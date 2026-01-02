Honda-Einkauf Jeffrey Herlings: «Eine Woche lang nicht geschlafen»

Der Wechsel von Jeffrey Herlings von KTM zu Honda ist perfekt, erst am Neujahrstag 2026 wurde der Deal aus rechtlichen Gründen offiziell verkündet. Zu diesem Zeitpunkt saß der fünffache Weltmeister bei guten, aber kühlen Bedingungen bereits erstmals auf seinem diesjährigen Arbeitsgerät mit dem für ihn neuen Alu-Chassis. Schauplatz für das Debüt des 31-Jährigen war eine Piste in Andalusien in Spanien.

Nun sind die ersten Videos von Herlings auf der CRF450R aufgetaucht. Der 112-fache Grand-Prix-Sieger spricht offen über seine Emotionen: «Ich habe gefühlt eine Woche lang nicht geschlafen, war super aufgeregt und will jetzt so viel Erfahrung auf dem Motorrad sammeln, wie nur irgendwie möglich. Bis zum ersten Grand Prix sind es nur noch sechs oder sieben Wochen.»

Herlings weiß nur zu gut: «Wir brauchen jede Minute auf dem neuen Motorrad, wollen für Argentinien bereit sein. Es ist ein neues Kapitel – ein neuer Anfang für mich –, ich war ja seit 2009 auf der KTM. Ich war aufgeregt vor diesem Wechsel und hatte so viele Fragen im Kopf: Wie wird es sein und wie arbeiten die Leute bei Honda? Wie wird das Motorrad sein? Es könnte auch alles schlechter sein. Ich wollte einmal in meiner Karriere noch etwas Neues erleben. Ich bin auf ein neues Bike gesprungen – sie hatten keine Erfahrung mit mir, ich hatte keine Erfahrung mit ihnen. Wir haben schon am ersten Tag riesige Fortschritte erzielt und ich freue mich auf das Kommende. Bei HRC gibt es so viel Erfahrung in allen Bereichen des Rennsports, es ist eine Freude, mit ihnen zu arbeiten.»

Spannend: Während er bei den Rennen mit dem Italiener Simone Furlotti einen neuen Mechaniker bekommen wird, hat Herlings als Trainingsschrauber einen ehemaligen KTM-Vertrauensmann zu Honda mitgebracht. Auch optisch ist bei der niederländischen Ikone alles neu. Herlings setzt nicht mehr auf Alpinestars-Bekleidung und Airoh-Helme wie bei Red Bull KTM, sondern verwendet nun einen Bell-Kopfschutz. Dazu übernimmt er gemäß des HRC-Team-Deals wie seine neuen Teamkollegen Tom Vialle und Ruben Fernandez die Bekleidung aus dem Hause Fox.

