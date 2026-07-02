Hoffnung für Jeremy Seewer: Rückkehr schon in Foxhills mit KTM?

Unmittelbar nach der Trennung vom Ducati-Werksteam hatte Jeremy Seewer angekündigt, dass er eine baldige Rückkehr in den Wettkampf plant. Schon am Rande des Grand Prix in Montevarchi kursierten Gerüchte über ein Engagement des Schweizers im KTM-Satellitenteam Van Venrooy KTM. Das Team engagierte kurz vor dem Deutschland-Grand-Prix den Niederländer Rick Elzinga, der seinerseits das Beta-Werksteam verlassen hatte. Nun könnte also auch Jeremy Seewer für Van Venrooy KTM starten. Für das Team gehen in diesem Jahr außerdem die beiden ungarischen Piloten Noel Zanocz in der MX2-WM und Áron Katona in der EMX250 an den Start.

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Verhandlungen mit Van Venrooy und KTM

'Radio Fahrerlager' berichtet, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten seien. Wenn alles gut läuft, könnte der Schweizer bereits bei der 12. Etappe der Motocross-WM am 19. Juli in Foxhill am Start stehen. Das Team soll von KTM zusätzlichen Factory-Support bekommen. Seewer habe zuletzt mehrere Motorräder getestet und sich auf der KTM sofort wohlgefühlt.