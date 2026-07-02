Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Hoffnung für Jeremy Seewer: Rückkehr schon in Foxhills mit KTM?

Nach der Trennung Jeremy Seewers vom Ducati-Werksteam bahnt sich für den schweizerischen MXGP-Piloten ein neues Engagement an. Schon beim übernächsten Grand Prix könnte er wieder am Start stehen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeremy Seewer kehrt in die WM zurück
Jeremy Seewer kehrt in die WM zurück
Foto: copyright free
Jeremy Seewer kehrt in die WM zurück
© copyright free

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Unmittelbar nach der Trennung vom Ducati-Werksteam hatte Jeremy Seewer angekündigt, dass er eine baldige Rückkehr in den Wettkampf plant. Schon am Rande des Grand Prix in Montevarchi kursierten Gerüchte über ein Engagement des Schweizers im KTM-Satellitenteam Van Venrooy KTM. Das Team engagierte kurz vor dem Deutschland-Grand-Prix den Niederländer Rick Elzinga, der seinerseits das Beta-Werksteam verlassen hatte. Nun könnte also auch Jeremy Seewer für Van Venrooy KTM starten. Für das Team gehen in diesem Jahr außerdem die beiden ungarischen Piloten Noel Zanocz in der MX2-WM und Áron Katona in der EMX250 an den Start.

Werbung

Werbung

Verhandlungen mit Van Venrooy und KTM

'Radio Fahrerlager' berichtet, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten seien. Wenn alles gut läuft, könnte der Schweizer bereits bei der 12. Etappe der Motocross-WM am 19. Juli in Foxhill am Start stehen. Das Team soll von KTM zusätzlichen Factory-Support bekommen. Seewer habe zuletzt mehrere Motorräder getestet und sich auf der KTM sofort wohlgefühlt.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

506

2

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

449

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

394

4

Tim Gajser

Tim Gajser

371

5

Maxime Renaux

Maxime Renaux

334

6

Andrea Adamo

Andrea Adamo

313

7

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

304

8

Kay De Wolf

Kay de Wolf

273

9

Tom Vialle

Tom Vialle

265

10

Pauls Jonass

Pauls Jonass

234

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event

  • MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event

  4. MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien