17:10 Uhr – MXGP – Rennen 2 (30 min + 2 Rd.) Vorverkauf online: 89 CHF Tageskasse: 95 CHF Vorverkauf online: 30 CHF Tageskasse: 35 CHF Vorverkauf online: 79 CHF Tageskasse: 85 CHF Vorverkauf online: 20 CHF Tageskasse: 25 CHF Vorverkauf online: gratis Tageskasse: gratis Nur gültig mit Eintrittsticket (MXGP Switzerland 2026) Preis ab 10 Jahre: Vorverkauf online: 70 CHF Tageskasse: 70 CHF Vorverkauf online: 20 CHF Tageskasse: 20 CHF Nur gültig mit Eintrittsticket Vorverkauf online: 100 CHF Tageskasse: 120 CHF Preis pro Fahrzeug/Tag: 10 CHF Italien: 37 Piloten Schweiz: 29 Frankreich: 20 Niederlande: 19 Belgien: 15 Spanien: 13 Deutschland: 13 Schweden: 9 Großbritannien: 8 Österreich: 5 Dänemark: 5 Lettland: 5 Tschechien: 4 Estland: 3 Slowenien: 3 Australien: 2 Brasilien: 2 Ungarn: 2 Norwegen: 2 Südafrika: 2 Bulgarien: 1 Chile: 1 Kolumbien: 1 Irland: 1 Israel: 1 Liechtenstein: 1 Rumänien: 1 Slowakei: 1