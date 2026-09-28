Honda über MXGP-Starts: «Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert»

Honda HRC Petronas dominierte 2026 das Geschehen: Platz 1, 4 und 7 in der Weltmeisterschaftswertung. 14 Siege bei 19 Grands Prix und 26 Podiumsplätze aller drei Fahrer. 11 Siege in 19 Qualifikationsläufen und 23 von 38 Motos für sich entschieden. Eine entscheidende Marke sind jedoch die 21 Holeshots, die Jeffrey Herlings und Tom Vialle erzielten.

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Insbesondere für Herlings, der 9 davon verbuchte und 2026 in 50 Prozent aller Motos die erste Runde anführte, war dies ein deutlicher Gewinn. Vialle, der 12 dazu beitrug, ist deutlich kleiner und leichter als sein niederländischer Teamkollege und hat sich seit seinem Einstieg in die Grand-Prix-Szene im Jahr 2019 als durchweg hervorragender Starter erwiesen.

HRC hat einen beträchtlichen Teil seiner umfangreichen technischen Ressourcen auf die Elektronik und die Leistung der CRF450RW konzentriert, seit der Vorserien-Prototyp in der Endphase der Saison 2025 auftauchte und von Ruben Fernandez auf Herz und Nieren geprüft wurde. Der genaue Umfang der Arbeiten wird geheim gehalten, doch Honda hat die Art und Weise, wie Daten erfasst und ausgewertet werden, sowie deren schnelle Umsetzung in die bevorzugten Motorcharakteristika seiner drei Fahrer deutlich beschleunigt.

«Der Prototyp des Motorrads kam letztes Jahr auf den Markt, und seitdem haben wir sehr hart daran gearbeitet, ihn weiterzuentwickeln und zu verbessern», erklärte der technische Koordinator des Teams, Roger Shenton, im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler. «Das geschah im Winter, in der Vorsaison und auch während dieser Rennsaison. Wir haben uns besonders auf die Starts konzentriert. Wir wussten, dass dies bei Jeffrey nicht zu seinen größten Stärken gehörte, aber mittlerweile fühlt er sich ziemlich sicher. Tom war schon immer ein guter Starter, was sich bereits beim ersten GP gezeigt hat, während wir Ruben noch ein wenig helfen mussten. Wir haben in Japan sehr hart daran gearbeitet, wo immer möglich Verbesserungen einzubringen, und es zeigt sich Schritt für Schritt, dass wir uns verbessern.»

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Laut Shenton weist die aktuelle CRF450RW «einige große Veränderungen auf. Sowohl die japanische Forschungs- und Entwicklungsabteilung als auch die HRC-Rennabteilung haben viel Arbeit in die Entwicklung gesteckt.» Honda verfügt angeblich über einen leistungsstärkeren und kompakteren Motor, hat aber auch ein geschmeidigeres Fahrverhalten erreicht. «Die Balance des Motorrads ist sehr gut, und Jeffrey empfand es vom Fahrwerk her als wirklich angenehm zu fahren, sobald er darauf saß», fügte Shenton hinzu.

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Was die ECU-Spezifikationen angeht, setzt HRC auf zuverlässigere Technik, um ein Rennmotorrad zu entwickeln, das beim Start unschlagbar ist, sich aber unter den unterschiedlichsten Bedingungen gut beherrschen lässt. «Dank unserer Datensysteme und der Datenlogger haben wir jetzt einen besseren Überblick», sagte Shenton. «Mehr Parameter – das hilft dabei, das Motorrad für jeden einzelnen Fahrer individuell abzustimmen, je nach dem gewünschten Charakter des Motors oder dem gewünschten Fahrverhalten. Es hat sich im Vergleich zu vor einigen Jahren definitiv weiterentwickelt, aber es ist immer noch nicht einfach. Es erfordert eine umfangreiche Datenerfassung und -analyse, um zu verstehen, was der Fahrer bevorzugt, und dies dann in die Einstellungen am Motorrad selbst umzusetzen.»

Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz hat dazu beigetragen, die Datenauswertung und Simulationen in der MotoGP und anderen Rennserien zu beschleunigen, in denen die Daten konsistenter sind. Die sich ständig verändernden Bedingungen auf einer Motocross-Strecke machen den Einsatz von KI in der MXGP etwas komplexer. «Ein bisschen», räumte Shenton ein, wenn es um das Vordringen der KI in den Arbeitsalltag geht. «Ich weiß, dass die Kollegen in Japan sie gerne in einigen ihrer Systeme einsetzen. Ich denke, dass sie [hier] in naher Zukunft stärker zum Tragen kommen wird. Das betrifft eher die japanische Seite als [das Rennteam] hier in Europa. Es ist noch in der Entwicklung und wird in den kommenden Monaten eine größere Rolle spielen.»

Herlings’ sechster Meistertitel – sein dritter in der Königsklasse und der erste auf japanischer Technik – war zugleich der fünfte für HRC in den letzten zehn Jahren. Das Ansehen des Titels hat zwar Gewicht, doch die Anforderungen der MXGP und die Bedürfnisse der Spitzenfahrer liefern den Honda-Entwicklern spezielles und seltenes Feedback. «Ich glaube, sie profitieren wirklich von dem, was sie hier in der GP-Serie herausfinden, und nicht nur beispielsweise von den japanischen Landesrennen», sagte Shenton etwas zurückhaltend. «Sie zeigen großes Interesse und engagieren sich stark für die MXGP. Die Informationen, die wir von unserer Seite nach Japan weitergeben, sind tatsächlich immens.»

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HRCs goldenes Grand-Prix-Jahr 2026 geht einher mit den jüngsten Erfolgen in den Vereinigten Staaten, wo die Lawrence-Brüder und Fahrer wie Jo Shimoda die Leistungsfähigkeit des CRF-Kundenpakets unter Beweis gestellt haben. Die Zusammenarbeit zwischen HRC in Japan, Honda HRC Petronas und American Honda ist eng, doch die Maschinen sind nicht so ähnlich, wie die Fans vielleicht denken – vor allem aufgrund der seriennahen AMA-Regeln, während die MXGP volle Prototypenfreiheit genießt. Shenton: «Wir haben den Prototyp hier zu Beginn und geben ihn dann ein Jahr später an sie in den USA weiter. Wir arbeiten sehr hart daran, [unser Wissen] in die USA zu übertragen. Natürlich müssen sie noch Feinabstimmungen für ihre jeweiligen Fahrer und deren Einstellungen vornehmen, [aber] ein Großteil der Daten wird zunächst hier gesammelt.»

Der Status der CRF450RW 2026 als «Work-in-Progress» wurde in dieser Saison durch einige technische Probleme deutlich; Herlings war von den Schwierigkeiten bei den Grands Prix in Lettland und Belgien frustriert, doch das Team arbeitete die potenziellen Schwachstellen ab, und in Abwesenheit seines Titelkonkurrenten Lucas Coenen dominierte Herlings die letzten acht Grands Prix (16 Läufe in Folge) – von Großbritannien über Schweden und die Türkei bis hin zu China und Australien. Der 32-Jährige konnte sich zumindest auf die Stärke der CRF beim Start verlassen. «Das Motorrad wurde mit dem Ziel entwickelt, diesen Punkt zu verbessern, da wir in den letzten Jahren ein wenig damit zu kämpfen hatten und uns auf diesen einen Bereich konzentriert haben», fasste Shenton zusammen. «Ich sage ‚Schwierigkeiten‘, weil es nicht so viele Holeshots gab. Sie waren selten, aber dieses Jahr haben wir ziemlich viele erzielt.»

«Aber», fügte er hinzu, «ich glaube immer noch, dass es eine Kombination aus Fahrer und Motorrad ist.»